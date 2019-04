No overtime, Los Angeles Kings derrota rival Anaheim Ducks

No último sábado (15), os Kings receberam os Ducks no Staples Center e derrotaram os rivais por 3 a 2 após overtime. Os destaques da partida foram Jonathan Quick, com 29 defesas e Tyler Toffoli, autor de um dos gols dos mandantes, e Ryan Kesler, também responsável por um tento, mas pelos visitantes. Neste domingo (16) os Ducks recebem os Panthers em Anaheim, e na terça (18), os Kings enfrentam também os Panthers em Los Angeles.

O jogo começou bem equilibrados, com as duas equipes distribuindo grandes hits. O primeiro período foi bem equilibrado, com boas oportunidades de gol, apesar da etapa terminar empatada em 0 a 0. A melhor chance veio após Ryan Kesler invadir a zona ofensiva pela direita, limpar a jogada e disparar, mas Jonathan Quick fez uma ótima defesa.

No segundo período, os Ducks marcaram primeiro. Patrick Maroon encontrou Emerson Etem na frente do gol e o americano não perdoou para abrir o placar. Após roubar o puck no penalty kill, Tyler Toffoli trocou passes com Jarret Stoll e disparou do círculo do faceoff para empatar o jogo. Pouco depois, porém, os visitantes responderam rapidamente e voltaram a ficar em vantagem. Ryan Kesler recebeu um ótimo passe de Bryan Allen e, livre de qualquer marcação, marcou.

Na última etapa, o único gol foi dos Kings. O time da casa aproveitou a oportunidade no power play e, após bela troca de passes, Anze Kopitar mandou a bomba da slot para empatar o jogo. O jogo terminou empatado e foi para o overtime. Na prorrogação, novamente, os Ducks pagaram por sua indisciplina. Com mais uma oportunidade no power play, o Los Angeles não cometeu erros. Justin Williams invadiu a zona ofensiva pela esquerda e fez um ótimo passe para Jarret Stoll, que estava de frente com Frederik Andersen, e marcou o tento da vitória e assegurou os dois pontos para os Kings.