49ers vencem Saints após lance polêmico levar partida para a prorrogação

Neste domingo (09), em jogo válido pela Semana 10 da NFL, o New Orleans Saints recebeu o San Francisco 49ers no Mercedes-Benz Superdome e foi derrotado por 27 a 24. O jogo foi muito equilibrado e teve de ser decidido na prorrogação. Após fumble de Drew Brees, os californianos converteram field goal no fim do período extra e saíram da Louisiana com a vitória.

Apesar de sua campanha negativa (4-5), o New Orleans Saints continua na liderança Divisão Sul da NFC. Na mesma conferência, San Francisco (5-4) ocupa a terceira posição da Divisão Oeste. Na semana que vem, os Niners enfrentam o New York Giants, e os Saints receberão o Cincinnati Bengals.

Colin Kaepernick acertou 14 de 32 passes tentados, passou para 210 jardas e um touchdown. Drew Brees (28/47) lançou para 292 jardas, sendo 3 passes para touchdown e 2 interceptações.

Logo na primeira campanha dos Saints, Brees foi interceptado pelo safety Antonie Bethea. Em seguida, os Niners chegaram à red zone e Frank Gore correu quatro jardas por fora do tackle para marcar o touchdown. E após uma campanha de sete minutos, os 49ers ampliaram o placar com Carlos Hyde. O running back correu 10 jardas, driblando e passando incrivelmente pelos defensores.

Os Saints diminuiram com categoria. Snap na linha de 31 jardas, Brandin Cooks correu e ultrapassou os marcadores. A movimentação do wide receiver chamou atenção de Brees, que não hesitou e fez o passe longo para touchdown. Ainda no primeiro tempo, Anquan Boldin aumentou a vantagem dos visitantes para 21 a 7. Kaepernick lançou para o recebedor, que apesar da marcação próxima, conseguiu fazer a recepção.

Na segunda etapa, Jimmy Graham virou o jogo e quase garantiu a vitória no final do tempo regulamentar. A blitz de San Francisco não foi o suficiente para parar Drew Brees. O quarterback conseguiu se livrar de dois adversários indo em sua direção, e com direito a um giro, saiu do sack e ainda passou para Graham na end zone encurtar a vantagem dos californianos. Após o two-minute warning, mais uma conexão de Brees-Graham e os Saints passaram a liderar o jogo. No entanto, os 49ers conseguiram os três pontos necessários para o empate, com field goal de 45 jardas convertido pelo veterano Phil Dawson.

Faltando cinco segundos para o término e com a bola na linha de 47 jardas do campo de ataque, Brees arriscou o passe longo para tentar vencer o jogo no tempo regulamentar. Ele até acertou a bola nas mãos de Graham, mas os árbitros consideraram que o tight end tinha empurrado o defensor Perrish Cox e marcaram falta. Como era uma penalidade para o ataque, a partida terminou após a jogada.

Com o jogo empatado, o resultado precisou ser decidido em um período extra. New Orleans venceu o sorteio, mas não aproveitou a chance e foi para o punt. O mesmo aconteceu com a primeira campanha dos Niners. Na tentativa seguinte dos donos da casa, Brees sofreu sack e deixou a bola escapar, com o fumble sendo recuperado pela equipe adversária. Phil Dawson entrou logo na sequência e acertou o field goal para dar a vitória aos visitantes.