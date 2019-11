Frankie Edgar vence BJ Penn e fecha trilogia no TUF 19 Finale

Neste domingo, foi realizado mais um evento do UFC, o segundo do especial da semana de independência dos EUA. Além de marcar as finais do The Ultimate Fighter 19, na categoria dos médios e meio-pesados, o evento final contou com dois ex-campeões do UFC: Frankie Edgar e BJ Penn. Os atletas do peso-pena também foram os treinadores do reality show que o UFC promove todos os anos.

Sem lutar desde 2012, após as derrotas para Rory MacDonald e Nick Diaz, BJ Penn decidiu mudar de categoria e fazer a trilogia contra Frankie Edgar, lutador que tomou o seu cinturão dos leves e ainda conseguiu fazer a primeira defesa de título bem sucedida. Já Edgar, queria dar uma nova sequencia de resultados positivos em sua nova divisão, desde que perdeu por decisão unânime para José Aldo no UFC 156, e viu em BJ essa oportunidade. Depois de dominar os três primeiros rounds, Edgar achou espaço e conseguiu nocautear BJ Penn, alavancando ainda mais suas possibilidades de revanche contra o brasileiro.

Início de combate mostrou o que viria adiante, BJ Penn andando para frente mas sem nenhuma contundência, enquanto Frankie Edgar conseguia girar melhor para o lado direito e aterrisando bons socos no havaiano. Na segunda metade do round, Edgar dominou BJ Penn na luta agarrada e não deu maiores chances para o rival se mexer, mesmo com o assalto terminando com ambos de pé.

No segundo round, Frankie, fazendo valer a sua maior agilidade, foi soltando jabs soltos e combinações, até conseguir o double leg e derrubar BJ Penn. Dentro da guarda do havaiano, Edgar não foi tão efetivo quanto esperava, devido a Penn segurar seus braços e manter a cabeça colada em seu tronco. Depois de conseguir a posição de meia guarda, Edgar teve mais espaço para trabalhar os socos e cotoveladas.

Na volta para o round seguinte, Edgar seguiu trocando socos e confundiu BJ Penn quando ameaçou um overhand de esquerda, mas preferiu dominar o havaiano no tablado. Depois de contundentes cotoveladas, Edgar abriu um ferimento no supercílio de BJ Penn, que novamente conseguiu a meia guarda e seguiu atordoando o rival, que já estava debilitado devido ao cansaço no combate, e faltando quarenta segundos, o árbitro central interrompeu a luta e Frankie Edgar conseguiu a segunda vitória consecutiva - a última foi contra Charles Oliveira no UFC 162.

Ao fim da luta, Edgar pediu para vir mais lutas pois quer chegar ao cinturão dos penas: "Próximo passo é ter o cinturão, quero as lutas que me levem até lá. Queria encerrar uma luta contra BJ Penn, os combates foram todos para as mãos dos juízes, mas agora deu tudo certo".

Corey Anderson e Eddie Gordon vencem as finais e garantem os títulos do TUF 19

Na primeira disputa de título, na categoria dos médios, se enfrentaram Eddie Gordon e o brasileiro Dhiego Lima, ambos atletas do Team Edgar dentro do reality show. Gordon soube encurtar a distância e venceu Dhiego por nocaute técnico ainda no primeiro round, depois de desferir socos no oponente tanto em pé quanto no solo. O combate durou pouco mais de um minuto e Gordon, parceiro de treinos de Chris Weidman, atual campeão da categoria no UFC, faturou o título do The Ultimate Fighter.

Já na segunda luta, que foi o co main event da noite, Corey Anderson duelou contra Matt Van Buren, lutadores que também faziam parte do Team Edgar no reality, e Anderson não esperou muito e definiu o combate em 40 segundos de luta. Quando Mário Yamasaki autorizou o combate, Corey Anderson não tomou conhecimento e foi usando de sua velocidade para encaixar socos frontais, que atordoaram Van Buren, que já caiu nocauteado.

