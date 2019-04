José Aldo vence mais uma vez Chad Mendes e mantém cinturão no UFC 179

O UFC voltou ao Brasil com mais uma disputa de cinturão, com o UFC 179. E não podia ser com outro lutador que não fosse José Aldo, até o momento o único brasileiro que é campeão da promoção, na categoria dos penas. Além de Aldo, outros dez brasileiros estiveram no Ginásio do Maracanãzinho. Na luta principal, Aldo enfrentou Chad Mendes, fazendo a revanche do UFC 142, em janeiro de 2012, onde o brasileiro venceu por nocaute ainda no primeiro round. Candidata a luta do ano, Aldo venceu "Money" por decisão unânime dos juízes, conseguindo sua sexta defesa de cinturão bem sucedida na prganizaçao

Combate iniciou-se de forma frenética. Chad Mendes trocou a base diversas vezes e conectou um soco de esquerda que entrou limpo na guarda, mas Aldo establilizava com chutes na perna. O manauara voltou a igualar a luta e colocou bons diretos no rosto do Mendes, que aliada a chutes na perna, melhoravam o desempenho de Aldo. No minuto final, o brasileiro tornou a ficar melhor, com mais socos chutes e cotoveladas, até conseguir o nockdown há poucos segundos do fim.

Chad Mendes veio para colocar a luta no solo, sendo bastante ágil, chegou a confundir o brasileiro, mas Aldo manteve-se sólido. O controle da distância era essencial para a característica de luta do brasileiro e ao mesmo tempo evitava do norte-americano entrar com mais agressividade em sua guarda.

Misto de jab e cruzado começou a ser mais usados pelos dois lutadores. Aldo, sentindo menos o cansaço, acertou mais cruzados, combalindo o atleta da Team Alpha Male. Enquanto o brasileiro usava de maior envergadura para acertar os jabs, Mendes continuava trocando a base e arriscando uppercuts. porém sem eficiência. Aldo voltou a golpear forte o americano, levando a mais um knockdown e a superioridade ficou mais explícita.

Mais ameno e controlador, José Aldo bateu com menos força em Chad Mendes, deixando o americano pontuar mais, acertando seu rosto e abrindo umc orte próximo ao olho esquerdo do campeão.

No round final, Chad Mendes foi para a luta agarrada, chegando a derrubar o oponente, mas não resistiu na posição. Com a luta de pé, Aldo aterrisou golpes no corpo de Chad Mendes e o empurrando para a grade, diminuindo cada vez mais o gás do americano. Sem mais incisivos golpes, o duelo chegou ao fim com vitória do brasileiro.

"Quero agredecer a todo mundo. Não seria ninguém sem vocês aqui hoje. Eu mereci vencer, dominei a luta. Ele me acertou, mas acertei mais. Tem o rei [eu], o príncipe [Chad] e o bobo da corte [Conor McGregor]", falou o campeão logo após o anúncio da vtória.

Phil Davis vence mais um brasileiro

Na co luta principal da noite. Dois atletas que estão no TOP 10 da categoria dos meio pesados fizeram um combate aquém do esperado. O brasileiro Glover Teixeira e Phil Davis levaram a luta para a decisão dos juízes, e o norte-americano levou a melhor depois de dominar os três rounds, chegando a vencer cinco atletas do Brasil

Estratégias distintas. Davis partiu para derrubar e Glover queria usar do seu boxe. No tempo certo, Davis conseguiu derrubar, ficou nas costas do brasileiro e até socou Glover Teixeira, minando seu gás, porém não teve força suficiente para desnortear o atleta da casa. No segundo round, Glover até foi bem na trocação, com um golpe de esquerda que abalou o norte-americano, mas no geral, o jogo de luta agarrada de Phill Davis foi mais superior, deixando o brasileiro sem espaço para impor sua tática.

No round final, mais uma vez Glover Teixeira trabalhava melhor as combinações de soco, mas não defendeu a queda e "Mr Wonderfull" ficou por cima, trabalhando os golpes curtos no rosto. Com a metade final do assalto, os dois já não estavam tão imponentes na preparação física como no início, dificultando a performance de ambos. Phil Davis foi mais tranquilo e controlou o ímpeto do brasileiro, vencendo o combate.

Ainda no octógono, Phil Davis comentou sobre a luta. "Agradeço a todo mundo que me ajudou. Eu quero encarar o Anderson Silva, único brasileiro que nesse momento eu quero enfrentar", disse.

Fábio Maldonado proporciona show e vence por Nocaute

Na terceira luta do card principal, Fábio Maldonado enfrentou Hans Stringer, na categoria dos meio-pesados. Depois de um primeiro round onde foi dominado, o "caipira de aço" reverteu o bom momento na luta e no ground and pound derrotou o norte-americano.

