Encarada tensa entre Swanson e Stephens marca pesagem do UFC, em San Antonio

Na noite desta sexta-feira (27), a pesagem do "UFC: Swanson x Stephens", realizada em San Antonio (EUA), foi destinada a encaradas e limites de peso excedidos, porém, sem maiores sustos. Entretanto, no combate mais aguardado da noite, o pré-duelo entre Cub Swanson e Jeremy Stephens chamou atenção devido a permanência de ambos os lutadores no palco.

Após ambos os desafiantes do duelo peso-pena concretizarem 65,8kg e ficarem um de frente para o outro, a expressão séria deu início ao combate, mesmo antes de soar o gongo. Joe Silva indicou que os lutadores poderiam se retirar, mas ninguém se moveu. Foi necessário que o matchmaker do Ultimate avisasse em mais duas oportunidades para que Stephens tomasse a iniciativa e deixasse o local, arrancando risadas de Swanson.

No coevento principal, Nicholas Musoke ficou dentro média de peso, com 77,6kg. Porém, seu desafiante, Kelvin Gastelum, ultrapassou a meta limite e, marcando 78,5kg, terá duas horas para perder cerca de 900g e evitar perder parte de sua bolsa.

Campeão da primeira edição do TUF Brasil, Cezar Mutante - um dos brasileiros presentes no card -subiu no palco acompanhado de Vitor Belfort e não teve problemas com a balança. Assim como seu rival, Andrew Craig, ambos bateram o peso-médio de 84,4kg. Diferente de Swanson e Stephens, os lutadores preferiram se encarar de longe. Outro brasileiro do card, Antônio Braga Neto pesou 83,9kg, e passou com tranquilidade. Porém, foi necessário que Clint Hester, seu rival, retirasse a bermuda para bater 84,4kg e confirmar o duelo. Hacran Dias e Ricardo Lamas não tiveram dificuldade para bater 66,2kg.

Encerrado a lista de confirmados, Marcelo Guimarães mostrou simpatia e, fazendo um coração para a câmera, subiu ao palco. Com 84,4kg, dentro do limite da categoria dos médios, teve seu combate confirmado contra Andy Enz. No card preliminar, Carlos Diego, e seu adversário Colton Smith estarão presentes no combate entre os leves, batendo 70,8kg. Outros duelos confirmados foram, no peso-mosca, Ray Borg e Shane Howell, no pesado, Anthony Hamilton e Oleksiy Oliynyk, e no peso-galo, Cody Gibson e Johnny Bedford.

O "UFC: Swanson x Stephens" será realizado neste sábado (28), às 20h30, em San Antonio (EUA). O vencedor do confronto principal larga na frente para um possível duelo contra José Aldo, em busca do cinturão da categoria peso-pena.

Confira os combates do evento

CARD PRINCIPAL

Peso-pena (até 66,2kg): Cub Swanson (65,8kg) x Jeremy Stephens (65,8kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Kelvin Gastelum (78,5kg) x Nicholas Musoke (77.6kg)

Peso-médio (até 84,4kg):: Andrew Craig (84,4kg) x Cezar Mutante (84,4kg)

Peso-pena (até 66,2kg): Ricardo Lamas (66,2kg) x Hacran Dias (66,2kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Clint Hester (84,4kg) x Antônio Braga Neto (83,9kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Joe Ellenberger (70,5kg) x James Moontasri (70,8kg)

CARD PRELIMINAR

Peso-leve (até 70,8kg): Carlos Diego (70,3kg) x Colton Smith (70,8kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Cody Gibson (61,2kg) x Johnny Bedford (61,7kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Andy Enz (84,4kg)x Marcelo Guimarães (84,4kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Ray Borg (57,2kg) x Shane Howell (56,9kg)

Peso-pesado (até 120,7kg): Anthony Hamilton (114,8kg) x Oleksiy Oliynyk (108,9kg)