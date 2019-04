Aaron Rodgers quebra recorde histórico e Packers vencem Falcons no Lambeau Field

Fechando a Semana 14 da temporada 14/15 da NFL, o Green Bay Packers recebeu o Atlanta Falcons no Monday Night Football desta segunda-feira (8), no Lambeau Field, em Wisconsin. Os Packers não perdiam desde a Semana 8, quando sucumbiram para o New Orleans Saints. Desde então, são quatro vitórias seguidas para a franquia comandada pelo treinador Mike McCarthy. Já os Falcons possuem apenas cinco vitórias e sete derrotas no ano, mas são os líderes da Divisão Sul da NFC, a mais fraca dessa temporada.

Com mais uma atuação de gala de seu quarterback Aaron Rodgers, Green Bay venceu os Falcons por 43 a 37. Rodgers tentou 36 passes, acertou 24 para 327 jardas, lançou três touchdowns e nenhuma interceptação. A-Rod quebrou mais um recorde histórico: tornou-se o quarterback com mais jardas lançadas em seus primeiros 100 jogos como titular, são 27,520 jardas para um dos melhores QBs da história da liga.

Na próxima semana, Packers e Falcons jogam no domingo (14), às 16h, no horário brasileiro de verão. Os cabeças de queijo viajam até Nova Iorque e enfrentam o Buffalo Bills no Ralph Wilson Stadium. Já os Falcons recebem o Pittsburgh Steelers no Georgia Dome, em Atlanta.

Packers anotam 24 pontos no segundo quarto e vão para o intervalo vencendo por 31 a 7

O jogo começou com os Packers com a primeira posse de bola, e em poucos minutos anotaram o primeiro touchdown da partida. Depois de campanha marcada por ótimas corridas do running back Eddie Lacy, seu substituto James Starks marcou o TD, após corrida de três jardas até a endzone. Não demorou muito e os Falcons também anotaram o TD de empate. Corrida de quatro jardas do RB Steven Jackson, deixando tudo igual no Lambeau Field. No segundo quarto só deu Packers. Em um drive que durou sete minutos, Eddie Lacy correu uma jarda até a endzone, colocando os donos da casa na liderança novamente. Na sequência, field goal de 39 jardas anotado pelo kicker Mason Crosby.

O único turnover da partida foi na campanha seguinte dos visitantes. O QB Matt Ryan foi interceptado pelo safety Morgan Burnett, retomando a posse para os Packers. Rapidamente Green Bay capitalizou o turnover. Passe de duas jardas de Rodgers para Eddie Lacy, deixando 24 a 7 no placar. O ataque dos cabeças de queijo continuou voando, e a estrela do WR Jordy Nelson finalmente brilhou. Em uma bela jogada de A-Rod saindo do pocket, o QB encontrou Nelson no fundo da endzone, deu um passe magistral e os Packers aumentaram ainda mais a vantagem. Os Falcons ainda tiveram um FG de 53 jardas bloqueado no final do primeiro tempo, e os times foram para o intervalo.

Falcons aperta mas Aaron Rodgers garante a sétima vitória em sete jogos para os Packers dentro de casa

O terceiro quarto começou com uma conexão de 80 jardas de Matt Ryan para o WR Julio Jones, destaque do ataque dos Falcons no embate. Na sequência, Ryan passou cinco jardas para o WR Eric Weems, que entrou na endzone diminuindo a vantagem dos anfitriões da partida. Depois, chute de 50 jardas do K Matt Bryant, deixando o Packers com apenas duas posses de bola na frente do placar. A primeira pontuação de GB no terceiro quarto foi um FG de 33 jardas anotado por Mason Crosby. Na sequência, Julio Jones continuou fazendo estragos na secundária dos Packers e anotou mais um TD após passe de 22 jardas de Matt Ryan, já no último quarto.

O ataque de GB não tinha anotado um TD ainda no segundo tempo, até que a genialidade de Aaron Rodgers veio à tona. Passe perfeito de 60 jardas para Jordy Nelson, provando que essa dupla de QB-WR é uma das mais fortes da NFL no momento. Porém, a defesa dos donos da casa continuou seguindo caminho contrário do ataque, e os Falcons anotaram o TD. Passe de uma jarda de Ryan para o WR Roddy White. Atlanta foi para a tentativa de conversão de dois pontos, mas não teve sucesso e o placar ficou 40 a 30 a favor de Green Bay.

O time de especialistas dos Falcons arriscou o onside kick, mas o Packers recuperou. Não demorou muito para Mason Crosby entrar e chutar um FG de 53 jardas, colocando novamente 13 pontos de vantagem para o líder da NFC Norte. A secundária dos Packers continuou deixando grandes espaços para os WRs de Atlanta, e os visitantes anotaram mais um TD. Passe de duas jardas de Ryan para o WR Harry Douglas, colocando a vantagem em apenas seis pontos. De novo, os especialistas foram para o onside kick. Os Packers novamente recuperaram e só gastaram o relógio para confirmar a décima vitória em treze jogos dos cabeças de queijo na temporada.

Confira as partidas que completam a Semana 14 da NFL:

Quinta-feira, 4/12

Chicago Bears 28x41 Dallas Cowboys

Domingo, 7/12

Cincinatti Bengals 21x42 Pittsburgh Steelers

Cleveland Browns 24x25 Indianapolis Colts

Miami Dolphins 13x28 Baltimore Ravens

Jacksonville Jaguars 13x27 Houston Texans

Detroit Lions 34x17 Tampa Bay Buccaneers

Washington Redskins 0x24 St. Louis Rams

New Orleans Saints 10x41 Carolina Panthers

Tennessee Titans 7x36 New York Giants

Minnesota Vikings 30x24 New York Jets

Denver Broncos 24x17 Buffalo Bills

Arizona Cardinals 17x14 Kansas City Chiefs

Philadelphia Eagles 14x24 Seattle Seahawks

San Diego Chargers 14x23 New England Patriots