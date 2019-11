Super Bowl : New England Patriots x Seattle Seahawks 2015

Nós encerramos nossa transmissão em tempo real por aqui. Muito obrigado pela companhia e não se esqueça de acompanhar a repercussão do Super Bowl XLIX em VAVEL Brasil, incluindo nosso pós-jogo que será disponível em breve. Até a próxima transmissão!

Com um final sensacional, New England Patriots derrota o Seattle Seahawks por 28 a 24 e consagram-se campeões do Super Bowl XLIX!

TOM BRADY FOI SELECIONADO COMO O MVP DESTE SUPER BOWL XLIX!

Final: NEW ENGLAND PATRIOTS 28 x 24 SEATTLE SEAHAWKS

Malcolm Butler entra para a história! Fez a sua primeira interceptação e justamente para evitar o touchdown da equipe dos Seahawks!

OS PATRIOTS CONSEGUEM A VITÓRIA DE VIRADA NO SUPER BOWL 2015!

G4 0:00 - E ACABA O JOGO! NEW ENGLAND PATRIOTS CAMPEÃO DO SUPER BOWL XLIX !

G4 0:10 - Os Patriots apenas esperam acabar o tempo. O título do Super Bowl ficam com o New England!

Irvin expulso de campo por induzir a briga.

Após a decisão dos juízes, a equipe dos Seahawks avançam pra cima da equipe dos Patriots e é considerada como personal fault. Primeira para dez dos Patriots.

CONFUSÃO EM CAMPO!

G4 0:20 - Encroachment dos Seahawks. Os Pats avançam circo jardas.

Timeout dos Patriots. Restam um para cada equipe.

G4 0:20 - Patriots com a posse de bola na linha de uma jarda defensiva.

Wilson erra o passe e os Patriots conseguem roubar a bola MUITO PRÓXIMO DA LINHA DA ENDZONE!

G4 0:20 - INACREDITÁVEL! INTERCEPTAÇÃOOOOOOOOOOOOOOO!

G4 0:50 - Lynch no avanço terrestre e eles estão a duas jardas da endzone. Segunda para o goal.

Seahawks gastam seu segundo timeout. Eles possuem apenas um agora.

G4 1:06 - QUE JOGADA! Wilson acerta um passe de mais de 30 jardas e estão em primeira para goal!

G4 1:30 - Com um passe curto, os Seahawks conseguem o first down. Linha de 38 jardas ofensivas.

G4 1:41 - Wilson tenta um passe de 40 jardas e é quase interceptado. Terceira para dez.

Timeout da equipe dos Seahawks. Ambas equipes possuem dois até o fim de jogo.

G4 1:50 - Mais uma tentativa de passe longo mas é passe incompleto. Segunda para dez na linha de 49 jardas ofensivas.

Análise de Felipe Abe: "A defesa dos Seahawks estão sofrendo o mesmo que sofreram no primeiro quarto de jogo. Brady conseguindo vários passes curtos e avançando ofensivamente até o touchdown. Os Seahawks precisam aproveitar suas campanhas ofensivas antes que seja tarde demais."

Vamos ao two minute warning!

G4 1:55 - Grande passe de Wilson e os Seahawks avançam 31 jardas.

G4 2:02 - Sem retorno dos Seahawks, começarão sua campanha ofensiva na linha de 20 jardas defensivas.

G4 2:02 - Ponto extra confirmado, os Patriots viram o jogo para 28 x 24.

G4 2:02 - Com mais um passe curto, Brady consegue mais um passe para touchdown. Mais seis pontos para os Pats.

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUCHDOOOOOOOOWN PATRIOTS! TEMOS UM JOGO EM ARIZONA!

G4 2:30 - Tentativa de ataque terrestre e avançam uma jarda. Segunda para o goal.

Patriots chamam seu primeiro timout neste último quarto de jogo.

G4 2:52 - Primeira para o goal após um passe curto de Brady. Menos de 10 jardas ofensivas.

G4 3:00 - Com boa corrida, Patriots chegam na linha de 12 jardas ofensivas. Segunda para três.

G4 3:40 - Boa recepção e é first down para os Pats. 21 jardas ofensivas.

G4 4:05 - O ataque não consegue avançar e é segunda para onze.

G4 4:47 - Apesar de voltarem 10 jardas, Patriots avançam 20 jardas com bom passe de Brady. Primeira para dez.

G4 5:25 - Avanço de oito jardas para os Patriots, segunda para duas, já na parte ofensiva do campo.

