Na 97ª edição da NHL, Los Angeles Kings buscam soberania em liga equilibrada por fortes rivais

A temporada regular da NHL 2014/15 começa nesta quarta-feira (8) e mais uma vez a Liga Americana não conta com um favorito absoluto ao título. As 30 equipes que figuram a NHL se reforçaram e o equilíbrio entre elas é consolidado de vez no esporte disputado no gelo; mesmo com algumas equipes à frente de outras, não se pode apontar um favorito ao título e os classificados para os playoffs.

Com o Los Angeles Kings sendo soberano nas últimas três temporadas, somando dois títulos e uma final de conferência, a equipe liderada por Jeff Carter conta com cinco mudanças em relação à última temporada, reforçando sua defesa e trocando jogadores de seu elenco por escolhas nos próximos drafts. O New York Rangers, que foi derrotado pela equipe dos Kings na Stanley Cup, contaram com uma reformulação em seu elenco, apostando em jovens jogadores para o título desta temporada.

A história da National Hockey League

A National Hockey League foi criada em 1909 no Canadá, onde, por motivos internos, quatro times da Associação de Hockey se retiraram da liga e formaram sua própria competição, a NHL. Com Montreal Canadiens e Ottawa Senators (que até hoje são franquias da liga), além de Montreal Wanderes e Quebec Bulldogs (equipes que já encerraram suas atividades), a NHL foi criada e em 1920 contaram com a inclusão de seu primeiro time americano, o Boston Bruins.

A Stanley Cup, que foi criada em 1892, se tornou exclusivamente uma disputa da NHL em 1927, no momento em que a liga possuía um bom número de equipes que disputavam entre si. Com a Segunda Guerra Mundial, a NHL teve de ser reduzida para seis times (o famoso original six) e seguiu assim por 25 anos, até que em 1967 a política de expansão foi aprovada e a NHL contou com a entrada de mais 12 equipes em sua liga até 1970. Número que aumentou ainda mais em 1979 com o fim da WHA (World Hockey Association). As últimas franquias adicionadas à liga foram criadas no ano de 2000, onde as equipes permanecem até hoje.

No ano de 2004, a liga sofreu com problemas em relação à redução de gastos com salários altos para jogadores, e isso fez com que a NHL da temporada 2004/05 fosse cancelada e as franquias tiveram de se transformar. Em 2012, em divergências de divisão de lucros, a temporada foi encurtada.

As expectativas para a temporada 2014/15

Mesmo tendo surpresas em suas últimas temporadas e contando com a irregularidade de diversas equipes, a NHL segue com seus quatro principais times que vêm se destacando ao longo das últimas temporadas. As quatro equipes formam juntas os títulos das últimas seis temporadas, com dois títulos para Los Angeles Kings e Chicago Blackhawks, e um título para Boston Bruins e Pittsburgh Penguins.

Quem menos teve modificações foram os Blackhawks, que tiveram as saídas de Jason LaBarbera e Brandon Bollig, e contaram com a chegada de Brad Richards, que pertencia aos Rangers. Logo atrás da equipe de Chicago vem os Bruins, que sofreram com a saída de quatro jogadores (Andrej Meszaros, Jarome Iginla, Shawn Thornton e Chad Johnson), e não se envolveram em nenhuma troca para suprir as saídas dos jogadores. Os atuais campeões da liga tiveram duas saídas, com Willie Mitchell e Linden Vey, porém contrataram Adam Craknell e David Van Der Gulik.

Os Penguins foram o time que mais movimentou o mercado de trocas na liga, totalizando seis saídas e cinco novos jogadores para seu elenco. A equipe de Pittsburgh não terá mais em seu elenco James Neal, Jussi Jokinen, Brooks Orpik, Tanner Glass, Deryk Engelland e Matt Niskanen. Além da ausência desses jogadores, o time confirmou a contratação de cinco jogadores: Steve Downie, Taylor Chorney, Thomas Greiss, Blake Comeau e Christian Ehrhoff.

Além dos quatro favoritos, outros três times se destacam por conta de suas últimas performances na liga e com as boas negociações e trocas. O St. Louis Blues, que foi eliminado pelos Blackhawks nos últimos playoffs, reforçou seu ataque e se desfez de veteranos, como Ryan Miller, para buscarem uma melhor campanha nos playoffs.

Ficando de fora dos playoffs na última temporada, o Washington Capitals investiu no ponto fraco da equipe: a defesa. A equipe da capital comprou três defensores e um goleiro, vendendo um de seus jogadores ofensivos para equilibrar seu elenco e suas contas, fazendo trocas com várias equipes.

Eliminados pelos campeões nas semifinais de conferência, os Ducks souberam trocar jogadores em seus sistema defensivo e reforçaram sua equipe em busca do segundo título de divisão e o primeiro de conferência, sonhando com um possível título inédito.

Abaixo, a lista dos times da NHL, divididos por Conferências e Divisões:

Divisão Conferência Leste Atlântico Boston Bruins

Detroit Red Wings

Florida Panthers

Montreal Canadiens

Ottawa Senators

Tampa Bay Lightning

Toronto Maple Leafs Metropolitana Carolina Hurricanes

Columbus Blue Jackets

New Jersey Devils

New York Islanders

New York Rangers

Philadelphia Flyers

Pittsburgh Penguins

Washington Capitals