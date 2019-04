Com vantagem construída no segundo período, New York Islanders goleia o Tampa Bay Lightining

Nessa terça-feira (18), os New York Islanders receberam o Tampa Bay Lightning no Nassau Veterans Memorial Coliseum e venceram o jogo com facilidade pelo placar de 5 a 2. Os destaques da partida foram Cal Clutterbuck (um gol), Casei Cizikas (um gol) e Mikhail Grabovski (um gol), todos pelo lado do time da casa.

Os Islanders começaram um jogo com uma certa vantagem, superaram os adversários nos chutes à gol (12 a 9), mas não foram capazes de vencer o goleiro Evgeni Nabokov na primeira etapa. O Lightning abriu o placar na metade do período, com Allex Killorn. O canadense aproveitou o rebote de Jason Garrison e disparou, Halak defendeu, mas novamente o puck sobrou para Killorn, que dessa vez não cometeu erros e abriu 1 a 0 para os visitantes.

Logo no começo do segundo período, Cal Clutterbuck roubou o disco no centro do gelo, invadiu a zona ofensiva e mandou o puck no ângulo esquerdo de Nabokov, para marcar o gol shorthanded. Minutos depois, Grabovski recebeu um ótimo passe de Frans Nielsen, e com o gol totalmente aberto, não perdeu e virou o jogo para os Islanders. Um minuto depois, Ryan Strome disparou o puck da slot, o disco desviou no defensor do Lightning e tirou o goleiro da jogada, 3 a 1 para o time da casa.

Com a oportunidade no Power Play logo no começo do último período, os Islanders ampliaram a vantagem. Lubomir Visnovsky disparou da linha azul e Brock Nelson desviou na frente do gol para fazer 4 a 1. O Lightning respondeu dois minutos depois, Odrej Palat aproveitou o rebote no chute de Matthew Carle e diminuiu a vantagem dos mandantes. Mas o Tampa Bay cedeu uma oportunidade no breakaway para Casey Cizikas, e o Centre não desperdiçou, fez 5 a 2 para os Islanders, e matou o jogo.

Nesta quinta-feira (20), o Tampa Bay Lightning vai até Toronto enfrentar os Maple Leafs, e os Islanders enfrentam os Penguins no Consol Energy Center, na sexta-feira (21).