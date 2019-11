Com confronto direto na NFC e três vagas na Conferência Americana, NFL tem última rodada antes dos playoffs

Prestes a viver sua última rodada da temporada regular, a NFL tem seis times ainda mantém vivo o sonho de disputar os playoffs e alcançar o Super Bowl XLIX. A grande final ocorrerá no dia 2 de fevereiro, no Estádio da Universidade de Phoenix, em Arizona. São seis equipes que brigam pelas três últimas vagas na Conferência Americana (AFC), enquanto um confronto direto irá definir o último classificado da Conferência Nacional (NFC).

Todos os jogos ocorrerão no domingo (28), com os primeiros confrontos começando a partir das 16h, horário de Brasília. Baltimore Ravens, San Diego Chargers, Kansas City Chiefs e Houston Texans são as equipes que brigam pelas vagas remanescentes na AFC. A situação da NFC irá ser definida em um confronto direto. Atlanta Falcons e Carolina Panthers se encontram no Georgia Dome, em Atlanta, para definir o campeão da NFC Sul. Obviamente, quem vencer o embate se consagrará campeão, conquistará uma vaga na pós temporada, e, de quebra, eliminará seu grande rival.

Conferência Americana

Na AFC, New England Patriots, Indianapolis Colts e Denver Broncos já se garantiram nos playoffs com os títulos das divisões Leste, Sul e Oeste, respectivamente. A franquia liderada por Tom Brady garantiu folga na primeira rodada, além de possuir o benefício de jogar dentro de casa, no Gillette Stadium em Foxboro, durante toda a pós-temporada. Quem também folga no primeiro jogo dos playoffs é o Denver Broncos, o que é sempre um ponto positivo para quem possui um quarterback experiente como Peyton Manning em seu plantel.

Na disputa pelas vagas restantes estão Baltimore Ravens, San Diego Chargers, Kansas City Chiefs e Houston Texans. Saiba o que cada uma dessas franquias precisa fazer para continuar com o sonho de disputar o Super Bowl XLIX:

Baltimore Ravens (9-6)

Campeão do Super Bowl há duas temporadas, o time liderado pelo quarterback Joe Flacco precisa vencer o jogo contra o Cleveland Browns e torcer por derrota ou empate dos Chargers contra os Chiefs. Se sua partida terminar empatada, os Ravens necessitam da derrota da franquia de San Diego para seguir à pós-temporada.

Ravens se classificam com:

- vitória + derrota ou empate de SD

- empate + derrota de SD

San Diego Chargers (9-6)

A equipe liderada pelo quarterback Philip Rivers sofreu com oscilações durante o ano, mas chega à última rodada ainda com chances de disputar os playoffs. Os Chargers dependem apenas de si mesmo e garantem sua vaga na pós-temporada com vitória sobre o Kansas City Chiefs. Se empatar, a franquia da Califórnia precisa contar com derrota ou empate do Baltimore Ravens.

Chargers se classifcam com:

- vitória

- empate + derrota ou empate de BAL

Kansas City Chiefs (8-7)

O kicker brasileiro Cairo Santos ainda segue com o sonho de disputar jogos de pós-temporada já em sua primeira temporada na NFL. Para isso, os Chiefs precisam vencer os Chargers, torcer por derrota dos Ravens e derrota ou empate do Houston Texans.

Chiefs se classificam com:

- vitória + derrota de BAL + derrota ou empate de HOU

Houston Texans (8-7)

A franquia que tem como J.J. Watt sua principal estrela pode chegar aos playoffs, mas depende diretamente de outros resultados. Os Texans recebem o Jacksonville Jaguars no NRG Stadium e precisam vencer o time da Florida. Além disso, Houston necessita torcer por derrotas de Baltimore e San Diego.

Texans se classifcam com:

- vitória + derrota de BAL + derrota de SD

Conferência Nacional

Já na NFC, uma vaga ainda está em aberta: a de campeão da Divisão Sul da Conferência Nacional. A disputa está entre Atlanta Falcons e Carolina Panthers. Quem vencer, segue para os playoffs. Quem perder, dá adeus a chance de atuar na pós-temporada. O Dallas Cowboys é o único que chega na última rodada já com o título de divisão, a Leste da NFC. Green Bay Packers e Detroit Lions, já garantidos nos playoffs, duelam entre si. Quem vencer torna-se o campeão da Divisão Norte da Conferência Nacional, e quem perder garante presença na pós-temporada por vaga de wild card. Na mesma situação, também já classificados, estão Arizona Cardinals e Seattle Seahawks, rivais da Divisão Oeste da NFC. Os Cardinals viajam até o Levi’s Stadium, enfrentam o San Francisco 49ers e além de vencer, precisam torcer por derrota dos Seahawks contra o St. Louis Rams, que jogam no CenturyLink Field, em Washington.

Confira os jogos que fecham a temporada regular 14/15 da NFL:

Domingo (28)

16h*

Tampa Bay Buccaneers x New Orleans Saints

Kansas City Chiefs x San Diego Chargers

Miami Dolphins x New York Jets

New York Giants x Philadelphia Eagles

New England Patriots x Buffalo Bills

Baltimore Ravens x Cleveland Browns

Washington Redskins x Dallas Cowboys

Houston Texans x Jacksonville Jaguars

Tennessee Titans x Indianapolis Colts

Minnesota Vikings x Chicago Bears

19h25*

San Francisco 49ers x Arizona Cardinals

Denver Broncos x Oakland Raiders

Atlanta Falcons x Carolina Panthers

Seattle Seahawks x St. Louis Rams

23h30*

Pittsburgh Steelers x Cincinnati Bengals

*Horário de Brasília