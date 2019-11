UFC 175: luta de Chris Weidman - Lyoto Machida e

01:45 Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado a tods que acompanharam o UFC 175: Weidman x Machida conosco, logo depois teremos a repercussão do evento com mais detalhes. Até a proxima!

01:40 Lembrando que ainda neste domingo continua o fim de semana com eventos do UFC em homenagem a independência dos EUA. TUF 19 Finale começará as 18h30 no horário de Brasília. Todas as notícias você acompanha aqui na Vavel Brasil.

01:35 "Vou lar pra bater no cara, coloquei ele pra baixo e vencei. lyoto é um cara muito bom, o que você pensa que ele vai fazer, ele vai lá e faz o oposto", disse Chris Weidman logo após a confirmação de sua vitória.

01:31 "Muito obrigado a todos os brasileiros. Eu queria lutar em pé mais vezes, mas ele é muito bom, mreceu ser o campeão. Mas eu vou voltar, vou voltar em breve". Lyoto Machida.

01:30 Chris Weidman venceu Lyoto Machida por decisão unânime dos juízes (49-45, 48-47, 49-46) e permanece com o cinturão dos médios do UFC.

01:28 Lyoto levantou-se, acertou bons socos e joelhadas, mas Weidman ainda provocou e termina o combate.

01:26 O atual campeão consehuiu uma recuperação, acertando uppercuts e cotoveladas, e aplicou a queda faltando minutos para o final do quinto round.

01:24 O último assalto segue bem disputado, com ambos os atletas partindo para a trocação franca.

01:21 Weidman sentiu o cansaço pelo fato de nunca lutar mais de três rounds. Lyoto desferiu socos que aumentaram sua pontuação no round. Fim do 4°

01:19 Lyoto parte mais pra cima e um soco de direito entrou na guarda do Weidman, que tenta as quedas.

01:16 Começa o penultimo assalto.

01:15 Weidman começa o terceiro round com mais ímpeto, e depois da primeira tentativa de queda terminar em sprawl, a segunda foi convertida com sucesso. Pouco tempo depois, Weidman acerta uma cotovelada em Machida, abrindo um corte. Fim do terceiro assalto.

01:11 Começa o terceiro round.

01:09 Weidman consegue aplicar a queda no minuto final, segurando Lyoto por cima e contra as grades, e é o fim do segundo round.

01:07 A luta continua imprevisível e sem maiores golpes contundentes. Weidman procurar socar mais o corpo do Lyoto mas para na guarda bem postada do "Dragão".

01:05 Recomeça a luta

01:04 Fim do primeiro round.

01:01 Weidman vai para sua primeira tentativa de queda, porém frustrada. Logo em seguida aplica bons golpes em Lyoto Machida, mas que se recuperou rapidamente.

00:59 Machida permanece sem golpear desde o início do combate, enquanto Weidman arrisca algumas combinações.

00:58 Começou a luta.

00:56 O árbitro central do combate será o norte americano Herb Dean.

00:55 ITS TIME! Vamos a luta principal do UFC 175: Weidman x Machida.

00:52 Vencendo hoje, Machida irá igualar o feito de Randy Couture e BJ Penn como os únicos campeões do UFC em duas categorias. Curiosidade pe que Lyoto Machida já venceu tanto Penn, quanto Couture.

00:51 Desde que desceu de categoria, Machida venceu Mark Munoz e Gegard Mousasi. Weidman tomou o cinturão e defendeu o mesmo contra Anderson Silva.

00:50 MAIN EVENT! Chris Weidman x Lyoto Machida estão enjtrando no octógono em busca do cinturão dos médios do UFC.

00:42 "Eu trabalho no boxe seis vezes por semana, e ainda acho que posso melhorar, espero que todos continuem torcendo por mim." Afirmou a campeão logo após a luta mais rápido do UFC 175.

00:38 Ronda Rousey venceu Alex Davis por nocaute técnico após 16 segundos de luta e permanece com o cinturão dos pesos galo-feminino do UFC.

00:36 EXCEPCIONAL! Durou exatos 15 segundos, Ronda Rpusey aplica nocaute em Alexis Davis, depois de acertar um golpe de direita.

00:35 Começa o combate!

