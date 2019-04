Dirigentes oficializam a criação da Liga Nacional de Futsal

Em reunião realizada no dia de ontem, os dirigentes das equipes atualmente franqueadas na Liga Futsal oficializaram a criação da Liga Nacional de Futsal. Uma nova liga de futsal, que, como trunfo, tem o fato de ser independente a CBFS (Confederação Brasileira de Futebol de Salão), constituindo um grande avanço da modalidade no âmbito nacional dado às tantas denúncias de descaso da confenderação com a atual liga.

Outra vantagem que a Liga Nacional de Futsal trará aos clubes reside no fato de que, agora, eles terão toda a autonomia para selar contratos e negociar com patrocinadores, o que incentiva a manutenção de uma estabilidade financeira maior por parte deles, inclusive abrindo espaços para a realização de maiores investimentos.

Presidente da CBFS desde a renúncia de Aécio Borbas Vasconcellos em junho deste ano, Renan Tavares viu com bom olhos a fundação da nova liga.

"Torço para que a Liga cresça cada vez mais, até porque se trata da Liga mais importante do mundo, e com esta soma de esforços, a CBFS vem com uma nova forma de trabalho, buscando o apoio de todos, para buscarmos a administração desejada", opinou o mandatário da confederação.

Apesar da oficialização da fundação da nova liga, as vantagens e mudanças só tenderão a surtir efeito no próximo ano, porém a liga já conta com uma diretoria estabelecidade para já se ter a abertura para discutir os novos rumos do futsal no Brasil.

A diretoria da nova liga:

PRESIDENTES E VICES:

Presidente: Valdecir Kortmann (Joinville);

Vice-presidente: Cladir João Darivar (Atlântico Erechim)

Vice-presidente administrativo: Vilson Fragoso (Umbro)

Vice-presidente técnico: Roberto D’ Estefano

Vice-presidente jurídico: Fausto Bittar (Corinthians)

Vice-presidente de marketing: Rogério Candur (Poker)

DIRETORES:

Diretor financeiro: Laércio Graça (São Caetano)

Diretor administrativo: Edson Sesma (Corinthians)

Diretor de Comunicação: André (Green Team/DF)

Diretor de arbitragem: Daniel Pomeroy

Diretor de patrimônio: Vincenzo Spedicatto (Orlândia)

Diretor de marketing: Felipe Drummond (Sorocaba)

Diretor técnico: José Carlos dos Santos

DConselho fiscal (suplentes)

CONSELHO FISCAL:

Alexandre Gaspar (São Paulo/FIB)

Carlos Silva (Orlândia)

Kleber Rangel (Jaraguá)