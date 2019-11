Com Ekblad de first pick, NHL inicia temporada com draft agitado

A primeira parte do Draft 2014 da NHL ocorreu na última sexta-feira (27) no Wells Fargo Center, casa dos Philadelphia Flyers. Os 30 jogadores mais promissores foram escolhidos por seus novos times e começam a escrever um novo capítulo de sua história e, quem sabe, da história de seus times. Confira as primeiras escolhas do evento:

1º escolha - Florida Panthers - (D) Aaron Ekblad

Aaron Ekblad , 18 anos, é o primeiro defensor a ser primeira escolha desde Erik Johnson pelos Blues em 2006. Ekblad começou sua carreira no Sun County Panthers, time infantil em Belle River, Ontario, e liderou o time para o titulo com 34 pontos em 30 jogos e como capitão. No ano seguinte, foi o primeiro defensor e quarto jogador na história a ganhar o selo de "jogador excepcional" e poder ingressar um ano antes na Liga de Hoquéi de Ontario, uma das divisões da Liga Canadense de Hoquéi, sendo escolhido pelo Barrie Colts onde em 2014, venceu 4 prêmios individuais (melhor defensor ofensivamente, melhor defensor defensivamente, chute mais forte e melhor chute) e fez 53 pontos em 58 jogos.

2ª escolha - Buffalo Sabres - (C) Sam Reinhart

Sam Reinhart, 18 anos, é o mais novo responsável por carregar as esperanças de uma franquia já quase cinqüentenária, mas que ainda busca seu primeiro título. E o medalhista de ouro no mundial sub-18 com o Canadá em 2013 sabe bem como lidar com essa pressão. Reinhart começou no hockey como defensor na liga infantil do Canadá, porém, acabou mudando para a posição de center, onde joga desde então. Em sua única temporada na liga infantil, fez 78 pontos em 58 jogos e foi escolhido melhor "atacante" da liga. Foi então para o Kootenay Ice na CHL (Liga Canadense de Hoquéi), mesmo time que seus 2 irmãos mais velhos jogavam. Após uma temporada no banco, Reinhart assumiu a titularidade fazendo 62 pontos e sendo escolhido o novato do an e assumindo a capitania do time. No ano seguinte, foi escolhido como membro e capitão do time de All-Stars da conferência leste, fazendo 105 pontos em 60 jogos e com isso, colocado de vez entre os melhores candidatos para o draft. Reinhart é um grande fã de Futebol (ou Soccer, como quiser) e é filho do grande jogador Paul Reinhart. É um jogador muito disciplinado, com pouca força fisica e com um dominio de puck espetacular.

3ª escolha - Edmonton Oilers - (C) Leon Draisaitl

Leon Draisatl, 18 anos, é outro jogador que terá que administrar grande pressão de uma apaixonada torcida mas que tem um time que não passa por uma grande fase. Nascido em Colônia na Alemanha, foi para o Canadá ainda novo seguindo o seu sonho: ser uma estrela do hockey. Foi escolhido pelo Prince Albert Raiders e enviado para uma temporada na DNL (Liga de Desenvolvimento da Alemanha) onde foi escolhido melhor jogador. Após isso, estreou pelos Raiders fazendo 58 pontos em 64 jogos, atuação que lhe rendeu uma vaga no time sub-18 da Alemanha que disputaria o mundial. Na temporada passada, novamente ótimas atuações (105 pontos em 64 jogos) lhe renderam uma vaga no time de All-Stars e uma convocação para o time alemão como capitão. Em 2014, foi escolhido pela primeira vez para integrar a seleção nacional alemã na categoria profissional. Um atacante versátil que se movimenta bem pelo gelo e já com um físico de jogador profissional.