00:30 Já a campeã Ronda Rousey conquistou o título inaugural da categoria no UFC 157 contra Liz Carmouche e teve duas defesas bem sucessidas, contra Miasha Tate e Sara McMann.

00:27 Canadense, Alexis credenciou-se a disputa de cinturão após vencer Rosi Sexton e Liz Carmouche em 2013 e Jessica Eye em 2014. Tem no jiu jitsu brasileiro sua principal arma.

00:25 Vamos ao co main event e primeira disputa de cinturão da noite. Ronda Rousey x Alex Davis, em busca do cinturão dos pesos galo-feminino.

00:20 Resultados até o momento: Urihal Hall venceu Thiago Marreta por decisão unânime dos juízes; Russell Doane venceu Marcus Brimage por decisão dividida; Urijah Faber venceu Alex Caceres por finalização (mata-leão) a 1m09s do R3; Kenny Robertson venceu Ildemar Marajó por decisão unânime; Bruno Carioca venceu Chris Camozzi por decisão dividida; Rob Font venceu George Roop por nocaute aos 2m19s do R1; Luke Zachrich venceu Guilherme Bomba por decisão unânime; Kevin Casey venceu Bubba Bush por nocaute técnico a 1m01s do R1

00:17 Comunicado do UFC sobre o problema com Stefan Struve: "Stefan Struve sofreu um quase desmaio que não significou risco de vida nos bastidores do UFC 175. Depois disso, a equipe médica o avaliou e não sentiu que ele estava apto para competir. Com a sua saúde e segurança em mente, ele foi removido do card e está atualmente sob os cuidados da equipe médica. Nós iremos fornecer mais atualizações assim que estiverem disponíveis."

00:15 "Foi um erro, quando eu aplicava um golpe, eu imaginava o osso saindo da pele. Marreta veio aqui e fez uma boa luta. Tenho qque agradecer" disse Hall após seu combate, onde sentiu fortes dores em seu dedo do pé direito.

00:11 Urijah Hall venceu Thiago Marreta por decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 30, 27), conseguindo a segunda vitória consecutiva no UFC.

00:09 Urijah combinou chutes no corpo e na cabeça, mas Marreta seguiu firme. Próximo do fim do round, Marreta conseguiu aplicar a queda edar golpes no rosto do jamaicano. Mas é o fim do combate.

00:03 Mesmo com dedo do pé fraturado, Urijah Hall nao sente a confiança ser abalada e continua andando pra frente na tentativa de chegar em Thiago Marreta.

00:00 Urijah Hall tentou golpear Marreta com o chute rodado na cabeça, mas Marreta mostrou estar em dia com a esquiva. Fim do segundo round.

23:58 Para o brasileiro, o panorama seguiu o mesmo, tentando avançarcom chutes na perna mas sem domínio de arena, facilitando as combinações do rival.

23:53 A luta passou a ficar mais franca, com Hall obtendo mais sucesso com os golpes, chegando a lutar com a guarda baixa boa parte do round. Vamos ao reinício de combate.

23:51 Marreta começou o combate usando muito dos chutes baixos, como tentativa de não deixar o jamaicano encurtar a distância. Hall trabalha mais com socos frontais, alguns deles estão entrando na guarda do brasileiro.

23:49 Começou o segundo duelo do card principal.

23:45 Ambos tiveram passagens pelo The Ultimate Fighter, reality show organizado pelo UFC desde 2005. Marreta foi componente do Team Werdum no TUF Brasil 2 enquanto Urijah Hall fez parte da equipe de Chael Sonnen no TUF 17, todos eles em 2013.

23:43 Brasileiro no octógono! Próximo combate entre Urijah Hall x Thiago Marreta, pelos médios. Ambos vem de vitórias em suas últimas suas lutas.

23:37 Mais informações sobre o cancelamento do combate entre Struve e Mitrione. O grandalhão holandês teve uma crise de pânico e desmaiou nos vestiários do Mandalay Bay Center. O atleta rapidamente foi levado ao hospital onde ainda não se sabe de mais detalhes.

23:34 "Doeu o chute, mas consegui me recuperar. Estava preparado né? foi uma boa luta, poderia ter sido melhor, mas deu tudo certo", disse Russell logo após o encerramento do combate.

