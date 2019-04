Com Brady, Patriots vencem a primeira na pré-temporada

Na estreia do astro Tom Brady na pré-temporada, o New England Patriots contou com boa atuação de seus quarterbacks para derrotar o Philadelphia Eagles por 42 a 35 no Gillette Stadium, em Foxborough, nesta sexta (15). Os Pats, que haviam perdido de lavada para os Redskins na semana passada, venceram a primeira nesta fase que antecede a temporada regular.

Brady atuou nas duas primeiras campanhas e acertou 8 de 10 passes, contabilizando 81 jardas aéreas, um passe para touchdown e uma interceptação que foi retornada para TD. Foi substituído ainda no primeiro quarto pelo novato Jimmy Garoppolo, que mais uma vez deixou boa impressão para os torcedores dos Patriots: acertou 6 de 12 passes para 72 jardas e 2 passes para touchdown. Ryan Mallett, que disputa a vaga de reserva de Brady com Garoppolo, jogou toda a segunda etapa e também teve um bom desempenho: acertou 7 de 11 passes para 92 jardas e um passe para touchdown.

Pelo lado dos Eagles, o destaque foi a atuação do quarterback Mark Sanchez, ex-Jets. Contratado na offseason para ser o reserva de Nick Foles, Sanchez entrou em campo na metade do segundo quarto e acertou 11 de 12 passes para 117 jardas com dois touchdowns e uma interceptação. Foles começou a partida e foi 8 de 10 em passes para 81 jardas e 1 TD. Matt Barkley atuou na segunda etapa e foi 9 de 12 para 132 jardas, 1 TD e 1 interceptação. No jogo aéreo, o grande destaque foi Jordan Matthews, novato vindo de Vanderbilt, com 9 recepções para 104 jardas.

Bonani tem participação pequena no jogo dos Titans

O kicker brasileiro Maikon Bonani participou do seu segundo jogo nessa pré-temporada com o Tennessee Titans. Substituindo o novato Travis Coons, Bonani acertou um chute de extra point na sua única aparição no campo. O time de Nashville foi derrotado pelo New Orleans Saints por 31 à 24 no Superdome.

Resultados desta sexta (15/8):

New England Patriots 42x35 Philadelphia Eagles

New Orleans Saints 31x24 Tennessee Titans

Oakland Raiders 27x26 Detroit Lions

Seattle Seahawks 41x14 San Diego Chargers