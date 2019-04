Nome mais comentado do draft da NFL, Manziel busca afastar-se de polêmicas e calar críticos

Desde a Tebowmania ocasionada por Tim Tebow entre 2010 e 2011, a NFL se mostrava carente de um jogador midiático, capaz de gerar debates a respeito de si e mover, em proporção semelhante, uma legião de fãs e de críticos, porém a classe de 2014 do draft conta com um nome que promete preencer muito bem tal lacuna.

O quarterback Johnny Manziel, ou Johnny Football para seus admiradores, teve uma trajetória de sucesso no futebol americano universitário e sempre se portou como um projeto de estrela, não a toa, recentemente, a poderosa Nike já tratou de fechar um contrato de patrocínio com ele, porém, além de sua capacidade técnica e apelo midiático, o jovem chama atenção também por algumas polêmicas causadas que, inclusive, lhe renderam complicações nos tempos em que defendia a universidade de Texas A&M.

Devido ao caráter amador da NCAA, a liga universitária, Manziel foi suspenso por estar vendendo artigos assinados por ele, postura proibida pela entidade, contudo, as polêmicas da promessa não se resumiram apenas a isso, visto que o jogador virou notícia após ter sido expulso de uma festa da universidade do Texas (grande rival de A&M) e também por ter aparecido com uma vela piscante na sua boca em meio às festividades de seu aniversário.

A consequência do polêmico comportamento de Johnny Football é a aversão das franquias da NFL a isso, não a toa, algumas delas cortaram o interesse em contar com o quarterback pelo comportamento que foge totalmente a cartilha de conduta do futebol americano profissional.

Embora suas polêmicas sejam deteor razoavelmente grave, o jogador, dentro das quatros linhas, sempre chamou atenção tanto quanto fora delas. Vestindo a camisa 2 de Texas A&M, Manziel mostrou seu cartão de visita logo em sua primeira temporada no futebol americano universitário, em 2012, quando, de maneira fantástica, comandou sua equipe a uma vitória incrível sobre a fortíssima universidade de Alabama e teve seu talento reconhecido com a conquista do Heisman Trophy, prêmio dado ao melhor jogador do college football.

Tendo um aproveitamento incrível em terceiras descidas, situações que, em muitas oportunidades, o obriga a "tirar coelhos da cartola", Johnny também tem como grande virtude seus lançamentos em profundidade, atributo este raro em jogadores recém-saídos da universidade, e sua força, o que dificulta muito o trabalho dos defensores em sacá-los.

Mesmo com tantas carecterísticas positivas, o melhor jogador do futebol americano universitário no ano de 2012 conta com muitos critícos questionadores a real capacidade técnica da promessa em função de alguns pontos questionáveis em seu estilo de jogo.

Entre os principais pontos fracos de Manziel, os mais preocupantes se relacionam ao fato de desistir muito fácil dos passes em função da facilidade que tem em sentir pressão e acabar correndo com a bola, sem contar também que muitos consideram o trabalho de pernas do atleta um tanto quanto fraco dado o nível da NFL, além do conjunto de tais fatores, responsáveis por deixar o quarterback mais suscetível a lesões.

Diante de tantas incertezas que o rondam, Johnny tem outro trunfo a seu favor dado que se encaixa muito bem no estilo de jogo predominante na liga profissional com os pockets em movimento estando na moda, o que facilita o trabalho de adaptação do jogador.

Em meio a tantas incertezas e gigante badalação, os olhos dos fãs de futebol americano se voltarão todos a Manziel na quinta-feira (8), quando ocorrerá a primeira rodada de escolhas do draft. Embora dificilmente seja escolhido pelo Houston Texans na primeira escolha, o quarterback tende a ser escolhido logo em uma das cinco primeiras picks (Jacksonville Jaguars e Cleveland Browns são os mais cotados a escolhê-lo) e chegará a liga com uma coisa já certa em relação a seu nome: será uma atração especial em sua primeira temporada na NFL, resta saber se para o bem ou para o mal.