4ª escolha - Calgary Flames - (C) Sam Bennett

Sam Bennett, 18 anos, era cotado para ser a 1ª escolha desse draft, porém, acabou caindo para a 4ª. Isso quer dizer que Bennett não valeria mais a pena? Muito pelo contrário. O também medalhista de ouro no Mundial sub-18 de 2013 com o Canadá tem muito potencial. Nascido em Holland Landing, Ontario, Bennett começou sua carreira diretamente na CHL jogando pelo Kingston Forenacs onde em sua primeira temporada fez 40 pontos em 60 jogos o que lhe garantiu a vaga na seleção canadense. Na temporada passada, fez 91 pontos em 57 jogos mesmo jogando com uma lesão na virilha por boa parte da temporada e dos playoffs.

5ª escolha - New York Islanders - (C/LW) Michael Dal Colle

Michael Dal Colle, 18 anos, é nascido em Richmond Hill, Ontário. O mais novo colega de time de John Tavares, e será peça fundamental na "renovação" do time de Nova York -- que começou em 2009 com a escolha do já citado Tavares. Dal Colle foi escolhido para o time dos novatos da CHL na temporada 12-13 e é mais um dos jogadores que fazem parte da seleção sub-18 canadense. Porém, Colle não estava no elenco campeão do mundial em 2013.

6ª escolha - Vancouver Canucks - (RW) Jake Virtanen

Jake Virtanen, 17 anos, é um dos jogadores mais "experientes" do Draft mesmo sendo mais novo que a maioria. Virtanen é filho de finlandeses porém, nasceu no Canadá. Jogou suas primeiras 2 temporadas em times de hockey infantil e chegou a fazer 117 pontos em 59 jogos (uma média de quase dois pontos por jogo) até ser escolhido pelo Calgary Hitmen na WHL (outra das ligas de hockey de juniores do Canadá) onde jogou por duas temporadas fazendo 71 pontos em 71 jogos na temporada passada. Foi medalhista de bronze com o Canadá no mundial sub-18 de 2014. Possui um chute muito forte assim como grande habilidade e velocidade.

7ª escolha - Carolina Hurricanes - (D) Haydn Fleury

Haydn Fleury, 17 anos, é mais um defensor escolhido entre os melhores nesse draft. O jogador e alternate captain do Red Deer Rebels da WHL, membro da seleção sub-18 do Canadá, não costuma pontuar muito, porém, é um ótimo defensor com boa força física. Fez 19 pontos em 66 jogos na temporada 12-13 da WHL.

8ª escolha - Toronto Maple Leafs - (C/LW) William Nylander

William Nylander, 18 anos, é filho de William Nylander ex-jogador de vários times da NHL. Nasceu no Canadá em Calgary, Albany, mas foi criado na Suécia. Jogou no time do Sodertalje sub-20 fazendo 42 pontos em 27 jogos e também jogou dez jogos no time principal, quando marcou seis pontos jogando ao lado de seu pai. Foi medalha de ouro no mundial sub-17 pela Suécie em 2013. Tem ótima visão de jogo, um passe praticamente perfeito e grande velocidade.

9ª escolha - Winnipeg Jets - (LW) Nikolaj Ehler

Nikolaj Ehler, 18 anos, é dinamarquês mas jogou praticamente toda a sua carreira na Suiça no time do EHC Biel. Foi escolhido pelo Halifax Mooseheads da CHL em 2013 e fez uma boa temporada o que lhe colocou entre as melhores opções de escolha. Tem muita velocidade e um chute muito preciso.

10ª escolha - Anaheim Ducks - (LW) Nick Ritchie

Nick Ritchie, 18 anos, assusta pelo tamanho: 1, 88 metro (mais alto até mesmo que os membros do time dos Ducks que aparecem com ele na foto). Com 15 anos já jogava em um time de juniores no Canadá. Então foi escolhido pelo Peterborough Petes da CHL, e na temporada 12-13 marcou 35 pontos em 41 jogos -- em uma temporada que foi marcada por uma lesão e pela péssima atuação de seu time. Foi campeão mundial sub-18 pelo Canadá em 2013, e tem imensa força física. Esta escolha foi adquirida pelos Ducks por meio de uma troca com o Ottawa Senators

11ª escolha - Nashville Predators - (C/RW) Kevin Fiala

Kevin Fiala, 17 anos, é suiço, porém, joga na Suécia no time do HV71. Jogou em vários times da liga junior da Suiça até chegar ao HV71 -- jogou tanto no time sub-20 quanto no time profissonal. Entre os profissionais, fez 11 pontos em 17 jogos e no time sub-20 fez 25 pontos em 27 jogos. Joga pelo time sub-18 da Suiça e é considerado um dos principais jogadores da equipe. É agil e consegue desviar de "trancos" dos jogadores adversários com facilidade.