23:33 Russell Doane venceu Marcus Brimage por decisão dividida dos juízes (29-28,28-29,30-27)

23:31 O combate seguiu sem maiores momentos emocionantes e é fim da luta. Esperaremos a decisão oficial dos árbitros.

23:29 Doane começou por baixo o terceiro assalto, mas conseguiu encaixar a posição de omoplata, porém não obteve êxito. O combate voltou em pé e os dois atletas não foram ousados para trabalhar com golpes mais contundentes.

23:27 Voltando ao combate, chegamos ao fim do segundo assalto, com Doane mais retraído e Brimage com melhores variações de golpe.

23:25: UMA BAIXA! Durante pré aquecimento para seu combate no backstage, Stefan Struve sentiu-semal e sua luta contra o norte americano Matt Mitrione foi cancelada. Mais informações no decorrer da transmissão aqui na Vavel Brasil.

23:23 Brimage voltou mais confiante, acertando um overhand de direita em Russell Doane, que desequilibrou-se e caiu agarrado com a perna esquerda de Marcus Brimage, mas a tentativa de queda foi fracassada.

23:21 Começa o segundo round.

23:20 Fim do primeiro round.

23:18 Doane segue sua estratégia inicial de manter a luta no solo, e com domínio nas costas de Brimage

23:14 Mário Yamasaki da início ao primeiro combate.

23:11 Atletas passando pela revisão: checam-se a coquilha (material para proteger os órgãos genitais), protetor bucal, unhas cortadas e a aplicação de vaselina, para evitar cortes mais profundos.

23:09 Primeiro combate do card principal: Marcus Brimage x Russell Doane, pelos galos. Brimage desce de categoria e tenta a recuperação da derrota contra Connor McGregor no UFC Shogun x Sonnen. Já Doane vem de vitória por finalização sobre Leandro Issa no UFC Cingapura, em janeiro.

23:06 Weidman x Machida, pelo cinturão dos médios; Rousey x Davis pelo cinturão dos galos femininos. Main event e co main event do UFC 175!

23:04 Card preliminar finalizado, vamos as lutas do card principal: Peso-médio: Chris Weidman x Lyoto Machida

Peso-galo: Ronda Rousey x Alexis Davis

Peso-pesado: Stefan Struve x Matt Mitrione

Peso-médio: Uriah Hall x Thiago Marreta

Peso-galo: Russell Doane x Marcus Brimage

22:50 Urijah Faber venceu Alex Caceres por finalização com um mata leão aos 0:59 segundos do terceiro round, reencontrando o caminho das vitórias no UFC.

22:49 Urijah continuou soberano, e logo após receber um chute alto, conseguiu agarrar a perna de Alex Caceres, derrubou, passou na transição e conseguiu o mata leão no início do terceiro round.

22:47 Recomeço de luta, último assalto.

22:44 "California Kid" tenta encurtar a distância para conseguir a derrubada, mas Caceres defende-se bem, e quando é quedado, volta a luta de pé com facilidade. . Caceres busca aplicar os golpes no rosto de Urijah Faber, mas o atleta da Team Alpha Male movimentou-se bem com o jogo de pernas e é fim do segundo assalto.

22:42 Urijah Faber logo aplicou um golpe que atrdoou Alex Caceres, a luta prosseguiu no solo, mas o cabeludo voltou a luta de pé.

22:41 Recomeço de luta.

22:40 Fim do primeiro assalto.

22:37 Urijah Faber aplicou a queda na primeira oportunidade que surgiu e começoudesferindo socos dentro da guarda de "Bruce Leeroy", que não obteve espaço para livrar-se da posição de desvantagem.

22:34 Começa o sexto combate do UFC 175!

22:33 O fato inusitado deste combate é que ele era esperado para compor o card principal do UFC 175, mas a organização preferiu usar a imagem de Urijah Faber para vender mais pacotes de pay per view futuramente

22:31 Vamos ao último combate do card preliinar: #3 Urijah Faber x #11 Alex Caceres, na divisão dos galos. Ambos lutadores já passando pelo protocolo de preparação antes da luta.

22:27 Depois de três lutas, os brasileiros somam uma vitória e duas derrotas. No card principal, ainda teremos as participações de Lyoto Machida e Thiago Marreta.

