Recuperado, Rodrigo Minotauro volta ao octógono contra Roy Nelson

O brasileiro Rodrigo Minotauro (34-1-8), lenda do MMA, voltará ao octógono para enfrentar Roy Nelson na 39ª edição do UFC Fight Night, que será realizada em Abu Dhabi. Esta será a segunda vez que o UFC promove um evento nos Emirados Árabes.

Minotauro estava afastado desde Junho do ano passado, quando sofreu sua última derrota no duelo entre os treinadores do segundo TUF Brasil, quando perdeu para Fabrício Werdum por finalização, na luta realizada em Fortaleza. Este foi o segundo combate entre os brasileiros, no primeiro encontro Minotauro havia vencido Werdum no extinto Pride, em 2006.

Antes da demorada viagem para Abu Dhabi, o lutador recebeu a visita de Anderson Silva na sede da Team Nogueira, no Rio de Janeiro. O ex-campeão peso-médio, que se recupera da fratura na perna, fez questão de dar boa sorte ao amigo pessoalmente e incentivá-lo para o duelo contra Roy Nelson.

Silva tem boas recordações das terras árabes, ele venceu Demian Maia no UFC 112, primeiro evento realizado por Dana White em Abu Dhabi há quatro anos.

O adversário do brasileiro, Roy Nelson, conhecido como o “gordinho” do UFC, fez seu último combate em outubro, quando perdeu para Daniel Cormier por decisão unânime. Nelson vem de duas derrotas consecutivas, mesmo assim se mostra um adversário difícil e persistente, sem nenhuma derrota por nocaute na carreira. Os pesos-pesados tem a mão boa e se dão bem na luta em pé. Além dessas características, Minotauro conta com o jiu-jítsu para usufruir contra o adversário.

No card preliminar, Clay Guida enfrentará Tatsuya Kawajiri. Outros brasileiros também entrarão no octógono em Abu Dhabi, como Rani Yahya, que fará sua sétima luta no UFC enfrentando Johnny Bedford. Já Thales Leites buscará sua terceira vitória seguida contra Trevor Smith.O UFC Fight Night acabou perdendo uma de suas lutas do card preliminar devido à lesão de Alptekin Ozkilic, que enfrentaria Dustin Ortiz.

Confira o card completo:

Rodrigo Minotauro x Roy Nelson

Clay Guida x Tasuya Kawajiri

John Howard x Ryan LaFlare

Ramsey Nijem x Beneil Dariush

Jared Rosholt x Daniel Olielanczuk

Rany Yahya x Johnny Bedford

Thales Leites x Trevor Smith

Chris Camozzi x Andrew Craig

Alan Omer x Jim Alers