G4 6:00 - Bom passe de Brady e alcançam o first down.

G4 6:47 - Mais um passe curto e os Pats avançam oito jardas. Segunda para duas.

G4 6:52 - Fair catch na linha de 35 jardas defensivas. Patriots voltam ao ataque.

G4 7:00 - Passe muito alto de Wilson e é o fim da campanha dos Seahawks.

G4 7:20 - Lynch avança cinco jardas e é uma terceira para cinco.

G4 7:42 - Passe incompleto e é uma segunda para dez.

G4 7:54 - Seahawks começam o ataque na linha de 20 jardas defensivas.

QUEBRA DE RECORDE! Tom Brady agora tem o maior número de passes (12 no total) para touchdown em Super Bowl! Total de 3 nesse jogo.

Mesmo com um pouco da pressão da defesa de Seattle, Brady consegue o passe e Amendola recebe dentro da endzone, confirmando o touchdown!

G4 7:55 - Patriots confirmam o ponto extra e estão somente 3 pontos atrás. 24 a 21 para os Seahawks.

TOOOOOOOUCHDOOOOOOWNNNNNNNN PAAAAATRIOTSSSSSS! SEIS PONTOS PARA A EQUIPE DE NEW ENGLAND!

G4 8:00 - Passe muito alto de Brady e nada confirmado. Segunda para goal.

G4 8:30 - Após bela atuação da defesa dos Patriots, Brady fica livre e consegue um passe tranquilo. Primeira para goal pros Patriots.

G4 9:20 - Com uma jogada terrestre, os Patriots avançam duas jardas. Terceira para oito.

G4 9:28 - Brady tenta um passe longo para a endzone mas o passe é imcompleto. Segunda para 10.

G4 9:43 - Após um passe curto, os Pats conseguem outro first down e estão na linha de 28 jardas ofensivas após uma falta defensiva.

G4 10:45 - GRANDE PASSE! Brady acerta belo passe e a jogada termina na linha de 45 jardas defensivas. First down para os Patriots.

G4 11:20 - Os Patriots avançam poucas jardas e ficam em uma terceira para 14.

G4 12:00 - OUTRO SACK! Irvin corre para cima de Brady e deixa sem chances de lançar a bola. Segunda para 18.

G4 12:10 - Patriots começam o ataque na linha de 32 jardas defensivas.

G4 12:59 - SACK! Wilson fica sem opções e a defesa dos Patriots engolem o quarterback. Punt da equipe dos Seahawks.

G4 13:30 - Novamente com Lynch mas não consegue avançar muito, apenas uma jarda. Terceira para sete.

G4 14:09 - Lynch avança duas jardas na corrida terrestre. Segunda para oito.

G4 14:17 - Retorno dos Seahawks no ataque próximo da linha de 35 jardas defensivas.

G4 14:46 - Time do Seahawks fazem uma boa tatica defensiva e forçam o punt.

G4 15:00 - Estamos de volta, terceira para uma dos Patriots.

Fim do terceiro quarto, a equipe dos Seahawks vencem por 24 a 14.

G3 0:01 - Brady com mais um passe curto e eles ficam em uma terceira para uma.

G3 0:48 - Em jogada terrestre, os Patriots avançam três jardas. Segunda para sete.

G3 1:10 - Mais um passe longo mas o receptor se atrapalha e não consegue controlar a bola. Os Seahawks chutam a bola e os Patriots vão para o ataque.

G3 1:40 - Wilson acerta um passe curto e é uma terceira para três.

G3 2:20 - Os Seahawks avançam apenas duas jardas com um jogo terrestre. Segunda para oito.

G3 3:00 - Grande lançamento do Wilson e com calma lança a bola e avançam 25 jardas.

G3 3:15 - Punt dos Patriots e é touchback. Seahawks voltam ao ataque nas 20 jardas defensivas.

G3 3:20 - O receptor não consegue o domínio da bola e é passe incompleto.

G3 3:50 - Brady consegue passar a bola e os Patriots avançam 11 jardas. Terceira para nove.

G3 4:20 - Tom Brady é pressionado e tenta um passe longo mas não foi completo. Segunda para vinte.

Falta de ataque dos Patriots e a recepção é cancelada. Primeira para vinte jardas.

G3 4:48 - Os Patriots conseguem um bom retorno e começam na linha de 35 jardas defensivas.

Doug Baldwin recebe o passe após deixar dois jogadores do Patriots para trás e anota o touchdown! 24 x 17 para os Seahawks.