22:26 Kenny Robertson venceu Ildemar Marajó por decisão unânime (30-26, 30-26, 30-26), alcançando assim mais uma vitória em seu cartel, alavancando-se no ranking dos meio-médios do UFC.

22:23 Kenny Robertson teve seu primeiro momento de desvantagem, quando Marajo obteve o sucesso de derrubar o rival, porém Robertson teve calma e competência para fazer a raspagem e ficar por cima golpeando, até chegar o fim de luta.

22:20 Marajó sofre dois golpes ilegais e a luta teve de ser interrompida, mas Robertson não foi punido com a perda de um ponto.

22:18 Começou o terceiro assalto. Já machucado, Marajó tentou manter a distância e trabalhar com combinações de muay thai, buscando o nocaute, mas Robertson manteve-se prudente e não arriscou-se.

22:17 O norte americano não parou de golpear, até tentar variações de kimura e americana, mas Marajó conseguiu se defender e é fim de segundo assalto.

22:13 Robertson prosseguiu com a estratégia de lutar no solo, no single lag, Marajó conseguiu fazer a defesa, mas Kenny trabalhou o ouble lag e teve sucesso. Conseguindo a montada, ofereceu perigo com bastante socos.

22:11 Recomeço de segundo assalto e apenas trocas de golpes a distância são computados. Robertson acerta bons cosos e uma joelhada no corpo de Marajó.

22:05 Sentindo-se confortável na posição, Roobertson varia com tentativa de finalizar e golpes de cima para baixo. Ildemar não tem sucesso para explodir e livrar-se da luta agarrada do rival. Sequencia de socos e fim do primeiro assalto.

22:04 Os dois atletas passam o maior tempo do combate agarrados, mas devido ao wrestling afiado, o norte americano conseguiu aplicar a queda e trabalha com socos e cotoveladas dentro da guarda do paraense.

22:03 Começa o quinto combate do UFC 175!

22:02 Vamos ao quinto combate da noite: Kenny Robertson x Ildemar Marajó, nos meio-médios. Ambos os atletas vem de vitória em eventos realizados no Brasi. Robertson bateu Thiago Bodão no UFCNatal, enquanto o irmão Marajó mais novo bateu Albert Tumenov por decisão dos juízes no UFC Jaraguá.

22:00 Até o momento, nenhum dos atletas mais requisitados na bolsa de apostas de Las Vegas conseguiram confirmar o favoritismo.

21:58 Resultados até o momento: Bruno Carioca venceu Chris Camozzi por decisão dividida; Rob Font venceu George Roop por nocaute técnico no primeiro round; Luke Zachrich venceu Guilherme Bomba por decisão unânime; Kevin Casey venceu Bubba Bush por nocaute técnico no primeiro round.

21:55 Restam apenas mais duas lutas no card preliminar do UFC 175: Ildemar Marajó x Kenny Robertson e Urijah Faber x Alex Caceres.

21:53 Bruno Carioca vence Chris Camozzi por decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 29-28), conseguindo assim recuperar-se do mau resultado da estreia.

21:50 Persistente, Carioca conseguiu colocar o adversário em posição complicada no solo, mas Chris Camozzi recuperou-se e deixou a luta de pé. Mas o cansaço foi maior e Bruno Carioca novamente aplicou o single lag, cozinhando o rival até o árbitro encerrar o combate.

21:45 Recomeça a luta. Os dois atletas sentem um pouco do cansaço ao longo do combate. Camozzi trabalho com os jabs para manter a distância enquanto Carioca ainda prefere encurtar para derrubar, até conseguir alcançar o objetivo.

21:44 Fim do segundo assalto.

21:42 Bruno Carioca conseguiu manter a luta no solo, até tentou aplicar o katagatame, mas Camozzi defendeu bem. Em seguida, Carioca conseguiu a passagem de guarda, ampliando o domínio no segundo assalto.

21:39 Recomeça a luta. Logo no primeiro minuto, Bruno Carioca conseguiu levar Chris Camozzi com as costas no tablado, começando a trabalhar os golpes de cima para baixo.

21:37 Camozzi conseguiu trabalhar a distância e acertou um bom golpe frontal, que deixou Bruno Carioca receoso e passou a mudar a sua estratégia, levando Camozzi contra as grades para aplicar as quedas, mas é fim do primeiro round.

