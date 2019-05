Canadiens vencem jogo sete e se classificam para as finais do Leste pela Stanley Cup

O Montreal Canadiens visitou o Boston Bruins no último jogo da série, o famoso jogo sete, válido pelas semifinais da conferência Leste da Stanley Cup. Com a vitória, os Canadiens terão os New York Rangers pela frente e correm em busca de seu 25º título na NHL. A vitória veio de forma memorável em cima dos atuais finalistas da Stanley Cup, em Boston o time de Montreal comandou todas as ações do jogo e saiu com a vitória tranquila por 3 a 1.

Os Bruins começaram atacando com a pressão de serem mandantes e com a torcida a seu favor, mas com apenas dois minutos de jogo e em uma falta de atenção da defesa de Boston, Dale Weise apenas empurrou o disco para o gol em meio a três defensores e abriu o placar para os visitantes.

O primeiro período foi marcado pela estabilidade dos Canadiens em administrar a vitória, fazendo com que o time de Boston não conseguisse atacar com perigo e ter uma chance real de gol apenas no fim do período, com uma defesa espetacular de Carey Price para garantir a vitória parcial.

A pressão dos Bruins foi grande no começo do segundo período e os contra-ataques dos Canadiens eram perigosos e o jogo ficou muito disputado, até que em mais uma falha da defesa dos Bruins o atacante David Desharnais tocou para Max Pacioretty, sozinho, marcar o segundo gol dos visitantes. Ao fim do segundo período, Jarome Iginla descontou para o time da casa e colocou os Bruins de volta na partida.

O terceiro período não foi diferente do começo do segundo e a pressão dos Bruins era muito grande e a trave salvou os Canadiens em um chute de Jarome Iginla após uma defesa de Price. Os dez minutos finais do jogo foram administrados pelos Canadiens que conseguiam manter o disco na zona defensiva dos Bruins e quando Daniel Briere conseguiu chutar para o gol e contar com a falha do goleiro, o time de Montreal fez 3 a 1 e sacramentou sua classificação para as finais do Leste.

Com a classificação, os maiores vencedores da competição terão os New York Rangers pelas finais da Conferência Leste.