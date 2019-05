Destaques do futebol americano universitário surgem como favoritos na primeira rodada do Draft da NFL

Com a aproximação do draft da NFL, a VAVEL Brasil destaca atletas de defesa e ataque que devem ser escolhidos na primeira rodada, que ocorrerá na próxima quinta-feira (8), no Radio City Music Hall, em Nova York.

No ataque, cuja posição quarterback (QB) é a principal, surgem os nomes de Teddy Bridgewater, Tajh Boyd e Johnny Manziel, vindos das universidades de Lousiana, Clemson e da Texas A&M, respectivamente. Teddy possui números que chamam a atenção na temporada 2013: acertou mais de 70% dos passes tentados, chegou a quase 4000 jardas lançadas e alcançou a marca de 31 touchdowns (TDs) durante o ano. Outro nome que estará entre as primeiras escolhas é do wide receiver (WR) Sammy Watkins, vindo da universidade de Clemson. Considerado como o melhor atleta da categoria de recebedores, Watkins vem de números impressionantes na temporada 2013 do futebol americano universitário: 101 recepções para 1464 jardas e 12 TDs..

Ainda no ataque, Greg Robinson, Jake Matthews e Taylor Lewan, todos offensive tackles (OT), também são cotados para serem escolhidos na primeira rodada do draft. Equipes que possuem dificuldade em dar tempo para seus QBs no pocket, como Buffalo Bills, St. Louis Rams e Miami Dolphins buscarão esses atletas com o propósito de melhorar suas linhas ofensivas.

Já na defesa, Jadeveon Clowney, defensive end (DE) da Universidade de South Carolina, é cotado para uma possível primeira escolha geral devido sua notável última temporada, em que obteve 40 tackles, sendo 11,5 deles para perda de jardas.

Khalil Mack, linebacker (LB) de Buffalo que conquistou mais de 100 tackles em 2013, Aaron Donald, defensive tackle (DT) de Pittsburgh, que durante a temporada efetuou 11 sacks em 13 jogos, também são nomes que deverão ser escolhidos no próximo dia 5.

Na parte secundária da defesa, o safety (S) de Alabama, HaHa Clinton-Dix também é esperado como uma das primeiras escolhas da rodada de abertura por especialistas por seus números conquistados durante a temporada de 2013 do futebol americano universitário: 50 tackles e duas interceptações. Na posição de cornerback (CB), se encontra Justin Gilbert, vindo da universidade de Oklahoma State. Conhecido por sua velocidade, Gilbert obteve o recorde de kickoffs retornados para TD, seis durante a temporada. Justin também foi pesadelo para os QBs adversários, sendo responsável por 12 interceptações.