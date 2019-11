Com atuação fantástica e rival apático, Seahawks atropelam Broncos e vencem o Super Bowl XLVIII

A expectativa de todos os fãs de futebol americano para o Super Bowl XLVIII era de que teríamos uma das edições do Super Bowl mais equilibrada da história, contudo, não foi nada disso que se viu no MetLife Stadium. No duelo entre o melhor ataque e a melhor defesa da liga, quem levou vantagem foi a melhor a defesa e esta não foi uma simples vantagem, foi uma gigante vantagem, que ressaltou uma brilhante atuação em um dia em que tudo deu certo para uma equipe e errada para outra. No fim das contas, um brilhante triunfo por 43 a 8 do Seattle Seahawks sobre o Denver Broncos, a vitória em um Super Bowl com a segunda maior vantagem da história (em 89, os Broncos foram derrotados por 55 a 10 pelos 49ers).

É difícil adjetivizar a partida desta noite de domingo e explicar o que aconteceu. Peyton Manning, quarterback dos Broncos, vinha de uma temporada fantástica, tendo lançado apenas para 10 interceptações ao longo de toda a temporada e quebrado vários recordes, a expectativa era de que repetisse tantas grandes atuações na noite de hoje, contudo, o sonho que planejava realizar ao conquistar o título da liga por mais uma temporada se transformou em um verdadeiro desastre ao ver a defesa adversária marcarem de maneira extramamente compentente seus recebedores e viver um dos maiores vexames de sua carreira. Foram 34 passes completados de incríveis 49 tentados, mas estes acumularam apenas 280 jardas e 1 TD, além do pior: 2 interceptações.

Diante dessa apatia total de Denver ressaltada pelo desempenho de seu quarterback, os Seahawks viveram a noite mais fantástica da história da franquia. Mesmo sem o polêmico Richard Sherman, que saiu machucado no quarto final, e o eficiente Earl Thomas cumprirem um papel de enorme destaque, a defesa teve uma atuação das mais brilhantes ao não dar chance em momento algum ao ataque adversário. Quanto ao sistema ofensivo, que gerava certa apreensão no torcedor devido a inexperiência de Russel Wilson e a incompetência da linha ofensiva na proteção ao quarterback, o que se viu foi uma atuação extremamente competente e eficiente, muito pelo fato de que tanto por ar, como por terra, a equipe soube aproveitar-se muito bem das tantas falhas da defesa de seu adversário.

No fim das contas, a coroação plenamente justa do Seattle Seahawks. A maior defesa da liga (e uma das maiores defesas da história) mostrou bem o quanto tal atributo é fundamental, ainda mais em tempos em que se valoriza tanto o jogo ofensivo, o que apenas ressalta o trabalho brilhante feito por Pete Carroll frente a franquia, inclusive se garantido não apenas como o treinador responsável por levar o Vince Lombardi pela primeira vez na história, como também entrando para o seleto hall dos técnicos campeões tanto na NFL como também no futebol americano universitário.

Primeiro quarto: Seahawks dominam do início ao fim e não dá chance alguma a Peyton Manning

A partida começou a todo vapor. Logo na primeira jogada da partida, um erro bizarro do ataque do Denver Broncos fez com que o Seattle Seahawks provocasse um safety e já começasse o jogo com o placar em 2 a 0 a seu favor.

Já tendo conquistado seus primeiros pontos logo de cara, de maneira surpreendente, os Seahawks receberam a bola tendo muita calma e confiança para poder trabalhá-la, diante disso, Russel Wilson demonstrou-se muito eficiente e Percy Harvin conquistando um brilhante avanço de 30 jardas, a equipe chegou a uma boa posição de campo, mas não a end zone, acabando por ter que se contentar com field goal de 31 jardas muito bem convertido por Steve Hauschka.

Os pontos importantes conquistados cedo deram um grande ânimo para a franquia de Seattle, a começar que a defesa atuou de maneira fantástica na primeira oportunidade que Peyton Manning teve a bola com calma para trabalhá-la, depois com o ataque que viu Doug Baldwin receber um belíssimo passe de 37 jardas, colocando a equipe novamente na red zone, contudo, tornaram a não serem capazes de alcançar a end zone, acabando que Hauschka novamente chutou um field goal, este de 33 jardas, acrescendo três pontos a mais para os comandados de Pete Carroll, que já abriam 8 a 0 no placar.

