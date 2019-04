Anthony Johnson surpreende e nocauteia Alexander Gustafsson no UFC Estocolmo

Seis dias depois do Fight Night Boston, o UFC retorna com mais um evento em parceria com a Fox americana. O UFC on Fox 14 ou Fight Night Estocolmo Gustafsson x Johnson ocorreu na Tele2 Arena, na capital da Suécia, e foi a primeira vez que o UFC promove uma edição em um estádio de futebol. O público do pouco mais de 30.000 expectadores foi o segundo maior da história, ficando atrás apenas do UFC 129, em abril de 2011.

No evento principal, nada mais que o principal astro sueco do momento, Alexander Gustafsson, que degladiou contra Anthony Johnson, norte-americano parceiro de treinos de Vítor Belfort nos Estados Unidos. O duelo seria provavelmente um tira-teima para o próximo desafiante a Jon Jones, campeão meio-pesado do UFC. E, quebrando as expectativas, Johnson nocauteou Gustafsson no round inicial.

Johnson tomou o centro do octógono e a todo instante quis encurtar a distância, Gustafsson usava a evergadura para se distanciar e trabalhar seu boxe. Mas em uma dessas combinações, Rumble acertou um cruzado de direita que deixou o sueco em más condições. Em seguida, o americano atacou o adversário no solo até a interrupção do árbitro. Johnson encaixa sua terceira vitória em seguida pelo UFC e desafiará Jon Jones pelo título da categoria. Este foi o primeiro nocaute sofrido por Gustafsson em sua carreira.

"Alex fez tudo oq ue eu esperava. ele é grande atleta. Me sinto mal por ele estar chorando, mas agradeço a todo mundo que veio. Jon Jones, espero que melhore, pois estou chegando para pegar o cinturão", afirmou Rumble.

Mousasi vence Henderson ainda no primeiro round

Na co luta principal no UFC Suécia, o ex-campeão do Pride e Strikeforce Dan Henderson enfrentou outro ex-campeão do extinto evento americano, Gegard Mousasi agora no peso-médio. Em pouco mais de um minuto, Mousasi nocauteia o oponente. O fim de combate foi contestado por Henderson e pela tocida, que achou a interrupção cedo demais. O europeu recupera-se de derrota para Ronaldo Jacaré em 2014. Já Henderson perde sua quinta de seis lutas.

Em sua nova categoria, Henderson procurou mais acertar seu overhand de direita, mas em tentativa de queda, o armênio acertou um golpe de direita, depois de ficar desnorteado, Mousasi veio em seguida e aplicou mais golpes e o árbitro interveu, dando vitória para Gegard.

Ryan Bader vence Phil Davis e fica próximo dos melhores

Com a desempenho abaixo das expectativas, Phil Davis e Ryan Bader, na categoria dos pesos-meio-pesados, fizeram uma luta bem concentrada no jogo de quedas e poucos golpes. Ao fim da luta, "Darth" levou na decisão dividida e alcança sua quarta vitória consecutiva.

Como esperado, o início de duelo foi marcado por muito estudo de ambas as partes. Bader mais incisivo, Davis recuando mas não menos perigoso. "Darth" defendeu a primeira tentativa de queda no combate e arriscou golpes cruzados, mas Phil Davis tomou o centro do octógono e com jabs e cruzados não permitiu a investida do oponente.

Mais a vontade, Ryan Bader tomou menos cuidado e foi conectando socos dentro da guarda do rival, porém Davis aproveitou e partiu para tentar a queda, que foi frustrada pela defesa do atleta do Arizona. O arsenal na trocação dos dois atletas não colocaram os dois em patamar de vantagem, por isso "Mr. Wonderfull" conseguiu aplicar a queda e pressionar Bader na grade, sem dar espaços.

A torcida passou a vaiar com mais contundência no terceirou round. Sem grande primor técnico e não correspondendo as expectativas, o combate passou a ficar ainda mais morno com Davis usando mais chutes pra controlar a distância e Bader sem passar de dois golpes por combinação. No último instante, Phil Davis conseguiu derrubar o oponente no solo, mesmo assim não conseguiu a vitória.

Corassani perde a terceira consecutiva

Na primeira luta do card preliminar tivemos dois ex-atletas do The Ultimate Fighter. O sueco Akira Corassani enfrentou o norte-americano Sam Sicilia, na categoria dos meio-médios. Ainda no primeiro round, Sicilia conectou um overhand de direita no queixo do anfitrião, que caiu no chão já nocauteado. Sicilia se recupera de derrota para Katsunori Kikuno em setembro do ano passado. Akira coleciona a terceira derrota seguida.

Resultados do card preliminar:

Peso-meio-médio: Albert Tumenov venceu Nico Musoke por decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28);

Peso-meo-médio: Kenny Robertson venceu Sultan Aliev por nocaute técnico aos 2:42 minutos do primeiro round;

Peso-pena: Makwan Amirkhani venceu Andy Ogle por nocaute técnico aos 0:08 segundos do primeiro round;

Peso-meio-pesado: Nikita Krylov venceu Stanislav Nedkov por finalização (guilhotina) aos 1:24 minutos do primeiro round;

Peso-leve: Mairbek Taisumov venceu Anthony Christodoulou por nocaute aos 0:38 segundos do segundo round;

Peso-pena: Mirsad Bektic venceu Paul Redmond por decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 30-25)

Peso-pesado: Viktor Pesta venceu Konstantin Erokhin por decisão unânime dos juízes (29-28, 30-27, 30-27);

Peso-mosca: Neil Seery venceu Chris Beal por decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 29-28).