Na prorrogação, Chicago Blackhawks vence o Nashville Predators

Pela terceira vez em quatro jogos, o Chicago Blackhawks precisou de uma ida à prorrogação para encerrar seu jogo, e diferente do anterior, venceu. Graças ao gol de seu capitão Jonathan Toews, o time bateu o Nashville Predators em casa por 2 a 1.

O primeiro período começou agitado, com o defensor Johnny Oduya acertando o primeiro chute do time ao gol e logo dando a liderança aos visitantes, com apenas um minuto jogado. Mesmo dominando as estatísticas, o placar e Corey Crawford não tendo que trabalhar tanto quanto Carter Hutton, o time da casa não teve total controle do disco, tendo que batalhar muitas vezes para impedir que os Predators conseguissem concluir suas jogadas na zona ofensiva.

Novamente, o power play do time da casa não funcionou, mesmo quando Shea Weber, defensor, capitão e estrela dos visitantes esteve fora do gelo. Chicago teve poucas chances de converter com a vantagem numérica de jogadores, enquanto Nashville aproveitou a sua. Aos 11 minutos, tanto Andrew Shaw quanto Niklas Hjalmarsson estavam fora do gelo e Weber, no primeiro chute ao gol do time, acertou o disco em cheio e venceu Corey Crawford, sem dar alguma chance de defesa ao goleiro.

Com mais três penalidades ao seu favor, Chicago continuou mostrando mais eficiência quando encontrava um número igual de patinadores do outro lado, enquanto os visitantes não conseguiam transformar o número de erros em jogadas a favor, terminando o segundo período com apenas mais três chutes ao gol. Patrick Kane deu um susto em seu time, quando após um hit, precisou sair do jogo por alguns minutos.

As melhores chances dos Predators vieram durante o terceiro período, quando o time não cometeu nenhuma penalidade e pode manter 5 jogadores no gelo pelos 20 minutos. Crawford, que nos 40 minutos iniciais foi exigido apenas 6 vezes, teve grandes defesas, tendo como destaque uma em Craig Smith, que recuperou um disco perdido por Shaw e apareceu sozinho em frente ao gol de Chicago. A primeira linha de Chicago continuou mostrando eficiência, quando tanto Toews, quanto Patrick Sharp e Marian Hossa tiveram boas chances no fim do tempo regular, mas o goleiro visitante estava preparado para vencer os três atacantes.

Durante a prorrogação, Sharp cometeu uma penalidade em Ryan Ellis e as chances de Nashville pareciam superiores, mas o Toews interceptou um passe de Smith e em um breakway, conseguiu bater Carter Hutton, que ainda defendeu o disco antes de um segundo chute, para dar a vitória ao seu time.

Na próxima terça (21), os Blackhawks recebem o Philadelphia Flyers enquanto os Predators voltam para casa e recebem o Arizona Coyotes na mesma noite.