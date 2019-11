Road to Super Bowl XLIX - New England Patriots

O Super Bowl XLIX, a final da NFL, será realizado no próximo domingo e o troféu Vince Lombardi será disputado entre o New England Patriots (campeão da AFC) e o Seattle Seahawks (campeão da NFC). Esta é a oitava vez que o time da costa leste chega à grande decisão e tentará conquistar o quarto título.

O início de temporada dos Pats não foi muito promissor. Começaram a temporada regular com derrota, algo que não acontecia desde 2003. Depois, foram massacrados pelos Chiefs na quarta semana. Estaria encerrada a dinastia vencedora de Tom Brady e Bill Belichick, que juntos conquistaram 3 títulos da liga e 6 da conferência americana desde 2000?

Foi o que muitos jornais e comentaristas falaram, mas a dupla provou o contrário durante o resto da temporada. Dos 12 jogos restantes, perderam apenas duas partidas e terminaram com o recorde de 12-4 e o direito de disputar todos os jogos dos playoffs no Gilette Stadium. Aliás, seria um erro dar o mérito somente para Tom e Bill. O time todo deve ser mencionado. A linha ofensiva teve uma importantíssima evolução (afinal, Brady não se vira muito bem sob pressão), além das temporadas espetaculares do tight-end Rob Gronkowski e do cornerback Brandon Browner.

Após ser massacrado em Kansas City, time engrena

Os Patriots abriram a temporada regular com derrota em Miami. Como mencionado anteriormente, fato que não acontecia há 11 anos. No segundo tempo, o time de Foxborough não marcou um ponto sequer. A seguir, vieram duas vitórias, contra os Vikings e Raiders, times que tiveram péssima campanha durante a temporada. Então, veio a pior atuação de New England. 41-14 para o Kansas City Chiefs, em um Monday Night Football. Foi o quarto jogo seguido em que Brady lançou para apenas um touchdown e ainda foi interceptado duas vezes. Alex Smith passou para três TDs e o jogo corrido dos Chiefs dominou a defesa dos Pats, somando mais de 200 jardas. Tom Brady foi substituído e terminou o jogo no banco por Jimmy Garoppolo. Começou o burburinho sobre o fim da dinastia Brady & Belichick.

Na semana 5, as coisas pareciam estar diferentes. Gronkowski fez sua parte, somou mais de 100 jardas de recepção e o ataque todo fluiu na vitória de 43-17 sobre o até então invicto Cincinnati Bengals. O ataque tinha se entrosado, a linha ofensiva protegeu seu quarterback como esperado e vieram mais seis vitórias seguidas, inclusive sobre o Broncos de Peyton Manning. A sequência de triunfos foi encerrada pelo Green Bay Packers no Lambeau Field, estádio onde foram imbatíveis na temporada. Chargers, Dolphins e Jets sofreram nas mãos de Brady, Gronk e Edelman. Com o seed #1 garantido, os Patriots escalaram o novato Jimmy Garoppolo como QB contra os Bills na última semana. O rookie completou 10 de 17 passes para 90 jardas, mas viu seu time perder por 17 a 9.

Uma virada memorável e um massacre

No Divisional Round da pós-temporada, o adversário foi o Baltimore Ravens, franquia bi-campeã (2000 e 2012). Os Patriots chegaram a perder por 14 pontos de diferença duas vezes na partida, mas com jogadas inusitadas, viraram o jogo para 35 a 31 e subiram mais um degrau na escada que leva ao troféu Lombardi.

A ousadia de Belichick e do coordenador ofensivo Josh McDaniels foi o principal fator do triunfo de New England sobre Baltimore. Os jogadores se alinharam de forma diferente na linha de scrimmage, o que confundiu toda a defesa adversária sobre quais seriam os jogadores elegíveis para receber o passe. A confusão atingiu inclusive o técnico John Harbaugh, que ficou louco e chegou a levar punição por conduta antidesportiva. Além disso, o wide receiver Julian Edelman também deixou sua marca ao passar para touchdown. Mais uma trick play adotada no playbook de Belichick.

Uma semana se passou e quem pisou no Gilette Stadium foi o Indianapolis Colts comandado por Andrew Luck, que havia eliminado o Cincinnati Bengals e na sequência o Denver Broncos de Peyton Manning, considerado por muitos, o melhor quarterback da história da NFL. Porém, os problemas causados pelo time de Indiana nem chegaram a dor de cabeça nos Pats. A defesa dos tri-campeões massacrou Luck e cedeu apenas um touchdown. No fim do último quarto, os números mostravam 7 para os visitantes, 45 para os donos da casa. Belichick e Brady conquistaram mais um título da AFC e o carimbo nas passagens para Glendale, Arizona.

Mais uma polêmica envolvendo o nome da franquia

Belichick e os Patriots não são muito famosos por sua ética desde um caso polêmico de 2007. O time foi acusado pela liga por obter filmagens dos sinais feitos pelos técnicos da defesa do New York Jets em uma partida durante a temporada regular. Após a investigação, a NFL aplicou uma multa de 500 mil dólares ao técnico Bill Belichick e de 250 mil à franquia. Além disso, New England perdeu sua primeira escolha no draft de 2008.

Durante o jogo da final da AFC, contra o Indianapolis Colts, suspeitaram de uma irregularidade em uma das bolas. No intervalo, os árbitros decidiram investigar todas as bolas fornecidas pelo time da casa e notaram a irregularidade em 11 das 12. Elas estavam com uma pressão menor do que a exigida nas regras do campeonato. A aderência em bolas desinchadas é maior, o que facilita as recepções. No entanto, o caso segue sob investigação. Belichick e a entidade New England Patriots negaram qualquer envolvimento no incidente. Mesmo que sejam considerados culpados, a participação dos Patriots no escândalo não os desclassificariam do Super Bowl.