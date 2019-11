Em casa, Rangers derrotam Flyers e desempatam a série

No Square Garden, em New York, o goleiro dos New York Rangers, Henrik Lundqvist foi o protagonista do jogo contra os Flyers com 24 defesas no jogo. Os gols dos Rangers saíram apenas no segundo período e foram marcados por Brad Richards, Dominic Moore, Marc Staal e Brian Boyle; após a vitória deste domingo (27), o time de New York viajará para Philadelphia precisando de uma vitória para avançarem nos playoffs.

O primeiro período foi marcado pelo bombardeio do time da casa, que queria abrir o placar cedo, porém faltou objetividade, mas em um belíssimo chute de longe, Marc Staal abriu o placar no Square Garden e obrigou os visitantes a irem atrás do empate. No segundo período, os Flyers começaram a atacar mais e deixaram espaços abertos para os Rangers que aproveitaram e marcaram dois gols, com Brad Richards e Domic Moore, em falhas defensivas do time de Philadelphia. Ao fim do segundo período, o veterano Vincent Lecavalier acertou um belo chute e diminuiu para os visitantes que iriam para o terceiro período com a missão de virar o jogo.

O Philadelphia Flyers começou o terceiro período com força máxima e comandou o período inteiro sem dar chances aos Rangers, que se defenderam ao máximo até o capitão dos Flyers, Claude Giroux, acertar de longe um chute, contando com uma pequena falha de Henrik, e deixar a diferença em apenas um gol. Faltava apenas 1h30 no relógio e os Flyers foram pra cima dos Rangers, que se defenderam ao máximo. Até que nos últimos segundos do período, Dominic Moore conseguiu roubar a bola e entregar para Brian Boyle marcar o gol e consolidar a vitória para o time da casa.

O próximo jogo será em Philadelphia, na próxima terça-feira (29). O vencedor desta série enfrentará o vencedor do duelo entre Pittsburgh Penguins e Columbus Blue Jackets, os Penguins lideram a série por 3 a 2 e eles se enfrentam nesta segunda-feira (28), em Columbus, Ohio.

Abaixo, os gols da partida deste domingo:

DB