21:36 Mesmo com o jiu jitsu em sua especialidade, Carioca não hesitou em partir para a trocação contra Camozzi, que tem uma envergadura bem maior.

21:33 Começa o quarto combate do UFC 175!

21:32 Os atletas já passaram pelo protocolo de preparação antes da luta

21:29 Baiano de 26 anos, Carioca ostenta cartel de 13 vitórias e uma derrota, revés este justamente em sua estreia no UFC contra o polonês Krzysztof Jotko no UFC Brisbane, em dezembro do ano passado.

21:27 Dono de um cartel com 19 vitórias e sete derrotas, Camozzi, natural de Englewood - Colorado, fará sua 11° luta em sua segunda passagem pela organização. Porém, o atleta precisa se recuperar das duas últimas derrotas contra Ronaldo Jacaré e Lorenz Larkin.

21:25 Dando prosseguimento a noite de lutas, Chris Camozzi x Bruno Carioca, pelos médios, será o quarto combate do UFC 175.

21:23 Os resultados de momento no UFC 175: Rob Font venceu George Roop por nocaute técnico no primeiro round; Luke Zachrich venceu Guilherme Bomba por decisão unânime dos juízes; Kevin Casey venceu Bubba Bush por nocaute técnico no primeiro round.

21:16 "Nada me surpreendeu, estava pronto para treinar com ele. Já lutei com caras bem maiores.", palavras do vencedor Rob Font.

21:15 Rob Font vence George Roop por nocaute técnico aos 2:19 minutos do primeiro round, conseguindo entrar no UFC com o pé direito.

21:11 Logo em seguida, Rob Font recuperou-se e acertou um soco de direita no rosto de George Roop, que ficou atordoado até o árbitro central encerrar o combate.

21:10 Geroge Roop começou mais frenético, arriscando um chute frontal e trocando socos com o oponente, até que consegue empurrar o oponente até a grade.

21:08 Começa o terceiro combate do UFC 175!

21:04. É dado início o protocolo de preparação dos lutadores antes de subirem ao octógono.

Dono de um cartel de dez vitórias e apenas uma derrota, Rob Font é natural de Boston - EUA e fará a sua estreia no UFC. Em seu currículo, o atleta conta com três vitórias por nocaute e duas por finalização.

Americano de Tucson, Arizona, o experiente George Roop de 32 anos chegará a sua nona luta na organização. Com um ccartel de 15 vitórias e dez derrotas, o atleta da Apex MMA vem de vitória sobre Dustin Kimura por decisão unânime no TUF Nations Finale realizado no mês de abril.

Prosseguindo com a série de lutas do UFC 175, vamos ao combate entre George Roop enfrentando Rob Font, na categoria dos galos.

Teremos ainda mais dois brasileiros no card preliminar. Ildemar Marajó vai encarar Kenny Robertson enquanto Bruno Carioca medirá forças contra o também norte americano Chris Camozzi.

Os resultados de momento até agora: Luke Zachrich venceu Guilherme Bomba por decisão unânime; Kevin Casey venceu Bubba Bush por nocaute técnico no primeiro round.

Emocionado, Zachrich desabafa: "Isso vem sendo a minha meta, esse é o maior esporte do mundo, é um dos maiores sonhos."

Luke Zachirch vence Guilherme Bomba por decisão unânime dos juízes (30-27, 29-28, 30-27)

Nenhum dos lutadores sentem-se confortados com o fim próximo e decidem partir para definir o combate antes do tempo regulamentar, tentando jabs e overhands, mas é o fim do combate. Vamos esperar a decisão dos juízes.

Bomba parte para o tudo ou nada e muda a sequência dos golpes, mas Zachrich segue com defesa sólida e caçando o oponente.

Zachrich decide mudar de estratégia e passa a tentar agarrar as pernas do Bomba e chutando com mais potência suas pernas. O brasileiro consegue fazer as defesas de queda e continua girando pelo octógono.

Começa o terceiro assalto.

Fim do segundo assalto.

O combate segue a tônica do primeiro round, com os lutadores trabalhando combinações de socos e chutes, girando pelo octógono mas sem nenhua efetividade.

