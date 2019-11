Conor McGregor vence Diego Brandão na luta principal do UFC deste sábado

Depois de cinco anos e meio, o UFC voltou a realizar um evento na Irlanda. O The O2 Arena foi casa para o UFC Fight Night McGregor x Brandão. Na luta principal, o anfitrião Conor McGregor entrou em combate contra o brasileiro Diego Brandão, campeão do The Ultimate Fighter 14 e que treina nos Estados Unidos, na categoria dos penas. Logo no round inicial, McGregor, famoso por falar mal dos oponentes e de todo o restante dos lutadores de seu mesmo peso, não deu chances ao brasileiro vencendo-o por nocaute técnico. Esta é a terceira vitória do atleta europeu na organização. Já o brasileiro amarga a segunda derrota consecutiva, a última vitória foi contra Daniel Piñeda, no UFC Shogun x Sonnen, em agosto de 2013.

Dominante desde o início, McGregor não teve dificuldades tanto em acertar fortes socos no rosto do brasileiro quanto para derrubar. No solo, "The Notorious" sofreu perigo com as tentativas de chave de braço de Diego, mas recuperou-se e atordoou ainda mais o brasileiro. Quando o combate retornou em pé, trabalhou o boxe, sua principal característica, aplicou knockdown em Diego Brandão e no chão encerrou o combate faltando um minuto para o fim do primeiro assalto.

Ao fim da luta, McGregor não conteve as palavras: "Não estou surpreso. Disse que acabaria com ele no primeiro round e foi realmente isso que aconteceu".

Nelson fatura co evento principal na Irlanda

No co evento principal da noite, o islandês Gunnar Nelson venceu com um mata leão, no segundo round, o norte-americano Zak Cummings. A vitória alavanca o lutador europeu para os TOPs da divisão dos meio-médios e consegue sua quarta vitória consecutiva no UFC. Cumming perdeu a primeira depois dos resultados positivos contra Amir Sadollah e Yan Cabral.

Lembrando o estilo de luta de Lyoto Machida, Gunnar Nelson esperou Cummings partir ao ataque para poder implementar o seu jogo, usando de diretos de direita e chutes na linha de cintura. Zak buscava a luta agarrada, partindo para a pegada de costas e de frente para prender na grade, mas o islandês teve técnica e paciência para sair das posições. Logo após o descase, Cummings encurtou a distância e preferiu trabalhar com socos e cotoveladas, mas Nelson voltou explodindo e saiu da posição desconfortável. Depois de um descuido, Gunnar Nelson posicionou nas costas do norte-americano e desferiu socos, abrindo espaço para uma finalização, que veio faltando 30 segundos para o fim do segundo round.

McCall controla Pickett e vence o combate

No segundo duelo no card principal na Irlanda, dois dos melhores lutadores da categoria dos moscas se enfrentaram. Brad Pickett e Ian McCall mediram forças e o californiano bateu o atleta da American Top Team por decisão unânime dos juízes. McCall torna-se um dos primeiros da fila para uma nova disputa de cinturão do UFC na categoria, que atualmente pertence a Demetrious Johnson.

Pickett começou mais agressivo, acertando mais golpes no corpo de McCall e colocando o oponente na grade, porém o californiano não se abalava. A troca de transições foi intensa, os dois lutadores se alternavam na pegada de costas, mas a luta voltou a ser mais à distância, quando Pickett chegava na guarda, McCall fazia uso da esquiva. No segundo assalto Ian McCall aplicou a queda e fez o trabalho na guarda, mas Pickett defendeu a montada e em seguida levantou-se. Com mais emoção na metade do round, Brad`Pickett buscava a todo momento o nocaute, mas McCall controlava a velocidade e, quando podia, acertava joelhadas. Terceiro round e as estratégias de ambos os lutadores seguiram a mesma, casada com muita movimentação, mas faltando um minuto para o fim da luta, McCall aplicou mais uma queda e manteve a posição até o final do combate.

Outros resultados do card:

Categoria dos leves: Norman Parke venceu Naoyuki Kotani por nocaute técnico aos 3:47 minutos do segundo round;

Categoria dos meio-pesados: Ilir Latifi venceu Chris Dempsey por nocaute técnico aos 2:07 minutos do primeiro round;

Categoria dos moscas: Neil Seery venceu Phil Harris por decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 30-27);

Categoria dos médios: Cathal Pendred venceu Mike King por finalização aos 3:33 minutos do segundo round;

Categoria dos médios: Trevor Smith venceu Tor Troeng por decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28);

Categoria dos meio-pesados: Nikita Krylov venceu Cody Donovan por nocaute técnico aos 4:57 minutos no primeiro round;

Categoria dos moscas: Patrick Holohan venceu Josh Sampo por finalização aos 3:06 minutos do primeiro round.