12ª escolha - Arizona Coyotes - (LW) Brendan Perlini

Brendan Perlini, 18 anos, nasceu em Guildford na Inglaterra, mas, é naturalizado canadense. Perlini e sua famíia se mudaram para o Canadá em 2007, e em 2012 ele foi escolhido pelo Barrie Colts para jogar a CHL, mas mudou de equipe no meio da temporada, indo para o Niagara IceDogs. Foi colocado por praticamente todos os especialistas na lista dos 10 melhores jogadores da CHL. Foi bronze no mundial sub-18 de 2014 com o Canadá.

13ª escolha - Washington Capitals - (LW/RW) Jakub Vrána

Jakub Vrana, 18 anos, é aquilo que podemos chamar de "fênomeno precoce". Com 14 anos já jogava em um time sub-18 na República Tcheca e ficou em 2º lugar na artilharia do time mesmo tendo jogado só meia temporada. Vrána foi então para o Linköpings da Suécia onde joga há duas temporadas dividindo seu tempo entre o time principal (onde tem 3 pontos em 29 jogos) e o sub-20 (onde tem 57 pontos em 56 jogos). Atuou nos ultimos 3 mundiais sub-18 pela Republica Tcheca, se tornando um dos líderes da equipe.

14ª escolha - Dallas Stars - (D) Julius Honka

Julius Honka, 18 anos, nasceu na Finlândia, mas, assim como muitos outros jogadores, veio para a América do Norte em busca de maior visibilidade para o Draft. Honka começou sua carreira no JyP Jyvaskyla da Finlândia onde suas atuações lhe rendaram o "cargo" de vice-capitão na seleção sub-16 da Finlândia. Em 2013 foi para o Swift Current Broncos da WHL onde fez 36 pontos em 35 jogos e foi o 3º defensor com mais pontos da WHL no fim da temporada. Disputou o mundial junior de 2014 com a Finlândia e foi escolhido All-Star da WHL no fim da temporada.

15ª escolha - Detroit Red Wings - (C) Dylan Larkin

Dylan Larkin, 17 anos, é a prova viva de que nunca se deve desistir de seus sonhos. Nascido em Waterford, Michigan, Larkin sempre foi um torcedor apaixonado do time do seu estado: o Detroit Red Wings. Após 17 anos, o sonho de Larkin se realizou e ele foi escolhido por seu time do coração. Larkin começou sua carreira no Belle Tire, time infantil de Michigan onde fez 47 pontos em 30 jogos e foi escolhido por um olheiro para um teste no time sub-16 dos Estados Unidos. Após o teste, Larkin atuou 2 anos no NTDP (Seleção Nacional de Desenvolvimento de Jogadores) onde marcou 56 pontos em 60 jogos na temporada passada. Larkin ganhou medalha de ouro no mundial sub-18 de 2014.

16ª escolha - Columbus Blue Jackets - (LW) Sonny Milano

Frank "Sonny" Milano, 18 anos, é mais um jogador do NTDP (National Team Development Program), após Dylan Larkin, a ser escolhido no Draft 2014. Milano começou a jogar no Long Island Gulls e foi escolhido para o teste da seleção sub-16 dos Estados Unidos. Na temporada passada, fez 59 pontos nos primeiros 39 jogos e se tornou nome recorrente entre as melhores possíveis escolha deste Draft. Ao lado de Larkin, ganhou a medalha de ouro no mundial sub-18 deste ano.

