Boston Bruins vira a partida pra cima do Montreal Canadiens e empata a série

Depois de perder o primeiro jogo de forma dramática - por 3 a 2, em um jogo que teve duas prorrogações -, o Boston Bruins conseguiu a vitória no segundo jogo da série contra o Montreal Canadiens. O jogo acabou em 5 a 3, em uma bela virada do time de Boston. O terceiro jogo da série ocorre na segunda-feira (5), em Montreal.

O primeiro período foi marcado pela superioridade do time amarelo e preto, eles pressionaram mais, conseguiram manter o puck mais no ataque e consequentemente, chutando mais. O primeiro gol veio aos 13:02, Soderberg tocou para trás e Daniel Paille chegou mandando para o fundo das redes.

Os Canadiens precisavam de um chute a gol, já que o time ficou cerca de 10 minutos sem conseguir mandar algum remate ao gol de Tuukka Rask, e logo no começo do segundo período veio o chute e também o gol, Mike Weaver conseguiu marcar o gol que empatou a partida. Na segunda parte do jogo os times ficaram mais nervosos, inclusive o Boston Bruins, que cometeu muitas faltas, e nem uma dessas faltas veio o gol do Montreal, quando estavam somente 4 jogadores dos Canadiens contra três do Bruins, P.K. Subban mandou o disco para Vanek, que somente desviou para as redes, aos 18:09 veio a virada do time de Montreal.

No último período, logo no começo, ocorreu mais uma power play para os Canadiens, e o time conseguiu novamente se aproveitar da vantagem de jogadores no gelo, em jogada parecida a do segundo gol, P.K. Subban mandou novamente para Vanek, que mandou para o gol, assim, abrindo três a um e jogando um balde de água fria na torcida, mas os Bruins não se deram por vencidos, Dougie Hamilton marcou um belo gol aos 10 minutos e recolocou o time na briga, e, aos 14:17, Patrice Bergeron empatou a partida.

Após o time de Boston empatou a partida, o time do Canadiens ficou nervoso e deu muito espaço, aproveitando uma dessas falhas, Reilly Smith marcou o quarto gol do Bruins, o gol que virou a partida e colocou de vez a pressão sobre o time do Canadá. Eles foram pra cima e apostaram no empty-net, assim, tirando o goleiro e colocando mais um jogador de linha, mas o esforço foi em vão, Milan Lucic roubou o disco e chutou para o gol vazio, sacramentando a vitória do time de Boston.

No outro jogo válido pelo lado leste, o New York Rangers venceu o Pittsburgh Penguins por 3 a 2, no domingo (04) eles jogam a segunda partida da série.

MAJ