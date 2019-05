Houston Texans vira para cima do Denver Broncos no apagar das luzes

A penúltima rodada da pré-temporada da NFL teve continuidade neste sábado (23) com o total de oito partidas e muita bola oval voando. Destaque para a vitória de virada do Houston Texans sobre o Denver Broncos, por 18 a 17, com direito a touchdown e conversão de dois pontos no último minuto do confronto realizado no Colorado.

A única pontuação do primeiro quarto foi o field goal de Matt Prater de 32 jardas após uma campanha de 14 jogadas com mais de sete minutos de duração, onde Montee Ball foi o destaque, dando a vantagem de três pontos para a equipe liderada por Peyton Manning.

No segundo quarto, após um drive de quase cinco minutos, o Houston Texans virou a partida com um touchdown de uma jarda do running back Jonathan Grimes. Porém após a pontuação texana, só deu Broncos na sequência do primeiro tempo. A equipe vice-campeã do último Super Bowl conseguiu dois touchdowns após o two minute warning, com passes longos de Manning para Emmanuel Sanders, o primeiro para 67 jardas e o segundo para 29, colocando 17 a 7 no placar ao final do primeiro tempo.

Peyton terminou a partida com 21 passes certos de 27 tentados, culminando em um total de 243 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Sanders foi responsável por mais da metade das jardas totais de Manning. O recém chegado wide receiver recebeu cinco passes que resultaram em 128 jardas para os dois touchdowns.

As equipes voltaram do intervalo com a maioria dos jogadores reservas. A partida esfriou, e assim como no primeiro quarto, a única pontuação foi um field goal porém dessa vez pelo lado dos Texans. Randy Bullock converteu o chute de 24 jardas, diminuindo a vantagem dos Broncos para apenas uma posse de bola.

Já no último quarto, quando tudo caminhava para uma vitória da equipe da casa, Tom Savage, terceiro quarterback dos Texans entrou em ação e em um drive praticamente perfeito, acertou cinco passes de seis tentados e faltando um minuto para o jogo acabar, Savage encontrou o tight end Ryan Griffin na end zone com um passe de 31 jardas, colocando no placar 17 a 16 ainda para a equipe do Colorado. Tom decidiu ir para a conversão de dois pontos e teve sucesso, com um passe certeiro para Travis Labhart, virando a partida e decretando a vitória do time visitante.

Na próxima semana, todas as partidas que encerram a pré-temporada acontecem na quinta-feira (28). O Houston Texans recebe o San Francisco 49ers no Reliant Stadium e o Denver Broncos viaja até o Texas para enfrentar o Dallas Cowboys.

Maikon e Cairo vão bem em noite que pode ter definido suas permanências na liga

Os brasileiros Maikon Bonani e Cairo Santos estão na busca pela vaga de titular de suas equipes para a temporada regular e atuaram muito bem neste sábado. Jogando pelo Tennessee Titans, Bonani acertou dois field goals, um de 44 jardas e o outro de 51, na vitória de seu time sobre o Atlanta Falcons, por 24 a 17. Além disso, Maikon também marcou um extra point e chutou três kickoffs, sendo dois para 65 jardas e o outro para 70. Já Cairo teve uma atuação um pouco mais comum, onde acertou um field goal de 24 jardas, converteu um ponto extra e chutou para dois kickoffs de 65 jardas cada e um onside kick de oito jardas.

Confira o resultado das outras partidas deste sábado (23):

Buffalo Bills 14x27 Tampa Bay Buccaneers

Miami Dolphins 25x20 Dallas Cowboys

Atlanta Falcons 17x24 Tennessee Titans

Baltimore Ravens 23x17 Washington Redskins

Cleveland Browns 14x33 St. Louis Rams

Kansas City Chiefs 12x30 Minnesota Vikings

Indianapolis Colts 17x23 New Orleans Saints