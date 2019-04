Fora de casa, 49ers se aproveitam dos erros do Cowboys e vencem a primeira

Jogando fora de casa num lotado AT&T Stadium, Colin Kaepernick comandou o seu San Francisco 49ers na vitória sobre o Dallas Cowboys por 28 a 17 na abertura da temporada regular neste domingo (7). Com isso, os 49ers não perdem um jogo da primeira semana desde 2011.

Logo no primeiro de minuto de partida, os 49ers marcaram um touchdown após o cornerback Chris Culliver recuperar um fumble do running back DeMarco Murray na linha de 32 jardas da defesa. O time ainda aumentou sua vantagem no primeiro quarto com mais dois TDs: Kaepernick se conectou com o tight end Vernon Davis, uma vez para 29 jardas e outra para 2 jardas – este aproveitando uma interceptação de Tony Romo. A única pontuação dos Cowboys foi através de um field goal de 29 jardas anotado por Dan Bailey. No segundo quarto, Romo foi interceptado por mais duas vezes e os Niners anotaram outro touchdown, desta vez em uma corrida de 4 jardas do running back novato Carlos Hyde.

Os Cowboys tentaram montar uma reação na parte final da partida. Na metade do terceiro quarto, Murray anotou um touchdown corrido de 2 jardas e pouco depois do two-minute warning do quarto quarto, Romo achou o wide receiver Terrance Williams para um TD de 2 jardas. Entretanto, não conseguiram sucesso no onside kick e os 49ers conseguiram uma primeira descida após o time ter usado os três tempos para parar o relógio, dando um ponto final na partida.

Kaepernick acertou 16 passes em 23 tentativas para 201 jardas e 2 touchdowns. No jogo aéreo, Anquan Boldin foi o destaque dos Niners, recebendo 8 passes para 99 jardas. Pelo lado dos Cowboys, Romo acertou 23 passes de 37 tentados para 281 jardas, 1 touchdown e 3 interceptações. Murray foi o líder em jardas terrestres da partida, com 22 carregadas para 118 jardas.

Na próxima semana, os 49ers irão fazer a abertura oficial do seu novo estádio, o Levi's Stadium, no Sunday Night Football contra o Chicago Bears. Já os Cowboys irão para Nashville enfrentar o Tennessee Titans para o seu primeiro jogo interligas do anoa.

Panthers também vencem na abertura

Sem Cam Newton, fora com uma lesão na costela, o Carolina Panthers foram com o reserva Derek Anderson como quarterback titular e isso não foi problema para que o time derrotasse o Tampa Bay Bucaneers por 20 à 14 no Raymond James Stadium, em Tampa Bay.

Na primeira etapa, só os Panthers anotaram pontos: no intervalo, o placar apontava 10 a 0 par ao time de Charlotte. Na parte final, o time anotou ainda outro touchdown e viu os Bucs tentarem uma reação, que marcaram 14 pontos seguidos.

Anderson, que estava nos Panthers desde 2011, completou 24 de 33 passes e lançou para 230 jardas com 2 TDs e nenhuma interceptação. O wide receiver novato Kelvin Benjamin foi o destaque do ataque, recebendo 6 passes para 92 jardas e um touchdown (o seu primeiro na liga). Já Josh McCown, titular dos Bucaneers, completou 20 de 31 passes para 172 jardas, 2 touchdowns e 2 interceptações. Mike Evans, wide receiver escolhido na primeira rodada do último draft pelo time de Tampa Bay e ex-parceiro de Johnny Manziel em Texas A&M, fez a sua estreia na NFL e recebeu 5 passes para 37 jardas.

Na próxima rodada, o Panthers receberá o Detroit Lions no Bank of America Stadium, enquanto o Bucaneers continuará na Flórida para receber o St. Louis Rams.

Resultados deste domingo (7/9):

New Orleans Saints 34-37 Atlanta Falcons

Cincinatti Bengals 23-16 Baltimore Ravens

Buffalo Bills 23-20 Chicago Bears

Washington Redskins 6-17 Houston Texans

Tennessee Titans 26-10 Kansas City Chiefs

New England Patriots 20-33 Miami Dolphins

Oakland Raiders 14-19 New York Jets

Jacksonville Jaguars 17-34 Philadelphia Eagles

Cleveland Browns 27-30 Pittsburgh Steelers

Minnesotta Vikings 34-6 St. Louis Rams

San Francisco 49ers 28–17 Dallas Cowboys

Carolina Panthers 20–14 Tampa Bay Bucaneers

Indianapolis Colts – Denver Broncos