Reinício de combate entre Luke Zachrich e Guilherme Bomba.

Nenhum dos lutadores arriscaram quedas, deixando a luta transcorrer em pé. Zachrich conseguiu acertar golpes mais duros e contundentes. Fim do primeiro round.

O combate começou com os dois atletas se estudando, mas com o norte americano desferindo jabs soltos, mas Bomba permaneceu bem postado.

Começa o segundo combate da noite do UFC 175

Natural de Belo Horizonte e ex-participante do TUF Brasil 3 pela equipe de Chael Sonnen, Bomba, como é chamado, é novo no esporte, com apenas quatro lutas e três vitórias. Tem no jiu jitsu sua especialidade.

Zachrich, natural de Cincinatti - EUA, tem um cartel de treze vitórias e três derrotas e fará sua segunda luta no UFC. Em abril, Luke foi nocauteado pelo também brasileiro Caio "Hellboy" Magalhães no UFC: Werdum x Browne.

O segundo combate da noite também será pela categoria dos médios. Luke Zachrich encara o brasileiro Guilherme "Bomba" Vasconcelos.

Kevin Casey venceu Bubba Bush por nocaute ténico a 1:03 do primeiro round, abrindo a noite de lutas do UFC 175.

Logo no primeiro minuto de luta, Kevin Casey acerta um overhand de esquerda e Bubba Bush foi ao chão.

20:07 Começa o primeiro combate da noite.

20:05. Os atletas já entram no octógono e passam por todo o protocolo de revisão dos juízes.

20:00 Lembrando que amanhã teremos as finais do The Ultimate Fighter 19 também em Las Vegas. Matt Van Buren e Corey Anderson se enfrentam na final dos meio pesados enquanto Eddie Gordon encara o brasileiro Dhiego Lima na finalíssima dos médios.

19:42 Bubba estreia no UFC e tem cartel de oito vitórias e duas derrotas. É atual campeão peso médio do Legacy, evento norte americano de MMA.

19:32 Casey fará sua reestreia na organização. No ano passado, Kevin participou do The Ulttimate Fighter 17 pela equipe de Jon Jones, mas não teve bom desempenho. No TUF 17 Finale o atleta da Black House enfrentou Josh Samman mas foi nocauteado no segundo round. Antes de voltar ao UFC, realizou três combates e venceu todos os três, conseguindo credenciamento para voltar .

19:30 A primeira luta da noite será entre os pesos médios Kevin Casey e Bubba Rush.

19:00 UFC 175

5 de julho de 2014, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL

Peso-médio: Chris Weidman x Lyoto Machida

Peso-galo: Ronda Rousey x Alexis Davis

Peso-pesado: Stefan Struve x Matt Mitrione

Peso-médio: Uriah Hall x Thiago Marreta

Peso-galo: Russell Doane x Marcus Brimage

CARD PRELIMINAR

Peso-galo: Urijah Faber x Alex Caceres

Peso-meio-médio: Ildemar Marajó x Kenny Robertson

Peso-médio: Chris Camozzi x Bruno Carioca

Peso-galo: Rob Font x George Roop

Peso-médio: Luke Zachrich x Guilherme Bomba

Peso-médio: Kevin Casey x Bubba Bush

18:50 Nesta sexta-feira (4), aconteceu a pesagem dos lutadores para o UFC 175. Todos ficaram dentro dos limites de peso. Chris Weidman e Lyoto Machida fizeram, talvez, a encarada mais tensa da noite:

18:47 Ildemar Marajó se mostra focado naquela que considera uma das grandes chances na carreira, consciente de que um triunfo pode significar a subida no ranking dos meio-médios: "Agora é só administrar a ansiedade antes da luta, porque todo o trabalho que tinha de ser feito, já fizemos. Na verdade, na última semana eu só estava trabalhando para perder peso. A estratégia para a luta já está definida e tenho fé em Deus de que vou me sair bem".

18:45 Outros três brasileiros irão compor o card preliminar. Ildemar Marajó irá enfrentar Kenny Robertson pela categoria dos meio-médios, Bruno Carioca medirá forças contra Chris Camozzi nos médios e também pela mesma categoria, o ex-participante do TUF Brasil 3, Guilherme Bomba estreará contra Luke Zachrich.

