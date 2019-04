Kings dominam Blackhawks em casa e ficam a uma vitória das finais da NHL

A classificação do Los Angeles Kings para as Finais da Stanley Cup está cada vez mais próxima depois da grande atuação nesta segunda-feira (26), onde os Kings dominaram amplamente a partida e venceram o Chicago Blackhawks por 5 a 2 e aumentaram a vantagem na série para 3 a 1.

A superioridade do time da casa foi grande no primeiro período e os Blackhawks não conseguiram atacar com perigo. Comandados por Jake Muzzin os Kings abriram o placar após estarem jogando no Power Play, pois em um ataque dos Blackhawks o goleiro de Los Angeles foi atingido e conseguiram a vantagem por dois minutos. Após o gol de Muzzin a superioridade dos Kings aumentou e o segundo gol veio após uma falha do goleiro dos Blackhawks, Corey Crawford, onde o atacante dos Kings Marian Gaborik só teve o trabalho de empurrar o disco para o gol. O time de Los Angeles continuou atacando até que após uma bela jogada de ataque, Dustin Brown ficou livre e, com o gol aberto, finalizou para marcar o terceiro do time da casa.

O segundo período continuou no mesmo ritmo do primeiro, onde os Kings conseguiam encaixar seu jogo e não deixavam os Blackhawks atacarem com perigo. Os visitantes conseguiram montar um bom esquema defensivo, o que dificultou o ataque do Los Angeles Kings, mas após tentarem infiltrar na defesa dos Blackhawks, o canadense Drew Doughty acertou um lindo chute de longe e aumentou ainda mais a vantagem dos Kings para 4 a 0. Ao fim do segundo período, o jovem Brandon Saad diminuiu a vantagem dos Kings e marcou o primeiro gol a favor do Chicago Blackhawks depois de uma confusão na área defensiva do time da casa.

No terceiro período, o time dos Blackhawks mudaram totalmente a forma de jogar e conseguiram se impôr no jogo, os visitantes conseguiam atacar e levar muito perigo ao gol dos Kings que apenas defendiam e não conseguiam criar jogadas ofensivas. Após muita confusão na área defensiva da equipe de Los Angeles e depois de muitas defesas, Bryan Bickell conseguiu marcar o segundo gol dos Blackhawks que cresceram ainda mais no jogo. O time visitante continuou atacando com muito perigo e colocou toda a equipe no ataque, deixando o gol aberto e após um roubo de bola de Jeff Carter, o atacante dos Kings, Tanner Pearson marcou o quinto gol do time da casa que sacramentou a terceira vitória na série.

Com o triunfo, os Kings precisam apenas uma vitória para se garantir nas Finais da Stanley Cup e se vingarem dos Blackhawks, que eliminaram o time nesta mesma fase na temporada passada. A série agora volta para Chicago e o jogo cinco acontecerá nesta quarta-feira (28).