17ª escolha - Philadelphia Flyers - (D) Travis Sanheim

Travis Sanheim, 18 anos, foi a escolha dos "donos da casa" no Draft 2014. O defensor, que atua pela seleção sub-18 do Canadá, começou jogando hockey em um time infantil em uma cidade próxima a sua cidade natal: Elkhorn, Manitoba. Na temporada passada, Sanheim marcou 29 pontos e ajudou o seu time, o Calgary Hitmen , a fazer 103 pontos e dividir a liderança da divisão com o Edmonton Oil Kings. Sanheim também foi escolhido um dos três melhores jogadores do Canadá no mundial sub-18 desse ano e o melhor defensor da competição.

18ª escolha - Minessota Wild - (RW) Alex Tuch

Alex Tuch, 18 anos, é mais um jogador do NTDP. Em sua 1ª temporada como junior, com apenas 15 anos, Tuch liderou a liga onde jogava em pontos e numero de gols: 44 gols e 101 pontos em 40 jogos. Em 2014, junto com Larkin e Milano, foi campeão do mundial sub-18 com a seleção americana.





19ª escolha - Tampa Bay Lightning - (D) Anthony DeAngelo

Anthony DeAngelo, 18 anos, é o mais novo colega de time de Steven Stamkos e cia. DeAngelo se tornou o jogador mais novo da história a jogar pela liga junior dos Estados Unidos após ter jogado três jogos antes de completar 15 anos. Fez uma boa temporada de estréia com 15 pontos em 28 jogos pelo Cedar Rapids RoughRiders, até quebrar a canela no meio da temporada. Na temporada seguinte, se transferiu para o Sarnia Sting da CHL onde fez boas atuações e jogou todos os 62 jogos da temporada. Na temporada passada foi escolhido como All-Star na CHL e ganhou uma vaga no elenco sub-18 dos Estados Unidos que acabou campeão mundial.

20ª escolha - Chicago Blackhawks - (C) Nick Schmaltz

Nick Schmaltz, 18 anos, é irmão de Jordan Schmaltz, 25ª escolha do Draft de 2012, pelo St. Louis Blues. Nick começou a jogar pelo Chicago Mission em 2011, marcando 46 pontos em 30 jogos na liga junior dos Estados Unidos. Na temporada seguinte, jogando pelo Green Bay Gamblers, Nick fez 52 pontos e foi o 4º maior pontuador da liga mesmo tendo apenas 16 anos. Nick é membro do time sub-19 dos Estados Unidos. O Blackhawks adquiriu essa escolha em uma troca com o San Jose Sharks.

21ª escolha - St Louis Blues - (C) Robby Fabbri

Robby Fabbri, 18 anos, é mais um canadense da província de Ontario que foi escolhido no Draft 2014. Robby começou sua carreira no Mississauga Rebels onde foi campeão estadual da categoria infantil. No ano seguinte foi novamente campeão estadual e nacional fazendo 105 pontos em 60 jogos pelos Rebels o que lhe garantiu uma vaga na CHL onde jogou uma temporada pelo Guelph Storm fazendo 33 pontos em 59 jogos.

22ª escolha - Pittsburgh Penguins - (C) Kasperi Kapanen

Kasperi Kapanen, 17 anos, é filho do ex-campeão mundial e duas vezes All-Star da NHL, Sami Kapanen. A carreira de Kapanen começou no time finlandês do KalPa, que pertence a seu pai, onde em sua primeira temporada (com 14 anos), fez 22 pontos em 26 jogos. Em 2013, Kasperi foi convocado para o time finlandês que disputou o mundial sub-18. Kasperi era o melhor europeu disponível segundo os rankings da NHL, mas, acabou sendo apenas o 22º escolhido. Jim Rutherford, o responsável por anunciar a escolha, foi o mesmo responsável por anunciar seu pai, Sami Kapanen, no draft de 1995.

23ª escolha - Colorado Avalanche - (C) Conner Bleackley

Conner Bleackley, 18 anos, é mais uma das peças que serão usadas na grande renovação do Colorado Avalanche que já está dando frutos (o clube saiu da última posição para os playoffs em uma temporada). Conner começou sua carreira no time infantil do Okotok Oilers onde fez 68 pontos em 29 jogos, se transferindo então para o Red Deer Rebels onde joga há 2 temporadas e é o atual capitão.

