Jaguars se despedem da torcida na temporada com vitória sobre Titans

Abrindo a penúltima semana da temporada 14/15 da NFL, Tennessee Titans (2-12) e Jacksonville Jaguars (2-12) enfrentaram-se nesta quinta-feira (18) no EverBank Field, na Flórida. As duas franquias são da Divisão Sul da AFC e vêm de campanhas fracas e buscam conquistar uma boa posição no Draft do ano que vem.

De virada, os Jaguars venceram por 21 a 13 e conquistaram sua terceira vitória no ano. Blake Bortles, o quarterback da franquia da Flórida, teve uma partida mediana, mas suficiente para decretar a vitória dos anfitriões do confronto. Bortles tentou 26 passes e acertou 13 para 115 jardas e um touchdown. O novato também fez diferença no jogo corrido, onde avançou 50 jardas em cinco tentativas. Outro jogador decisivo para o resultado do confronto foi o running back Jordan Todman. Todman anotou um TD de 62 jardas já no último quarto, ajudando os Jags a confirmarem a vitória no EverBank Field.

Na próxima semana, todos os jogos serão no domingo (28). Os Jags viajam até o NRG Stadium e enfrentam o Houston Texans, enquanto os Titans recebem o já campeão da AFC Sul Indianapolis Colts, no LP Field. Ambas as partidas terão início às 16h, no horário brasileiro de verão.

Ataques limitados são dominados pelas defesas e primeiro tempo termina em 10 a 7 para os visitantes

Quem começou melhor foi o ataque dos Titans. Logo na primeira campanha na partida, que durou mais de sete minutos, a franquia de Tennessee anotou o primeiro TD do embate. Passe curto de oito jardas do QB Charlie Whitehurst para o running back Leon Washington, abrindo 7 a 0 no EverBank Field. Depois do TD, o domínio defensivo sobre o ataque de ambas as equipes começou a aparecer, e vários punts foram forçados. Já na metade do segundo quarto, a segunda pontuação do confronto, também dos visitantes. Chute de 50 jardas do kicker Ryan Succop, abrindo 10 a 0 para os Titans com menos de quatro minutos para o intervalo. Blake Bortles liderou bem a campanha seguinte dos Jaguars, e o drive terminou com sucesso após passe de quatro jardas do QB novato para o tight end Marcedes Lewis, diminuindo a vantagem para 10 a 7 já ao final do primeiro tempo.

Jaguars tomam a frente do placar e corrida de 62 jardas de Jordan Todman garante triunfo dos donos da casa

Mantendo a boa consistência da última campanha que resultou em TD, os Jaguars começaram a segunda metade com tudo, e em um drive de pouco mais de cinco minutos, anotaram outro TD. Corrida de uma jarda do RB Toby Gerhart, virando o placar para os donos da casa. Já no último quarto, os Titans sofreram um turnover on downs, e na jogada seguinte, o RB Jordan Todman correu 62 jardas e aumentou a vantagem para os Jaguars. O ataque de Tennessee não conseguia render, e o time ficou apenas com um FG. Chute de 23 jardas de Ryan Succop, deixando 21 a 13 no resultado para os anfitriões do confronto. Os Jaguars começaram a gastar o relógio e a partida chegou ao seu derradeiro fim. A franquia da Florida se despede de seus torcedores na temporada com vitória, enquanto os Titans amargam sua décima terceira derrota no ano, e devem ter uma alta escolha no Draft de 2015.

Confira os jogos que fecham a penúltima semana da temporada 14/15 da NFL:

Sábado, 20/12

19h30min

Washington Redskins x Philadelphia Eagles

23h30min

San Francisco 49ers x San Diego Chargers

Domingo, 21/12

16h

Tampa Bay Buccaneers x Green Bay Packers

Chicago Bears x Detroit Lions

Miami Dolphins x Minnesota Vikings

New York Jets x New England Patriots

Carolina Panthers x Cleveland Browns

New Orleans Saints x Atlanta Falcons

Pittsburgh Steelers x Kansas City Chiefs

Houston Texans x Baltimore Ravens

19h05min

St. Louis Rams x New York Giants

19h25min

Oakland Raiders x Buffalo Bills

23h30min

Arizona Cardinals x Seattle Seahawks

Segunda-feira, 22/12

23h30min

Cincinnati Bengals x Denver Broncos