Pittsburgh Penguins suporta pressão do New York Rangers e vence a partida

Depois de vencer o jogo no domingo (4), o Pittsburgh Penguins conseguiu hoje a liderança da série, o time venceu o New York Rangers por 2 a 0, jogando em New York, no Madison Square Garden. O próximo jogo da série ocorre na quarta-feira (7).

No primeiro período, o time da casa impôs um certo ritmo ao jogo, mas esse jogo mais ofensivo durou meio período, depois disso, o time de Pittsburgh conseguiu 'entrar' no jogo e equilibrar as ações. Os Rangers tiveram duas power plays na primeira etapa, mas não conseguiram transformar a vantagem numérica de jogadores em gols.

O segundo período foi marcado pela qualidade e efetividade dos jogadores de Pittsburgh, o time deu menos chutes que o seu rival, mas marcou dois gols, o primeiro veio logo aos 02:34, Sidney Crosby recebeu o puck antes da linha azul, levou até a frente do goleiro e conclui com classe, abrindo o marcador. Após o gol a pressão dos Rangers e de sua torcida foi gigantesca, , mas aos 15 minutos Jussi Jokinen tratou de acabar com isso, ele aproveitou um passa errado e ficou cara a cara com goleiro, driblou com muita categoria e marcou o segundo gol do Penguins.

Na terceira etapa, o jogo foi um verdadeiro bombardeio dos Rangers, o time jogo em cima os 20 minutos, tanto que o Pittsburgh Penguins conseguiu dar apenas um chute a gol, Nash, Diaz e Zuccarello tentaram de todas as formas, mas o goleiro Fleury estava inspirado e não deixou nenhum chute passar. Apesar dos nove chutes contra um, o Rangers não conseguiu marcar o gol e assim acabou o jogo.

Confira os melhores momentos da partida: