Donald Cerrone vence Jim Miller na luta principal do UFC nesta quarta-feira

Em mais uma sessão de eventos do UFC na TV aberta norte-americana nas quartas-feiras, foi realizado o UFC Fight Night Cerrone x Miller, em Atlantic City nos Estados Unidos. Na luta principal da noite, Donald Cerrone enfrentou Jim Miller, ambos TOP 10 da categoria dos leves, que vinham de vitórias consecutivas. Enquanto Cerrone venceu Evan Dunham e os brasileiros Adriano Martins e Edson Barboza, Jim Miller faturou os combates contra Fabrício Morango e Yanci Medeiros. Confirmando favoritismo nas bolsas de apostas, Cerrone venceu Miller por nocaute no segundo round, conectando um chute na cabeça, encerrando a noite com um dos golpes mais contundentes do ano e premiando o lutador da Jackson's Winklejohn MMA com um dos melhores desempenhos da noite.

O início de combate foi como o esperado para qualquer duelo, com muito estudo e jabs vindo de ambos os lados. Jim Miller obteve mais sucesso, conseguindo encurtar a distância para tentar as quedas e conectar socos no corpo de "Cowboy". Enquanto Cerrone tentava usar de sua envergadura para alcançar o rosto do oponente, Miller usava do gancho de esquerda e de mais velocidade para conseguir vantagem no primeiro round.

Logo no início do segundo round, Donal Cerrone chutou no abdômem de Miller, que acusou o golpe, mas persistiu no combate. Atordoado com o golpe, Miller preferiu defender sua linha de cintura e deixou o rosto exposto para os golpes de Cerrone, que aproveitou bem e acertou um chute na cabeça, vencendo por nocaute técnico.

"Chutes no corpo foram decisivos, mas temos que respeitar Miller. Não posso escolher oponente, apenas quero lutar o quanto antes.", finalizou Cerrone depois de sua terceira vitória em 2014.

Edson Barboza volta a vencer

Ambos vindos de derrotas para Donald Cerrone, um dos atletas que fizeram a luta principal do UFC Atlantic City, Edson Barboza e Evan Dunham duelaram no co-evento da noite pela categoria dos leves. E o brasileiro, com um chute na linha de cintura do oponente, venceu no primeiro round, alcançando sua oitava vitória em dez confrontos no UFC, enquanto Dunham amarga sua quarta derrota em cinco combates na organização.

Com os chutes baixos como característica principal, Edson não teve dificuldades em manter a distância contra Evan, que caminhava pelos lados para evitar ser ponto fixo e não tomar socos. Mas três minutos de combate e Edson aplicou um forte chute que pegou no abdômen do norte-americano, que caiu com as mãos defendendo o corpo e já entregue.

"Eu me senti bem demais, trabalhei bastante para esta luta, treino com os melhores técnicos do mundo. Mal posso esperar para voltar ao octógono. Treino muito esse tipo de chute, venho do muai thay, obrigado New Jersey", agradeceu Barboza.

Macarrão reestreia no UFC com derrota por finalização

Vindo de conturbada derrota para Kelvin Gastelum no UFC 171, Rick Story voltou ao octógono para enfrentar Leonardo Macarrão no terceiro combate do card principal, que voltou para a organização dois anos após sua participação no The Ultimate Fighter Brasil 1, na categoria dos meio-médios. Com o wrestling e jiu jitsu mais gabaritado do que o do catarinense, Story não teve dificuldades em finalizar o duelo com um katagatame no meio do segundo round, voltando ao caminho das vitórias na organização.

Macarrão tentou manter a distância para evitar as quedas, mas durou por pouco tempo. Em dois minutos, Story derrubou o brasileiro e entrou na meia guarda com socos e cotoveladas durante todo o primeiro round. Rick conseguiu novamente a queda, e variou nas posições tanto de meia guarda como de montada, enquanto Macarrão não reagia por baixo. Depois de avançar posições, Rick Story aplicou o katagatame, e o brasileiro sucumbiu ao golpe. Depois do sucesso, Story repercutiu o resultado: "Muito obrigado, treinei bastante para o combate e venci bem".

Lineker reecontra o caminho das vitórias contra atleta turco

Tentando se recuperar de derrota para Ali Bagautinov no UFC 169, John Lineker enfrentou Alptekin Ozkilic pela categoria dos moscas na segunda luta do card principal em busca de sua quinta vitória no UFC. Oriundo do boxe, Lineker acertou diversos golpes, que atordoou o oponente e venceu por nocaute técnico no terceiro round. Ozkilic perdeu pela segunda vez consecutiva no UFC, já havia sido derrotado por Louis Smolka em janeiro. Esta luta foi contemplada com o melhor combate da noite.

Os atletas começam a luta com muito estudo, Lineker tentou golpes no corpo, acertando um direto no abdômen do turco, mas logo em seguida conseguiu pegar as costas do brasileiro e aplicar a queda, prendendo o paranaense na grade, mas sem segurar por muito tempo. Na segunda metade, Lineker conseguiu defender as tentativas de derrubada de Ozkilic e acertar mais socos, Alpetikin acertou um cruzado de esquerda, mas Lineker recuperou-se e conseguiu colocar o atleta no solo no fim do round.

Seguindo a tônica do segundo round, o terceiro começou bem mais agressivo de ambos os lutadores. Além de levantar a torcida, Lineker aplicou chutes na parte externa da perna e combinações do boxe no rosto de Alptekin Ozkilic. Lineker persistiu nas combinações de socos no abdômen e rosto, tanto que abriu ferimentos no turco e, faltando dez segundos para o fim da luta, o brasileiro acertou um direto, que o árbitro central de imediato decidiu interrompeu o combate.

"Agradecer a Deus e aos meus treinadores, a minha esposa, obrigado a todos. Venci a balança e a luta. Dana White, quero minha chance", concluiu John Lineker após vencer o combate.

Mineiro vence pela terceira vez no UFC

Lucas Mineiro foi aos EUA para conseguir sua primeira vitória na nova categoria de peso, os penas, e enfrentou o norte-americano Alex White, que vinha de vitória sobre Estvan Payan no mês de abril. Depois de machucar o adversário nos dois primeiros rounds, Lucas nocauteou após o primeiro minuto do terceiro round e alcançou a terceiro resultado positivo consecutivo no UFC. Atleta da Chute Boxe, Lucas Mineiro faturou o segundo bônus de melhor desempenho da noite.

O atleta brasileiro teve o controle do octógono durante a parte inicial do primeiro round, acertando combinações e soco e deixando o norte americano apenas caminhando pelos lados e esquivando de seus golpes. Depois de se recuperar, White passou a variar mais socos e chutes, todos bem absorvidos por Mineiro, que voltou a conrolar a distância, deixando o oponente com as costas na grade, mas resistindo a pressão.

Alex White começou mais incisivo no terceiro round, depois de sofrer golpes duros no segundo, mas o brasileiro no estilo soca e volta, seguiu atordoando o adversário, até que acertou um direito de direita no queixo do oponente, que já caiu nocauteado. Ainda recebeu mais golpes no solo, mas o juíz interrompeu o combate. Após a vitória, Lucas agradeceu a todos, até a seu adversário: "Agradecer ao adversário, ele é um oponente duro, mas eu sabia que a mão ia entrar, e graças a Deus tudo deu certo. Treino duro, treino na Chute Boxe, treino com os melhores strikers. Aqui é muay thai, aqui é porrada!".

Outros resultados do evento:

Peso leve: Joe Proctor venceu Justin Salas por nocaute técnico aos 3:24 minutos do segundo round;

Peso leve: Gleison Tibau venceu Pat Healy por decisão unânime dos juízes (30-27, 29-28, 29-28)

Peso galo-feminino: Leslie Smith venceu Jessamyn Duke por nocaute técnico aos 2:24 minutos do primeirou round;

Peso galo: Aljamain Sterling venceu Hugo Wolverine por nocaute técnico aos 3:50 minutos do terceiro round;

Peso leve: Yosdenis Cedeno venceu Jerrod Sanders por desistência no fim do primeiro round;

Peso palha-feminino: Claudia Gadelha venceu Tina Lahdemaki por decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 30-26).