Kings amplia a vantagem na final da Stanley Cup e está a duas vitórias de levantar a taça

Nesse sábado (07) o Los Angeles Kings derrotou o New York Rangers no Staples Center por 5 a 4 (2OT). O time da conferência Oeste abriu a vantagem de 2 a 0 na série e agora vai para New York para o jogo três da final na próxima segunda-feira (09), ás 21:00h.

Como no primeiro jogo, o New York Rangers marcou os dois primeiros gols da partida. Ryan McDonagh abriu o placar após receber o passe de Dominic Moore, e mandar um belo disparo para o fundo das redes. Oito minutos depois, Ryan McDonagh tenta mais um disparo da linha azul, que dessa vez é bloqueado pela defesa do Kings, o puck sobrou para Mats Zuccarello, que só teve o trabalho de empurrar o puck pro fundo do gol, fazendo 2 a 0 para os visitantes.

No segundo período o forecheck dos Kings começou a funcionar. após forçar um erro dos adversários, Dwight King tentou um chute em direção ao gol, Justin Williams pegou o rebote e passou o puck para Jarret Stoll que colocou o puck no fundo das redes para diminuir a liderança dos Rangers. Os visitantes aumentaram a vantagem no Power Play, Chris Kreider achou Martin St. Louis, que disparou pro gol sem chances para o goleiro Jonathan Quick. Também com a vantagem numérica, Willie Mitchell recebeu o passe de Slava Voynov e mandou a bomba da linha azul para fazer o segundo dos Kings. Mas os visitantes responderam rapidamente, após erro na saída de jogo de Jonathan Quick, Mats Zuccarello encontrou Derick Brassard que aproveitou o mal posicionamento do goleiro e fez 4 a 2 para os Rangers.

O terceiro período foi inteiramente dominado pelos Kings, o time da casa sabia que precisava do empate e foi pra cima. Com dois minutos de jogo Dwight King desviou o disparo de Matt Greene e fez o terceiro do time de LA. Os jogadores dos Rangers reclamaram de uma interferência no goleiro nesse lance, mas os árbitros não reverteram a chamada. Seis minutos depois, Marian Gaborik aproveitou o erro da defesa dos visitantes, fez seu décimo terceiro gol dos playoffs, empatou a partida e levou o jogo para o Overtime.

Na prorrogação, os goleiros apareceram. Primeiro Henrik Lundqvist fez uma bela defesa no disparo de Dwight King de frente pro gol. Depois Jonathan Quick parou Chris Kreider em um Breakaway.

O jogo foi para a segundo prorrogação, que foi inteiramente dominada pelos Kings. Com 10 minutos na etapa, Dustin Brown desviou o chute de Willie Mitchell e fez o gol da vitória para o time da casa.

O Los Angeles fez o dever de casa e venceu os dois jogos no Staple Center. Agora a série vai para New York, onde os Rangers vão atrás do prejuízo.

Confira abaixo os melhores momentos da partida: