Penguins dominam os Maple Leafs e conseguem boa vitória fora de casa

Na noite deste sábado(11), o Pittsburgh Penguins foi até o Canadá enfrentar o Toronto Maple Leafs no Air Canada Centre,e conseguiu uma ótima vitória por 5 a 2, a segunda em dois jogos do time na temporada 2014/2015. Já o time canadense obteve sua segunda derrota e segue sem vencer na competição.

Assim como na vitória sobre o Anaheim Ducks, os Penguins foram massacrantes no primeiro período e conseguiram abrir uma ótima vantagem de 3 a 0.

O primeiro gol da noite foi feito por Patrick Hornqvist, que após o chute de Christian Ehrhoff ricochetear no muro, aproveitou e chutou cruzado para vencer o goleiro Jonathan Bernier. Um minuto depois, os Penguins conseguiram seu segundo gol em um power play. Após uma boa troca de passes, Kris Letang disparou o disco da linha azul contra o muro e o capitão de Pittsburgh, Sidney Crosby marcou seu terceiro gol na temporada, fazendo 2 a 0 para os Penguins.

Após isso, os goleiros trabalharam mais e conseguiram boas defesas, como na de Marc Andre-Fleury em chance de James van Riemsdyk. O time da Pensilvânia conseguiu seu terceiro gol com Chris Kunitz, que após passe de Sidney Crosby, ''dividiu'' com o goleiro Bernier e contou com a sorte para ampliar o marcador.

No segundo período, Stuart Percy chutou alto e David Clarkson desviou o disco para as redes, mas o gol foi imediatamente anulado, pois o taco de Clarkson estava acima da trave, o que é contra as regras da liga. Após a revisão dos árbitros, a marcação continuou a mesma e o jogou permaneceu 3 a 0 para os Penguins.

Mas pouco depois, Morgan Rielly fez um bom passe cruzado e Joffrey Lupul desviou para marcar seu primeiro gol na temporada e diminuir o placar para 3 a 1. Pittsburgh pressionou, mas parou em Bernier. Lupul aproveitou um power play para os Leafs, fez uma boa jogada e ficou cara a cara com Fleury, mas o goleiro canadense conseguiu fazer uma ótima defesa.

Restando seis minutos para o fim da segunda etapa, os Penguins aproveitaram mais um power play e após boa troca de passes, Evgeni Malkin chutou no ângulo direito de Bernier e marcou um belo gol, o segundo do russo na temporada.

Na terceira etapa, Pittsburgh seguiu pressionando mesmo com a vantagem de três gols. Paul Martin chutou e o disco sobrou para Brandon Sutter fazer o quinto gol do time da Pensilvânia, que no restante do jogo, apenas administrou a ótima vantagem para conseguir sua segunda vitória na temporada. Tyler Bozak ainda diminuiu o placar, mas os Leafs não conseguiram mais reagir e o jogo ficou por isso mesmo, 5 a 2 para o Pittsburgh Penguins.

Jonathan Bernier fez um bom jogo e, mesmo sofrendo 5 gols, terminou a partida com 36 defesas, já Marc Andre-Fleury conseguiu parar 23 chutes.

O próximo desafio dos Maple Leafs é no domingo(12), contra o New York Rangers, o jogo acontece no Madinson Square Garden. Já os Penguins vão jogar apenas na próxima quinta-feira(16), quando vai receber o Dallas Stars no Corsol Energy Center.