Em total desvantagem, a pressão caiu totalmente sobre os Broncos. Necessitando fazer as coisas funcionarem, a participação da equipe no primeiro quarto terminou da pior forma possível. Peyton Manning buscou o lançamento e Kam Chancellor apareceu para interceptá-lo, fazendo com que o tão badalado quarterback encerrasse o primeiro período tendo passado para apenas 11 jardas.

Segundo quarto: Apatia de Manning, Seahawks disparam de vez

Depois de interceptar Manning, o Seahawks teve a chance de ter a posse de bola em uma boa posição de campo. Em uma campanha iniciada ao fim do primeiro quarto, o ápice veio no segundo, quando o ataque voltou a chegar a red zone, muito ajudado por mais um excelente avanço de Percy Harvin, e, tendo alcançado a linha da end zone, não houve como desperdiçar a oportunidade: Marshawn Lynch, corrida de 1 jarda, touchdown, Seahawks 15 a 0.

A pressão em cima de Peyton Manning apenas aumentou e o quarterback dos Broncos foi se encontrando no segundo período ao comandar uma boa campanha ofensiva baseada em passes curtos, conseguindo levar o time a zona do field goal, porém, em uma terceira descida, Malcoom Smith interceptou o passe daquele que havia sido interceptado apenas por 10 vezes ao longo de toda a temporada até então, conquistou um incrível retorno de 69 jardas até a end zone, aumentando a vantagem para 22 a 0.

Ainda assim, antes do fim da primeira metade de jogo, Peyton teve chance de se redimir e fazer com que os Broncos fossem para o intervalo em uma situação menos, no entanto, não houve como e restou a franquia ir para os vestiários tendo que lidar com a maior desvantagem ao fim do primeiro tempo da história de um Super Bowl.

Terceiro quarto: Início surpreendente e mais do mesmo nos Broncos

Após Bruno Mars e Red Hot Chili Peppers agitarem a plateia no famoso Halftime Show, o início do segundo tempo reservou emoções tão grandes como o começo do primeiro. Ao retornar a bola para demarcar a posição de campo, Percy Harvin, que já vinha muito bem na partida, completou tal retorno da maneira mais esplêndida possível, foram 87 jardas até chegar a end zone, fazendo com que os Seahawks fizessem 29 a 0 e cortassem muitas das expectativas em virada do torcedor dos Broncos.

O desespero da franquia de Denver se acentuou, quando, enfim, Peyton Manning conseguiu conectar um bom passe para Demaryus Thomas e os Broncos vinham avançando, o inacreditável aconteceu. Ao realizar a recepção, Thomas não foi capaz de segurar a bola com firmeza, dando margem para que Byron Maxwell, com um tapa maroto, provocasse um fumble e evitasse novamente que os comandados de John Fox tirassem o zero do placar.

Depois de tudo dar errado para os Broncos, a lógica da partida se manteve e as coisas tornaram-se novamente extremamente favoráveis aos Seahawks. Jermaine Kearse recebeu passe de Russel Wilson recebeu um passe para 23 jardas, quebrou tackles e alcançou novamente a end zone, para, com mais um touchdown da equipe, já encaminhar o Vince Lombardi para Seattle.

Com um 36 a 0, a equipe comandada por Pete Carroll deu uma certa relaxada e abriu espaço para que os Broncos, enfim, saíssem do zero. E, com um passe de 12 jardas de Manning para Demaryus Thomas mais uma conversão de 2 pontos muito bem-sucedida, o placar mantinha-se completamente favorável aos Seahawks, mas, pelo menos, apontava 8 pontos a Denver.

Quarto quarto: o título incontestável

No quarto final, a intensidade das ações da partida diminuíram, mas o Seattle Seahawks queria mais, estava interessado em ampliar a vantagem para dar ares de crueldade ao brilhante, crueldade esta refletida em muita competência. Sendo assim, ainda restou tempo para Doug Baldwin receber passe de 10 jardas de Russel Wilson para aumentar a vantagem para 43 a 8 e ensandecer ainda mais o torcedor presente no MetLife Stadium, sem contar que fez com que muitos torcedores do Denve Broncos abandonassem o estádio antes mesmo do fim da partida.

Antes do fim da partida, Peyton Manning ainda viu a poderosa defesa dos Seahawks provocarem um fumble quando o quarterback buscava lançar a bola, mas o placar seguiu o mesmo e o atropelo foi sacramentado em 43 a 8, para assegurar de vez o primeiro título da NFL na história do Seattle Seahawks.