Montréal Canadiens vencem Winnipeg Jets com seu primeiro shutout da temporada

Na noite desta terça-feira (11), o Winnipeg Jets e o Montréal Canadiens se encontraram no Bell Centre, em Montréal, para o primeiro dos dois duelos interconferência entre as duas equipes. Os Jets, que estavam em 4-0-1 no mês de novembro, dominaram as chances de gol durante a partida, mas cometeram alguns erros e ainda não conseguiram passar pelo goleiro Carey Price, que fechou o gol, conseguiu seu primeiro shutout na temporada, e garantiu o triunfo dos Canadiens por 3 a 0. Lars Eller e Alex Galchenyuk fizeram os gols, com Tomáš Plekanec completando o placar no empty net.

Drayson Bowman fez sua estreia pelos Habs, jogando por seis minutos, e P.K. Subban jogou sua partida de número 300. Montréal venceu o quinto jogo seguido no qual marcou primeiro, e tem um record de 7-1-0 nos últimos oito jogos contra os Jets. Os visitantes sofreram seu terceiro shutout na temporada.

O primeiro período do jogo no Quebec até foi equilibrado, com ambos os lados levando perigo aos goleiros. Apesar de sair com sua quinta derrota na temporada, o goleiro tcheco Ondřej Pavelec atuou bem, saindo com uma porcentagem de defesa de .923. Logo com um minuto passado, Brendan Gallagher marcou um gol, rapidamente anulado pelos juízes devido a um impedimento. Aos oito, Andrei Markov teve um tiro bloqueado por Blake Wheeler, que gerou um breakaway, passou para Evander Kane, que teve seu chute defendido cara-a-cara por Price. No final da primeira etapa, sem gols, e Montréal liderando nos tiros a gol por 10 a 8.

Já aos dois minutos do segundo período, os Habs abriram o placar. O goleiro Pavelec tentou desarmar Jiří Sekáč, ala-esquerdo novato dos Canadiens, mas acabou entregando o puck para Lars Eller, que não perdoou o err, e fez seu quarto gol no ano. Mike Weaver ficou com a outra assistência para seu segundo ponto na temporada. Os Jets continuaram pressionando, incluindo uma jogada na qual Price segurou o disco em cima da linha.

No começo da etapa final, o time visitante já dominava as chances de gol, com 28 finalizações não bloqueadas, mas apenas 17 no alvo. Os franco-candadenses finalizaram 22 vezes nos dois primeiros períodos, e com 12 minutos faltando pro final do terceiro, Galchenyuk se aproveitou de rebote e marcou o segundo, batendo rasteiro, no canto direito de Pavelec. Gallagher e Tom Gilbert ficaram com as assistências.

Após o segundo gol sofrido, Winnipeg aumentou a pressão, mas quando o chute não era bloqueado, lá estava Carey Price para fazer a defesa. A chance mais clara da etapa final veio no último minuto: No powerplay e sem goleiro, Evander Kane ficou na cara do gol com Price caído no chão, porém Markov conseguiu heroicamente bloquear o disparo do camisa 9 dos Jets. Pouco depois, Plekanec fez o seu sexto no ano ao mandar pro fundo do gol vazio e sacramentar a terceira vitória seguida dos Habs.

Os Canadiens (11-4-1), que mais cedo haviam trocado Travis Moen com os Stars por Sergei Gonchar, se aproveitaram da derrota do Tampa Bay Lightning (11-3-2) para o Chicago Blackhawks (9-6-1) na prorrogação e diminuíram para um ponto a diferença para os líderes da Conferência Leste. O próximo jogo dos comandados de Paul Maurice é na quinta-feira (13), quando recebem o terceiro colocado da Divisão Atlântico, o Boston Bruins (10-6-0). Com a derrota, o Winnipeg Jets (8-6-2) foi ultrapassado pelos próprios Blackhawks, e ocupam a quarta posição na Divisão Central da Conferência Oeste. O próximo compromisso da equipe de Manitoba é no mesmo dia, quando concluem sua série de duelos interconferência contra o Carolina Hurricanes (5-6-3), em Raleigh.