Em jogo eletrizante, Boston Bruins vence o Montreal Canadiens

Em jogo emocionante no Bell Centre, em Montreal, o Boston Bruins venceu na prorrogação o Montreal Canadiens, o jogo terminou em 1 a 0 para o time visitante. Matt Fraser marcou o gol que deu a vitória no jogo. A série está empatada em 2-2, e o próximo jogo da série é no sábado (10), às 20 horas, no TD Garden, em Boston.

Os goleiros Tuukka Rask, do Boston Bruins e Carey Price, dos Canadiens, foram as principais estrelas da partida, no primeiro tempo, os times foram muito ao ataque, mas não conseguiram marcar gols devido as atuações inspiradas. O primeiro tempo foi marcado pelo ritmo intenso que os times imprimiram, ambos com chegadas mais fortes, mas nenhuma falta foi marcada na primeira etapa do confronto.

Já na segunda parte, os Bruins foram pra cima dos Canadiens, Krug, Bergeron e Lucic tentaram várias vezes, mas todas em vão, a mais perigosa foi em um chute de Bergeron, o Bruins desfrutava de uma vantagem numérica de jogadores, Reilly Smith passou o disco para Bergeron, que desviou para o gol e Price fez uma linda defesa. No final do período, os Canadiens voltaram para partida e, em jogada individual, Rene Bourque, passou por Boychuk e chutou o disco na trave direita de Rask.

Na última etapa, o time de Montreal foi para cima dos Bruins em busca da vitória, a pressão foi incessante, Markov, Gionta, Plekanec e Subban fizeram pressão em cima do goleiro Tuukka Rask, mas o goleiro fez defesas incríveis. A principal jogada dos Bruins foi em uma power play, na qual Smith acertou a trave, já pelo lado dos Canadiens foram várias chances, mas na principal Gionta teve a chance de marcar por duas vezes, mas Rask salvou.

Na prorrogação, logo aos 1:19, Matt Fraser achou o puck perdido em uma jogada de ataque e mandou ele para as redes, assim dando a vitória aos Bruins. Com o gol, Fraser se tornou o sexto jogador marcar o seu primeiro gol em playoffs na prorrogação em 75 anos.