Guto Inocente não resiste a golpes duros e perde na estreia

Sem lutar desde o início de 2012, Guto Inocente estreou pelo UFC contra o norte americano Derrick Lewis, mas o peso pesado da Blackzilians não era páreo e foi nocauteado ainda no primeiro round. Desde o início do combate, o brasileiro tentava manter a distância contra Lewis, que arriscava chutes baixos. Logo depois, Derrick Lewis conseguiu empurrar Guto à grade e aplicar a queda no brasileiro, que não sentiu-se confortável de costas para o chão. Tentando a raspagem, deixou o rosto exposto e Derrick Lewis conectou diversos socos, deixando Inocente sem chances de recuperação.

Leandro Issa vira e derrota lutador chinês

Brasileiro que treina na Cingapura há mais de seis anos, Leandro Issa foi para os EUA para esquecer a derrota contra Russell Doane, no mês de janeiro. E saiu perdendo os dois primeiros rounds, mas depois de uma chave de braço próximo do fim do terceiro round, o atleta venceu Jumabieke Tuerxun e reencontrou o caminho das vitórias.

Em vantagem no início, "Brodinho" usou chutes para marcar o oponente, enquanto o chinês só veio a se recuperar na segunda metado do round, quando aplicou bons golpes, até encaixar um direto de esquerda, que levou o brasileiro ao chão, mas conseguindo resistir ao fim do assalto. Logo no segundo, "Brodinho" perdeu um ponto depois de tentar a transição no solo usando as mãos agarradas à grade, movimento que é proibido nas regras do MMA, mesmo assim, Leandro conseguiu conectar um "knockdown" em Tuerxun, mas não o suficiente para vencer a luta no segundo assalto. No último round, o brasileiro, que tem especialidade no jiu jitsu, conseguiu finalizar o oponente faltando pouco mais de um minuto para o fim do round, sendo sua oitava vitória por finalização na carreira.

Adriano Martins se recupera e vence por nocaute

Em sua terceira luta no UFC, Adriano Martins precisava se recuperar de derrota para o "Cowboy" Donald Cerrone, por nocaute, ainda no primeiro round, e foi pelo mesmo método que empacotou o mexicano Juan Manuel Puig, que estreava na organização.

Natural de Manaus, Adriano começou a luta trabalhando bem os socos e não deixando o oponente encurtar a distância. Já Puig abusou de chutes na parte interna e externa, porém um desses chutes acertaram os órgãos genitais de Adriano, que se viu debilitado. Porém, o brasileiro recuperou-se, e com um cruzado, nocauteou o mexicano ainda de pé, faturando a terceira luta da noite. Mirando um TOP 15, Adriano demosntrou confiança: "Vim aqui e vim para lutar e vencer contra os melhores, e vou provar isso".

OUTROS RESULTADOS DO TUF 19 FINALE:

Categoria dos moscas: Dustin Ortiz venceu Justin Scoggins por decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 29-28);

Categoria dos leves: Kevin Lee venceu Jesse Ronson por decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 30-27);

Categoria dos meio-pesados: Patrick Walsh venceu Dan Spohn por decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28);

Categoria dos galo-feminino: Sarah Moras venceu Alexis Dufresne por decisão unânime dos juízes (30-27, 29-28, 29-28);

Categoria dos meio-pesados: Robert Drysdale venceu Keith Berish por finalização (mata leão) aos 2:06 minutos do primeiro round.

Próximo evento do UFC acontece no próximo dia 16 de julho, o UFC Fight Night Cowboy x Miller. Evento principal marca o confronto entre dois contenders pesos-leves do UFC, Donald Cerrone e Jim Miller. Cerrone vem de vitórias seguidas, já Miller conseguiu dois resultados positivos contra Yanci Medeiros e Fabrício Camões. Além da luta entre os TOP 10 dos leves, teremos sete brasileiros: Edson Barboza, John Lineker, Leonardo Macarrão, Gleison Tibau, Lucas Mineiro, Hugo Wolverine e Cladinha Gadelha.