G3 4:54 - Ponto extra confirmado e os Seahawks abrem a vantagem de 10 pontos nesse Super Bowl!

G3 4:54 - Wilson consegue um bom passe para dentro da endzone e é touchdown. Mais seis pontos na conta dos Seahawks.

TOUCHDOWN SEATTLE SEEEEEEEEEEEAHAWKS!

G3 5:30 - Novamente tentam uma jogada com Lynch mas não conseguem avançar muito. Segunda para goal.

G3 6:13 - Lynch quebra três tackles e garanta a primeira para goal para os Seahawks.

G3 6:30 - Sem opções de passe, Wilson corre e consegue um bom first down.

G3 7:10 - Lynch avança algumas jardas e consequista o first down para os Seahawks na linha de 38 jardas ofensivas.

G3 7:40 - Passe curto de Wilson e os Seahawks avançam nove jardas. Segunda para uma.

G3 8:07 - Bobby Wagner passa da frente do receptor dos Patriots e intercepta a bola. Posse de bola dos Seahawks.

INTERCEPTADO! BOLA RECUPERADA PELO SEAHAWKS!

G3 8:15 - Passe imcompleto. Brady é pressionado mas dessa vez erra o passe. Terceira para nove.

G3 8:56 - Novamente o atauqe dos Patriots não avançam muito e é uma segunda para nove.

G3 9:30 - Mesmo com a pressão defensiva dos Seahawks, Brady acerta o passe e conseguem o first down.

G3 10:00 - Defesa dos Seahawks agem e não deixam o ataque terrestre avançar muito. Terceira para seis na linha de 24 jardas defensivas.

G3 10:40 - Com um passe curto, os Pats avançam três jardas. Segunda para sete.

G3 11:09 - A equipe dos Patriots começam a sua primeira campanha ofensiva após o intervalo na linha de 20 jardas defensivas.

G3 11:13 - Seahawks não conseguem o first down e optam pelo field goal. Conseguem confirmar e somam 3 pontos para a equipe de Seattle. Agora eles lideram por 17 x 14

G3 12:30 - Conseguem um pequeno avanço, terceira para uma.

G3 13:00 - Em mais uma jogada terrestre, Lynch avança oito jardas. Faltam apenas dez para a endzone. Segunda para cinco.

G3 13:40 - Ótimo passe de Wilson e boa recepção por parte dos Seahawks. Estao na linha de 20 jardas ofensivas.

G3 14:13 - Defesa dos Patriots falha e Lynch consegue uma grande jogada terrestre. First down.

G3 14:40 - Pequeno avanço de 3 jardas. Segunda para sete.

G3 15:00 - Russell Wilson começa na linha de 20 jardas defensivas. Seahawks no ataque.

Jogadores em campo, começa o jogo novamente.

E o show termina com um vários de fogos de artifício ao redor do estádio. Em breve as equipes retornam ao campo para dar continuidado ao jogo.

Enquanto Missy Elliott fazia uma apresentação solo, Katy Perry aparece em outra parte do palco e canta Firework agora.

A cantora Missy Elliott entra no palco com Katy Perry e faz uma participação conjunta.

Lenny Kravitz sai do palco e Katy Perry canta outra música sua, Teenage Dream. Em seguida cantou California Gurls.

Katy Perry cantou Dark Horse sozinha e Lenny Kravitz entra no palco e canta I Kissed a Girl juntamente de Katy.

Palco montado, Katy Perry começa a apresentação com seu single Roar.

Análise de Felipe Abe: "A defesa dos Seahawks não conseguiu fazer um bom trabalho nesses dois primeiros quartos. A equipe dos Patriots consegue avançar, não tranquilamente, mas conseguem avançar com os passes curtos de Brady. Tom Brady por sua vez não vem sofrendo pressão na hora de pensar nos lançamentos. A defesa dos Patriots consegue defender o quarterback muito bem. Os Patriots poderiam estar 6 ou 7 pontos na frente se não fosse aquela interceptação no primeiro quarto. O ataque dos Seahawks começou a engrenar após a metade do segundo quarto. Temos tudo para termos um ótimo jogo nesses dois últimos quartos."

Esta foi apenas a terceira vez que o jogo termina empatado no segundo quarto na história do Super Bowl.

Fim do segundo quarto e vamos ao intervalo. Em instantes o show de Katy Perry e Lenny Kravitz

Matthews conseguiu uma bela recepção dentro da endzone e conseguiu seis pontos para os Seahawks.

