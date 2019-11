Na abertura da Liga Futsal, Jaraguá se vinga do Joinville em noite de Nenê

Na última sexta-feira, a Krona/Joinville visitou a CSM/Jaraguá e deixou a casa do rival com o título do Campeonato Catarinense, contudo, a equipe jaraguense tratou de se vingar na noite dessa segunda-feira em partida válida pela estreia de ambas na Liga Futsal e, mesmo jogando no ginásio da Univille, em Joinville, contou com uma grande atuação de Nenê, responsável por dois gols, para vencer o clássico por 4 a 3, largando a competição com uma animadora vitória em um clássico cercado de muita rivalidade.

Depois de um início estudado, ambas as equipes trataram de se soltar logo aos três minutos quando, depois de uma boa jogada do ala Felipe, os donos da casa quase marcaram, ressaltando o bom início do time comandado por Fernando Ferreti, contudo, a entrada do pivô Oitomeia na CSM equilibrou as ações ofensivas da partida, ressaltando muito bem o quão aberto era o confronto.

Pouco a pouco, Jaraguá foi crescendo na partida ao criar chances de gol com maior intensidade e, tendo as redéas do jogo, encontrou o primeiro gol antes do término da etapa inicial, quando, faltando oito minutos para o fim da mesma, o goleiro Djony avançou e buscou a finalização, mas, travado por Henrique, viu a bola ir morrer dentro da própria meta, culminando no primeiro gol da atual edição da Liga Futsal.

O tento adversário acendeu os ânimos de Joinville que foi para cima em busca do empate, no entanto, deixava espaços na defesa e via o rival continuando a levar perigo, não a toa mais um gol surgiu previamente ao intervalo. Em cobrança de falta, Pepita, com muita categoria, ampliou a vantagem, que foi ainda diminuída no minuto final do primeiro tempo, quando Roque contou com um desvio amigo para permitir os donos da casa irem para os vestiários um pouco mais tranquilos.

A etapa final foi marcada por um início frenético. Logo nos primeiros minutos, Nenê arrancou e finalizou para tornar a colocar Jaraguá em vantagem de dois gols no marcador, porém, em seguida, Elisandro diminuiu para Joinville, que, com cinco minutos decorridos, viu Dian realizar desarme e tocar para Nenê novamente aparecer para colocar sua equipe em situação confortável.

Impulsionado por sua torcida, os joinvillenses foram para cima mesmo correndo o risco de tomar mais gols dados os espaços na defesa. O treinador Fernado Ferreti chegou a, inclusive, apostar na figura do goleiro-linha para conquistar ao menos um empate, no entanto, a insistência e ousadia foram premiadas apenas com um gol de consolo marcado por Valdin quando jogo já se aproximava do fim, sacramentando o placar em 4 a 3 a favor de Jaraguá.

Agora, ambas as equipes voltam às quadras no sábado, quando a Krona/Joinville visitará a atual campeã Intelli/Orlândia, enquanto a CSM/Jaraguá irá a Belo Horizonte para fazer frente ao Minas.

Corinthians fica no empate com Blumenau

O Corinthians, ainda sem poder contar com o fixo Neto, premiado como o melhor jogador de futsal do mundo em 2012 e principal contratação da equipe para a temporada, estreou na Liga Futsal com um resultado um tanto quanto decepcionante. Jogando no Parque São Jorge, o Timão abriu o placar com Douglas Nunes, mas Lucas empatou para a AD Hering/Blumenau.

O próximo compromisso dos alvinegros será no sábado, novamente em casa, quando terão o Erechim pela frente, já os blumenauenses, na quinta-feira, encararão Concórdia.