18:42 Sobre Marreta, Hall disse não saber muito, mas se mostrou confiante em fazer uma boa apresentação neste sábado (5): "Ele é bom, forte e está com sede de vitória e esperando pela oportunidade de me vencer e subir na categoria. Não tenho muito o que falar dele. Tenho que ir lá e lutar. Eu acho que foi um bom casamento de luta. Dizem que eu sou um cara que luta em pé, mas esse jogo é muito mais mental que qualquer outra coisa. É preciso estar preparado para lutar em pé ou no chão. Eu estou animado, confiante, forte e com fome de vencer. Não sei se sou o mesmo cara do programa, mas sei que cada experiência é única. Você aprende quando ganha e quando perde, e isso é o que mais importa".

18:40 Para Marreta, no entanto, Hall merece respeito: "O Hall é um cara duro e tem que ter respeito por ele. Fez uma boa temporada no TUF, mas ainda não mostrou muito serviço no UFC. Acho até que ele vai querer mostrar, mas eu estou aqui pra não deixar. Que ele mostre depois de mim, e não comigo. Eu treinei de tudo, mas como ele não é um especialista em chão nem em luta agarrada, eu não precisei dar tanta ênfase no jiu-jítsu nem ao meu chão como eu fiz contra o Ronny Markes. O treino foi mais livre, sem a necessidade de focar em um ponto específico".

18:37 Lyoto Machida não será o único brasileiro a atuar no evento, outros quatro atletas tupiniquins farão participação no UFC 175. Thiago Marreta vai enfrentar o "homem ambulância", Urijah Hall, em duelo de ex-lutadores do The Ultimate Fighter, na segunda luta do card principal. Atleta da Tatá Fight Team, Marreta vem de vitória sobre Ronny Markes, no UFC Natal, em março deste ano.

18:35 Nem só as duas defesas de cinturão numa mesma noite marcarão o UFC 175. Stefan Struve volta ao octógono após doença cardíaca - um vazamento na válvula aórtica e crescimento do coração -, e irá enfrentar Matt Mitrione, na categoria dos pesos-pesados. Struve vem de derrota para Mark Hunt no início de 2013, já Mitrione venceu Shawn Jordan no UFC Fight Night Macau, no último mês de março. Struve garante estar em grande forma: "É uma coisa louca. Me sinto completamente em forma, com muita energia, descansado. Eu sinto uma diferença tão grande. Durmo muito melhor e tenho muita energia à noite. Também tenho muito mais disposição para treinar. É uma diferença absurda. Desde o primeiro dia eu disse que não iria ficar sentado acreditando no que o médico disse, de que esse seria o fim da minha carreira. E funcionou. Eu só fiz o que os médicos pediram e aqui estou". (Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC/Getty Images)

18:33 A autoconfiança de Ronda Rousey é impressionante. A musa do MMA questiona o porquê de a maioria das pessoas ser contra esse comportamento: "Acho que não existe um aspecto do jogo onde alguém seja melhor do que eu. Essa é a postura que se deve ter para ser o melhor do mundo, e não entendo por que as pessoas ficam tão ofendidas com isso".

18:30 Davis não está nem um pouco preocupada com a preferência do público, conforme disse durante o “media day” que aconteceu na quinta-feira (3) no Mandalay Bay Events Center, sede do duelo deste sábado (5): "Eu consigo entender porque eu não sou a favorita. Ronda não é só a campeã, ela tem defendido o título com êxito e consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, faz filmes, atrai mais atenção para o MMA feminino e para o UFC e isso é importante. Mas não ligo. Quando eu conquistar o título, no sábado, ninguém vai me me dar o posto do azarão novamente. Na prática é menos pressão sobre mim, e estou tranquila com isso".

18:27 Atleta profissional desde 2007, Alexis Davis estreou no UFC também em 2013. Foram três vitórias em três lutas, a primeira veio contra Rosi Sexton, no UFC 161, em junho. No mês de novembro, a canadense venceu Liz Carmouche, pelo UFC Fight For The Troops e em 2014 derrotou Jessica Eye, no UFC 170. (Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC/Getty Images)

18:25 Após conquistar o título inaugural dos pesos-galo feminino no UFC 157 contra Liz Carmouche, a ex-judoca e campeã olímpica fez duas defesas bem sucedidas, contra Miesha Tate, no UFC 168, e Sara McMann, no UFC 170.

