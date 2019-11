Robbie Lawler derrota Johny Hendricks e conquista cinturão no UFC 181

O UFC voltou a ativa após 15 dias. Desta vez, voltando a Las Vegas com o UFC 181. Na bagagem, duas disputas de cinturão. No main-event pelo peso-meio-médio, Robbie Lawler superou favoritismo de Johny Hendricks e venceu por decisão dividida dos juízes, gerando uma polêmica, haja visto que um dos jurados marcou quatro rounds a um para o novo campeão. Já na co-luta principal, Anthony "Showtime" Pettis finalizou Gilbert Melendez, defendendo com sucesso o cinturão peso-leve da promoção.

Lawler começou com ritmo mais frenético, aplicando combinações de direita-esquerda e colocando joelhadas na face do campeão. Em seguida, Hendricks prendeu o atleta da American Top Team na grade para aliviar-se do sufoco passado, que depois respondeu com mais joelhadas no clinch do muay thai.

O segundo assalto teve equilíbrio, porém com Hendricks tomando as ações iniciais. Chutes e ganchos foram armas diferentes usadas pelo atual campeão. Depois de insistir, Johny derrubou Lawler, que usava a grade para se defender das investidas de queda. Robbie revidou o ataque com um chute frontal acertando o queixo de Johny Hendricks, que absorveu o golpe.

Já no terceiro, Hendricks usou mais o wrestling e teve mais controle da luta, apesar de receber duros contragolpes de Robbie Lawler, alguns deles ficando sem o revide. No final do round, "Big Rigg" não correu o risco e permaneceu nas pernas de Robbie para tentar derrubar no solo. A tônica permaneceu no quarto round, com Lawler mais debilitado e sem movimentação do início, porém ainda arriscava chutes altos, sem efetividade. Hendricks procurava espaço na trocação para, em seguida, tentar mais uma queda, tendo sucesso no minuto final. Nos últimos segundos, Robbie soltou vários socos e cotoveladas, Hendricks foi salvo pelo fim do round.

No último e decisivo, Johny deixou o combate mais em seu domínio, usando a luta olímpica, enquanto seu rival precisava a todo custo ficar mais a vontade para trabalhar o seu arsenal de golpes. Com o round mais ameno, Lawler partiu para o último suspiro, machucando o oponente.

"Foi uma jornada incrível, não foi fácil. É assim que se luta no MMA, é assim no UFC. Queria continuar na luta, obrigado a todos que vieram", falou o novo campeão.

Anthony Pettis finaliza e continua campeão

Já no co-evento principal aconteceu o combate que definiria o campeão peso-leve da organização. Anthony Pettis venceu Gilbert Melendez e teve sua primeira defesa de cinturão bem sucedida.

Melendez começou melhor o round, mais cauteloso e batendo nas brechas que Pettis deixava. Já o campeão preferiu ficar na distância e arriscando golpes mais abertos. Já no segundo round, "El Niño" pressionou na grade e continuou com o ímpeto do round anterior, mas Anthony achou espaços na defesa do desafiante e achou a oportunidade para finalizar, via guilhotina, o rival, permanecendo com o cinturão.

"Ele é muito bom, mas peguei a guilhotina e deu certo. É uma honra lutar com ele mas estou aqui pela razão de conquistar o título", declarou o campeão.

Browne se recupera nocauteando Brendan Schaub

Em outra luta do card principal na categoria dos pesados, Travis Browne buscava se reabilitar de derrota para Fabrício Werdum, e sem dificuldade, nocauteaou Brendan Schaub, que acumula sua segunda derrota consecutiva em 2014.

Nos outros dois combates no card principal, Todd Duffe precisou de 33 segundos para nocautear Anthony Hamilton, também pelo peso-pesado. Já no peso-leve, Tony Ferguson sofreu no início, mas no segundo assalto manteve a preparação física e finalizou, por mata-leão, o compatriota Abel Trujillo.

Resultados do card preliminar

Peso-galo: Urijah Faber derrotou Francisco Rivera por finalização (Bulldog Choke) aos 1:34 do segundo round;

Peso-médio: Josh Samman derrotou Eddie Gordon por nocaute (Chute na Cabeça) aos 3:08 do segundo round;

Peso-meio pesado: Corey Anderson derrotou Justin Jones por decisão unânime (30-27, 30-27 e 30-26);

Peso-galo feminino: Raquel Pennington derrotou Ashlee Evans-Smith por finalização (Bulldog Choke) aos 4:59 do primeiro round;

Peso-galo: Sergio Pettis derrotou Matt Hobar por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28);

Peso-pena: Clay Collard derrotu Alex White por decisão unânime (29-28, 29-28 e 29-28).