Com uma kimura, Demetrious Johnson vence Cariaso e mantem cinturão no UFC 178

O UFC voltou mais uma vez à Las Vegas, tradicional nos eventos de pay per view da organização. Desta vez, a disputa de cinturão na luta principal foi na categoria dos moscas. Atual campeão, Demetrious Johnson recebeu o desafiante Chris Cariaso. Originalmente a luta tinha sido marcada para o UFC 177, mas devido a contusão de Jon Jones e o adiamento do combate contra Daniel Cormier, o combate entre os moscas foi alocado para o evento deste sábado (27). O campeão continuou com o cinturão após finalizar o Kamikaze com uma kimura ainda no segundo round. Esta foi a quinta defesa de cinturão de Mighty Mouse.

Johnson, com sua qualidade inquestionável, garantiu posição de conforto logo no início do primeiro round. Quando a luta voltou a ficar de pé, Mighty Mouse abafou Cariaso na grade e no clinch do muay thai, combinado com chutes baixos, quase nocauteou o rival. O campeão veio para o segundo round com a mesma estratégia, que era de ficar por cima. Mas dessa vez, com ground and pound mais efetivo, o caminho para a finalização ficou aberta e, com uma kimura, Demetrious encerrou o combate.

Após o anúncio, Johnson comentou ainda no octógono: "Me sinto muito bem, quero agradecer a todos. Oponente duro, mas fui bem paciente para conseguir a vitória. Não chamo os outros para lutarem, enfrento qualquer um".

Cowboy conquista mais uma vitória em 2014

No co-evento principal da noite, Donald Cerrone deu boas vindas a Edidie Alvarez, ex-campeão do Bellator na categoria dos leves. Cerrone, mais contundente na luta, venceu o combate chegando a quarta vitória apenas em 2014.

Os dois lutadores não ficaram acanhados e ficaram trocando golpes, Cerrone mais plantado com socos retos e Alvarez apostando na sua maior agilidade para encurtar a distância e conectar golpes mais limpos. O estreante ficou no clinch e desferiu muitos golpes no rosto de Cerrone, com mais alguns cruzados, deixando o Cowboy mais na defensiva. Blackzilian ainda tentou em double legs derrubar Donald Cerrone, mas o adversário defendeu-se.

O segundo assalto seguiu a mesma tônica do anterior, com ambos buscando a luta em pé, apostando nas suas características mais comuns. Cerrone foi mais ousado, chutou nas pernas e no corpo de Alvarez com mais frequência e controlando a distância. Alvarez, com diretos esporádicos, não abalavam tanto o atleta de Colorado.

Eddie voltou melhor no round final, decidido a não levar a luta para a decisão dos árbitros. Porém, Cerrone continuou firme nos socos e joelhadas, sem deixar Alvarez abrir vantagem. Após minar as pernas de Alvarez com os chutes, Donald levou o oponente ao chão, que com ground and pound efetivo na pontuação, garantiu a vitória por decisão dos juízes.

"Eu não desisto, sou um guerreiro. Ele (Alvarez) é um dos melhroes do mundo, fico feliz em ter o vencido", disse o cansado Cerrone.

McGregor vence mais uma e desafia José Aldo

Um dos combates mais esperados da noite, o duelo entre os penas Dustin Poirier e Conor McGregor foi marcado por muita provocação de ambas as partes. Mas na hora da luta, o irlandês teve tranquilidade suficiente para achar o momento certo e quebrar a sequencia de três vitórias consecutivas de Poirier.

McGregor teve o domínio no centro do octógono sobre Poirier. Com base de carateca, o irlandês acertou um direto de esquerda, que desnorteou o atleta da American Top Team, ficando sem ação e foi questão de tempo para McGregor encerrar o combate, ainda no primeiro round.

"A nova era de luta é irlandesa. Trouxe todo o meu país comigo. Quando um de nós vai à guerra, todos nós vamos à guerra. Agora? Quero o cinturão. Quero lutar contra aquele brasileiro, ele vai vencer Chad Mendes e depois vamos para um estádio cheio de brasileiros", repercutiu "The Notorious" logo após o nocaute, fazendo referência a José Aldo, campeão peso-pena do UFC.

A segunda luta do card foi composto por dois TOPs da categoria dos médios. Tim Kennedy e Yoel Romero protagonizaram uma verdadeira batalha dentro do octógono. Depois de ter sido salvo pelo fim do round dois, Romero virou a luta e nocauteou o norte-americano com diversos socos. Com a vitória, o cubano chega a 5-0 dentro da organização, enquanto Kennedy perdeu a sua primeira luta em quatro combates no UFC.

Brasileira começa bem, mas sofre virada e é nocauteada

Cat Zingano e Amanda Nunes abriram o card principal do UFC 178, pela categoria dos galos feminino. Depois de dominar no primeiro round, a atleta brasileira sentiu o cansaço e sofreu a virada, sendo nocauteada no terceiro round. Com a vitória, Zingano poderá ter sua chance de cinturão contra Ronda Rousey, atual campeã.

O duelo começou com as duas partindo para a luta agarrada. Zingano arriscou uma chave de braço na baiana, mas Amanda conseguiu sair da posição. Tendo o ground and pound como seu forte, Amanda Nunes não poupou e soltou bons socos dentro da guarda de Zingano, que resistia firme, até conseguir inverter a posição e ficar por cima da brasileira. Próximo do fim do round, Cat colocou novamente a oponente por baixo.

Já no início do segundo round, a americana colocou a baiana por baixo, tentando finalizações e trabalhando na meia-guarda por boa parte do assalto. Amanda sentiu mais o desgaste físico, sem chances de reverter o incômodo momento. O round final serviu para Zingano impor seu ritmo que é conhecido. Aplicou socos e cotoveladas, nocauteando a brasileira.

"Eu vi luzes piscando no primeiro round, mas sabia que tinha que me recuperar. Queria acabar logo, de alguma forma. Eu estou pronta pra Ronda Rousey", falou logo após a vitória, a atleta local.

Cruz volta ao octógono com nocaute avassalador

Sem atuar desde outubro de 2010 por sucessivos problemas de lesões, e por isso deixou vago o cinturão dos galos do UFC, Dominick Cruz voltou ao octógono fechando o card preliminar contra o japonês Takeya Mizugaki, que vem de cinco vitórias consecutivas. Porém, o combate durou apenas um minuto.

Com frenética troca de base, o ex-campeão não deu chances ao japonês. Em poucos segundos, Cruz aplicou a queda, recolocou a luta em pé e nocauteou o oponente com varios socos no rosto, vencendo depois de quase três anos inativos.

"Os fãs fazem disso um momento grandioso. Eu sempre soube que voltaria ao octógono. Nada mudou, quero voltar ao lugar que me pertence, que é com o cinturão", declarou "The Dominator".

Outros resultados:

Peso-leve: Jorge Masvidal venceu James Krause por decisão unânime dos juízes (30-27, 29-28, 30-27);

Peso-meio-médio: Stephen Thompson venceu Patrick Coté por decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 30-27);

Peso-meio-médio: Brian Ebersole venceu John Howard por decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 29-28);

Peso-leve: Kevin Lee venceu Jon Tuck por decisão unânime dos juízes (30-26, 30-26, 30-26);

Peso-galo: Manny Gamburyan venceu Cody Gibson por finalização (guilhotina) aos 4:56 minutos do segundo round.

No próximo sábado (4), o UFC realizará dois eventos. O primeiro deles será em Estocolmo, na Suécia. Gunnar Nelson e Rick Story, na categoria dos meio-médios, farão a luta principal do card. O segunda, terá como casa a cidade de Halifax, no Canadá. Rory MacDonald e Tarec Saffiedine, também dos meio-médios, serão responsáveis de fechar o evento. Raphael Assumpção, Pedro Munhoz e Bruno Carioca representarão o Brasil no evento canadense.