Menos de quinze segundos e o atleta da Blackzilians conectou uma queda, onde usou o peso do corpo para manter a posição confortável para desestabilizar Maldonado. Todo o round por baixo e com sangramento na cabeça, Maldonado persistiu o round inteiro. Respeitando a trocação de Maldonado, Stringer correu dos socos e quando teve a oportunidade, conectou mais um queda, frstrando a tática estabelecida pelo atleta de Sorocaba. Após conseguir a inversão, Maldonado castigou bastante o norte-americano, que não resistiu e foi nocauteado no fim do segundo round.

"Eu achava que lutava mal no Brasil, mas eu lutei com vocês. Com os irmãos Pitbull [Patrick e Patrício], to deixando mais a emoção de lado", disse. "Eu posso sair desmaiado do octógono, com sangue escorrendo, mas não vou desistir. Vou sempre em frente", comentou o emocinado lutador brasileiro, sendo ovacionado pela torcida.

Estratégico, Elkins bate Lucas Mineiro

Pelo peso pena, dois promissores atletas foram para o combate. Darren Elkins acabou derrotando o brasileiro Lucas Mineiro por decisão dividida. Atleta de luta olímpica desde os tempos de colegial, o americano trabalhou a luta agarrada para vencer o duelo

Mal começou o combate e o norte-americano foi pra cima para tentar a queda, e conseguiu logo após; Mineiro defendeu-se levantando com as costas na grade. Elkins continuou coma tática de ir para o double lag para derrubar o paulista, incomodando o brasileiro que pouco impôs a sua principal característica, a trocação. No assalto seguinta, a tônica foi a mesma: pouca troca de socos e tentativa de queda por parte de Darren Elkins. O jogo de grade foi mais evidente, deixando o público brasileiro irritado por não haver um combate franco nos socos. Na parte final, Lucas chutou a cabeça de Elkins, que sentiu a pressão e voltou a empurrar o brasileiro de costas.

Mineiro começou o terceiro round soltando boa joelhada na guarda do especialista em luta olímpica, que repetidamente empurrava pra grade e tentava a queda. Mesmo com a separação do juíz, Elkins complicou a situação do brasileiro, colocando-o mais uma vez de costas na ponta do octógono. Ao fim da luta, Darren Elkins terminou impondo sua estratégia desde o início, vencendo a luta por decisão dos juízes.

Beneil Darisuh vence Carlos Diego por decisão

No primeiro combate do card principal, Carlos Diego Ferreira enfrentou o iraniano Beneil Dariush na categoria dos leves. Usando da estratégia e de preparação física, Beneil derrotou o brasileiro por decisão unânime, que teve seu primeiro revés em doze lutas na carreira.

Os dois atletas se estudaram no início do round; o iraniano preferiu ficar em pé e conectou golpes mais contundentes, embora pouco efetivos. Na segunda metade do assalto, Diego partiu para a luta agarrada, usou o clinch (prender a nuca e trabalhar as joelhadas), mas no fim do assalto Dariush defendeu-se bem. No segundo round, Dariush aproveitou que o brasileiro seintu cansaço e começou a golpear com o oponente na grade. Para desvencilhar, Diego trabalhou os chutes na parte inferior do corpo. Dentro da guarda de Carlos Diego, o iraniano controlou toda a metade final do segundo round, com esporádicos golpes no rosto.

Sabendo da desvantagem no combate, Diego foi para o terceiro round golpeando freneticamente o iraniano, que defendeu-se usando do wrestling aprendido nos Estads Unidos, em seguido aplicando a queda. Novamente por cima, Dariush conectou cotoveladas e socos com a parte lateral da mão,a brindo ferimento no rosto de Carlos Diego. Sem forças para se defender e voltar a luta em pé, Diego conheceu sua primeira derrota na carreira.

Outros combates do evento:

Peso-meio-médio: Neil Magny venceu William Patolino por nocaute técnico aos 2:40 minutos do terceiro round;

Peso-leve: Yan Cabral venceu Naoyuke Kotani por finalização (mata-leão) aos 3:06 do segundo round;

Peso-mosca: Wilson Reis venceu Scott Jorgensen por finalização (trinângulo de braço) aos 3:28 minutos do primeiro round;

Peso-pena: Andre Fili venceu Felipe Sertanejo por decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28);

Peso-leve: Gilbert Durinho venceu Christos Giagos por finalização (chave de braço) aos 4:57 minutos do primeiro round;

Peso-leve: Tony Martin venceu Fabrício Morango por finalização (kimura) aos 4:16 minutos do primeiro round.

Próximo evento do UFC ocorrerá no dia 8 de novembro, em Sydney, na Austrália, na Allphones Arena. Luke Rockhold e Michael Bisping farão a luta principal do evento. Além dos TOPs no peso-médio, Guto Inocente e Vágner Rocha serão os brasileiros no card australiano.