24ª escolha - Vancouver Canucks* - (C) Jared McCann

McCann, 18 anos, começou a carreira no London Nationals marcando 105 pontos em 49 jogs e então foi para o Sault Ste. Marie Greyhounds onde jogou por duas temporadas sendo, em uma delas, um dos oito jogadores que marcou mais de 20 gols e ajudando a levar os Greyhounds pros playoffs pela 2ª vez em cinco anos. Escolha adquirida por meio de trade com o Anaheim Ducks

25ª escolha - Boston Bruins - (RW) David Pastrnak

David Pastrnak, 18 anos, é mais um europeu escolhido no Draft. Natural da Republica Tcheca, jogou os 2 primeiros anos de sua carreira em seu páis de origem nos times juniores do AZ Havirov até que em 2012 foi para o Sodertalje da Suécia onde joga deste então tendo 33 pontos em 40 jogos pelo time sub-20 e 24 pontos em 36 jogos pelo time principal.

26ª escolha - Montreal Canadiens - (LW) Nikita Scherbak

Nikita Scherbak, 18 anos, é o primeiro dos dois russos escolhidos no 1º round do Draft de 2014. Jogou os primeiros três anos de sua carreira na Rússia até se transferir para o Saskatoon Blades, onde joga desde a temporada passada, tendo liderado os novatos da liga em gols, assistencias e pontos, o que lhe rendeu uma convocação para o time das estrelas da liga.

27ª escolha - San Jose Sharks - (LW) Nikolay Goldobin

Nikolay Goldobin, 18 anos, é o segundo dos dois russos escolhidos no 1º round do draft deste ano. Goldobin tem uma carreira parecida com a de seu "antecessor" no Draft, Nikita Scherbak. Após 2 anos jogando em seu país natal, a Rússia, Goldobin foi para o Sarnia Sting da CHL onde marcou 94 pontos em 67 jogos na temporada passada e foi escolhido o homem do jogo no Jogo das Estrelas.

28ª escolha - New York Islanders - (C) Joshua Ho-Sang

Joshua Ho-Sang, 18 anos, é mais um jogador de nível "jogo das estrelas" da CHL. Após dois anos jogando entre os infantis do Toronto Marlies, ele foi contratado pelo Windsor Spitfires onde marcou 44 pontos em sua primeira temporada. No ano passado foi escolhido para o Jogo das Estrelas pelas suas ótimas atuações, porém, irá perder os 15 primeiros jogos da temporada 14/15 da CHL devido uma agressão cometida contra o defensor Zach Bell do London Knights. O NY Islanders conseguiram essa escolha por meio de uma troca com o Tampa Bay Lightning que, por sua vez, conseguiram a escolha por meio de uma troca com o NY Rangers

29ª escolha - Los Angeles Kings - (C) Adrian Kempe

Adrian Kempe, 17 anos, é o mais novo escolhido pelos atuais campeões e também o último europeu do 1º round. Kempe atua desde o começo da carreira no MODO Hockey da Suécia, onde divide seu tempo entre o time profissional e o sub-20, marcando 43 pontos em 104 jogos no total. Kempe também é nome recorrente nas divisiões de base da seleção sueca.

30ª escolha - New Jersey Devils - (C) John Quenneville

John Quenneville, 18 anos, é um daqueles jogadores com hockey na família. Seu irmão, Peter foi escolhido no ano passado pelo Columbus Blue Jackets, o técnico da NHL Joel Quenneville é seu primo e uma de suas tias é casada com Johnny Boychuk dos Bruins. Quenneville estreiou na CHL em 2012 fazendo 19 em 47 jogos em uma temporada péssima onde o seu time, o Brandon Wheat Kings ficou em último na divisão. Na temporada passada, o time dos Kings melhorou muito e Quenneville marcou 45 pontos em 45 jogos, o que lhe valeu uma vaga no elenco da seleção sub-18 do Canadá que foi bronze no mundial deste ano.

(Fotos: Divulgação)