18:22 Ronda acredita que tem muito mais a perder do que suas adversárias: "É ainda mais fácil de me manter motivada. Tenho tudo a perder, tudo que sempre trabalhei para ter em todas as vezes em que subi lá. A cada luta existe mais e mais em jogo. Então, tenho muito mais a perder do que a Alexis. Essa luta é muito mais importante para mim do que é para ela. Sei que ela não se importa mais com essa luta do que eu".

18:20 Além do campeão dos médios, teremos outra disputa de título. No co main event da noite, a norte-americana Ronda Rousey defenderá pela terceira vez o cinturão dos pesos-galo feminino, dessa vez contra a canadense Alexis Davis.

18:17 "The Dragon" poderá neste sábado (5) conquistar o cinturão do UFC, alcançando o feito de ser o campeão em duas categorias, igualando-se às lendas do MMA BJ Penn (meio-médio e leve) e Randy Couture (meio pesado e pesado) como os únicos lutadores a ostentarem o título do UFC em duas categorias de peso.

18:15 Lyoto Machida será o quarto brasileiro a enfrentar Weidman. Além de Anderson Silva, o norte-americano já enfrentou Demian Maia em 2012 e Valdir Araújo, no ano de 2010, todos eles foram derrotados por "All American". (Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC/Getty Images)

18:12 Após participar do treino aberto de quarta-feira (2) no Fashion Show Mall, em Las Vegas, Weidman comparou Anderson Silva à Lyoto Machida: "É difícil comparar, mas acho que o Lyoto é mais completo do que o Anderson Silva. Digo isso em relação ao quanto ele é perigoso na trocação e na movimentação. O Anderson Silva também tinha isso, mas acho que o Lyoto tem mais. O wrestling dele também é melhor. E, fisicamente, é um pouco mais forte".

18:10 Machida ouviu do treinador de seu oponente, Ray Longo, dizer que ele tem o "queixo fraco" e será presa fácil para seu pupilo. Mesmo assim, Lyoto prefere deixar suas atuações no octógono falarem por si próprio. Ele teve a oportunidade de responder à provocação de Longo em teleconferência de promoção do UFC 175, na segunda-feira (30), mas se manteve respeitoso: "Eu gosto de mostrar o que realmente eu sou, quero vender a luta de outra maneira, através do que estou mostrando na luta. Não estou preocupado em vender a luta ofendendo meu adversário. Quero ser profissional".

18:08 Desde sua última derrota, no UFC 163, em agosto de 2013, Lyoto Machida desceu para a categoria dos médios. Com a mudança, foram dois combates e duas vitórias. A primeira veio sobre Mark Munoz, no UFC Fight Night Manchester, em outubro do ano passado. Já a segunda a vitória foi contra Gegard Mousasi em fevereiro, no UFC Fight Night Jaraguá, credenciando-se a ser o novo desafiante do cinturão dos médios do UFC. (Foto: Getty Images)

18:05 Depois de conseguir manter o cinturão do UFC contra outro brasileiro, Anderson Silva, Chris Weidman fará sua segunda defesa de cinturão neste sábado (5), ostentando um cartel invicto de onze vitórias.

18:04 O UFC 175 será o primeiro de dois eventos da organização neste final de semana. O motivo para o acontecimento das duas edições é homenagear os Estados Unidos, que passam por sua semana da Independência. O TUF 19 Finale será o evento deste domingo (6).

18:02 Este será o 24° evento do UFC em 2014, o terceiro em Las Vegas - porém, o segundo no Mandalay Bay Center. Os outros dois foram o UFC 170: Rousey x McMann em fevereiro e o UFC 173: Barão x Dillashaw no mês de maio.

18:00 Boa noite, leitor da VAVEL Brasil! Começaremos agora com a transmissão do UFC 175: Weidman x Machida que ocorrerá às 20h deste sábado (5), no Mandalay Bay Center, em Las Vegas (EUA). O evento terá como luta principal o detentor do cinturão dos médios do UFC, Chris Weidman, contra seu desafiante, o brasileiro Lyoto Machida.