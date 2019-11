Nate Marquardt finaliza Te Huna e fatura luta principal do UFC na Nova Zelândia

Na madrugada desta sexta-feira (27) para o sábado (28), aconteceu o UFC Fight Night Te Huna x Marquardt, realizado na Vector Arena, em Auckland, na Nova Zelândia. Esta foi a primeira vez que o UFC chegou ao país e na luta principal da noite contou com um atleta nativo, James Te Huna que enfrentou o ex-campeão do extinto Strikeforce e ex-desafiante do UFC, Nate Marquardt. Mas valendo-se de sua experiência dentro do octógono, Marquardt finalizou Te Huna com uma chave de braço e selou o fim de uma sequência de três derrotas. De quebra, Nate ainda ganhou o bônus do evento como melhor desempenho.

Te Huna, que desceu de categoria e agora luta nos médios (mesma categoria de Lyoto Machida, Anderson Silva, Vítor Belfort, entre outros), depois de duas derrotas consecutivas para os brasileiros Glover Teixeira e Maurício Shogun. Já Nate Marquardt fez o contrário, subiu de categoria depois de três derrotas em sequência, duas delas no UFC, para Jake Ellenberger e Hector Lombard.

Depois da vitória, "The Great" se animou com a nova fase em sua carreira: "Agradecer a Jesus Cristo, fiz um bom trabalho e estou de volta com tudo no UFC", decretou Marquardt.

No Co Main Event da noite, dois atletas que ostentaram invencibilidade no UFC e que juntos somam cinco vitórias, se enfrentaram, Soa Palelei - australiano que está invicto em sua segunda passagem pela organização - e Jared Rosholt, norte americano, se degladiaram nos pesados e o especialista no wrestling venceu por decisão unânime sem nenhuma dificuldade, provavelmente tirando Palelei dos 15 melhores atletas dos pesos pesados do UFC.

Rosholt manteve-se absoluto no primeiro round, valendo-se de sua vantagem na luta olímpica, mas no final do round o australiano conseguiu reverter a posição e terminou golpeando o rosto por cima. No reinício do combate, Rosholt atordoou Palelei com bons golpes e permaneceu agarrado, deixando o número 14 do ranking cansado e sem nenhum tipo de reação, mesmo assim não finalizou o combate. O terceiro e último assalto seguiu a mesma linha dos outros dois, com "The Big Show" e seu domínio e Palelei sem nenhum tipo de reação, tornando Rosholt vencedor da luta por decisão unânime dos árbitros.

Do Bronx venceu a segunda luta consecutiva no UFC

Um dos brasileiros no evento, Charles "Do Bronx" Oliveira enfrentou Hatsu Hioki - japonês de 30 anos - na segunda luta do card principal pela categoria dos penas e venceu no segundo round por estrangulamento. Esta foi a segunda vitória consecutiva do atleta da Macaco Gold Team, que vinha de sucesso contra Andy Ogle no UFC Machida x Mousasi, em Jaraguá do Sul, no mês de março. Além da vitória, Do Bronx faturou um dos bônus de melhor desempenho da noite, agradeceu por mais uma chance e provocou Nik Lentz, lutador a qual originalmente venceu em 2011, mas a luta foi declarada No Contest, por conta de uma joelhada ilegal do brasileiro.

"Obrigado UFC por mais uma oportunidade, Hioki é um adversário duríssimo mas treinei muito para esta luta. Eu sou faixa preta, pra me vencer aqui, tem que ser melhor do que eu no jiu jitsu, e eu ainda quero enfrentar você Nik Lentz, temos pendências para resolver no octógono", desafiou Do Bronx.

A luta teve em seu primeiro round um duelo mais desenvolvido no solo, quando os dois lutadores conseguiram quedas e alternaram posições de domínio, mas nenhum atleta obteve efetividade. Charles tentou ainda uma guilhotina, porém Hioki livrou-se com sucesso.

No round 2, Hioki levou o brasileiro até a grade para trabalhar golpes na linha de cintura. Depois de paralisação por um golpe ilegal de Hioki, Do Bronx voltou bastante agressivo, tentando socos e joelhadas, mas o adversário conseguiu mais uma queda, mas não foi consistente na grade e Charles voltou a golpear e tentar mais uma guilhotina. Em duas transições no fim do segundo round, Charles Oliveira pegou o adversário e conseguiu encaixar a finalização na qual ele também tentou no primeiro assalto, faltando vinte segundos para o fim do round.

Na primeira luta do card principal, o australiano Robert Whittaker enfrentou o norte americano Mike Rhodes pelos meio médios. Vencedor do The Ultimate Fighter Smashes, Robert tentava se recuperar de duas derrotas consecutivas, ambas para Court McGee e Stephen Thompson. No primeiro round, Whittaker teve mais precisão nos socos e chegou a desnortear Rhodes, mas o americano não foi nocauteado. Rhodes tentava responder com chutes na parte de dentro das pernas do australiano, porém sem tanta efetividade.

No segundo assalto, ambos continuaram tentando seguir a estratégia traçada, mas foi Whittaker quem teve sucesso, permaneceu usando combinações e não deixando Rhodes encurtar a distância para conseguir as quedas. No round final, Mike Rhodes teve melhor desempenho na trocação e equilibrou as ações na luta, mas Whittaker conseguiu agarrar as duas pernas do oponente e realizou a queda, pontuou e não arriscou mais durante a luta, conseguindo vencer o duelo por decisão dos juízes. Rhodes chega a seu segundo revés em duas apresentações no UFC.

Ao fim da luta, Whittaker afirmou querer continuar vencendo no UFC: "Quero fazer mais sucesso aqui no UFC, voltei a vencer."

Estreante, Rodrigo de Lima foi derrotado

Outro brasileiro que atuou em Auckland foi Rodrigo de Lima, o Monstro, que estreava na organização enfrentando o experiente no UFC, o norte americano Neil Magny na terceira luta do card preliminar. No primeiro round, Monstro conseguiu trabalhar o seu jogo em pé, até que derrubou o adversário, onde trabalhou por mais de três minutos e quase chegou a finalizar a luta.

Porém no segundo, Magny fez valer de sua envergadura (2,50 contra 1,80), acertou boa parte de suas combinações de soco e levou Rodrigo ao chão, vencendo por nocaute técnico no segundo round.

Outros resultados do Card Preliminar

Categoria dos Leves: Jake Matthews venceu Dashon Johnson por finalização (triângulo) aos 3:16 minutos do terceiro round;

Categoria dos Moscas: Richie Vaculik venceu Roldan Sangcha-An por decisão unânime dos juízes (30-27, 29-28, 29-28);

Categoria dos Meio Médios: Vik Grujic venceu Chris Indich por nocaute técnico aos 4:55 minutos do primeiro round;

Categoria dos Penas: Daniel Hooker venceu Ian Entwistle por nocaute técnico aos 3:34 minutos do primeiro round;

Categoria dos Meio Pesados: Gian Villante venceu Sean O’Connell por decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 29-28) e ganhou o prêmio de melhor luta da noite.

Ainda neste sábado haverá outro evento do UFC, agora em San Antonio nos EUA, na luta principal se enfrentam Cub Swanson e Jeremy Stephens, ambos postulantes a desafiante do cinturão da categorias dos penas do UFC, atualmente reinada por José Aldo. Além deste combate, outros cinco brasileiros estarão em ação no evento: Marcelo Guimarães, Carlos Diego Ferreira, Antonio Braga Neto, Hacran Dias e Cézar Mutante.