Q2 0:02 - Ponto extra confirmado e os Seahawks empatam. 14 x 14. O jogo vai tudo para o intervalo.

Q2 0:02 - Faltando apenas 2 segundos, Wilson arrisca um passe direto na endzone e dá certo.

TOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUCHDOOOOOOOOOOWN SEEEEEEEEEAAAAAAHAAAAAWWKSSSSSS!

Q2 0:06 - Agora é a vez dos Patriots. Novamente um timeout.

Q2 0:06 - Timeout dos Seahawks.

Q2 0:06 - Falta contra os Patriots. Face mask. Seattle ataca na linha de 10 jardas!

Q2 0:11 - Pessionado pela defesa dos Patriots, Wilson é forçado a lançar a bola para evitar o sack.

Q2 0:17 - Wilson também avança boas jardas e a equipe de Seahawks está na parte ofensiva do campo!

Q2 0:24 - Lynch consegue um grande avanço de 15 jardas! First down Seattle Seahawks.

Q2 0:30 - A equipe dos Seahawks começam o ataque na linha defensiva de 20 jardas.

Q2 0:30 - Patriots confirmam o ponto extra e abrem a vantagem de 7 pontos! 14 x 7 no placar para a equipe de New England!

Com um passe alto de Brady, Gronkowski precisou apenas dominar a bola já dentro da endzone.

Q2 0:30 - TOUCHDOWN NEW ENGLAND! 13 x 7!

Q2 0:36 - Os Pats conseguem um avanço de 4 jardas. Segunda para seis faltando 36 segundos para o fim do jogo.

Q2 0:40 - Mais um passe curto de Brady e conseguem mais um first down e um pouco mais. Os Patriots ainda querem mais um touchdown antes do intervalo. 27 jardas na linha ofensiva.

Q2 0:48 - A defesa de Seahawks se move antes da bola entrar em jogo e é falta. Pats avançam 5 jardas e é novamente first down.

Q2 0:50 - O ataque ganha sete jardas terrestres e é uma terceira para três.

Q2 0:55 - Amendola não consegue o controle da bola e é uma segunda para dez.

Q2 1:20 - New England Patriots conseguem mais um first down. Mais uma campanha ofensiva na linha de 45 jardas defensivas.

Q2 1:50 - Bom avanço terrestre dos Pats e ficam em uma segunda para uma.

Q2 2:00 - As equipes voltam para o campo. Patriots atacam na linha de 31 jardas.

Q2 2:00 - Pausa para o two minute warning.

Q2 2:09 - Amendola recebe o passe do Brady e passa pela defesa dos Seahawks, conseguindo o first down.

Q2 2:16 - Ataque dos Patriots começam na linha de 20 jardas defensivas.

Após quebrar vários tackles, Lynch entra na endzone e confirmou o touchdown para a equipe dos Seahawks.

Q2 2:16 - Seahawks confirmam o ponto extra e empatam o jogo em 7 x 7 !

Q2 2:20 - Em uma campanha somente de jogadas terrestres, Lynch alcança a endzone e anota o primeiro placar dos Seahawks nesse Super Bowl.

TOUCHDOWN SEATTLE SEAHAWKS! M. LYNCH "BEAST MODE"!

Q2 2:50 - Novamente com Lynch e Seahawks ficam em uma terceira para duas, muito próximo da endzone.

Q2 3:30 - Lynch faz a jogada terrestre e avança cinco jardas. Segunda para cinco.

Q2 3:50 - GRANDE PASSE DE WILSON! Passe em profundidade de Wilson e Seattle fica a 12 jrdas do primeiro touchdown.

Q2 4:30 - Segunda para cinco para os Seahawks.

Q2 5:20 - Russell consegue seu primeiro passe completo e conseguem o first down!

Q2 5:50 - FALSE START! O ataque se movimentou antes da bola estar em jogo e os Seahawks recuam 5 jardas. Terceira para seis.

Q2 6:00 - Novamente com jogada terrestre, Lynch põe os Seahawks em uma terceira para uma.

Q2 6:35 - Em uma jogada terrestre, avançam 5 jardas. Segunda para cinco.

Q2 7:07 - Os Seahawks tentará novamente uma campanha ofensiva com Russell Wilson.

Até o momento Russell Wilson ainda não conseguiu fazer um passe completo. A equipe dos Patriots vem fazendo uma belíssima campanha defensiva no jogo.

Q2 7:07 - Seahawks começa a campanha na linha de 40 jardas defensivas.

Q2 7:17 - Defesa dos Seahawks fazem pressão no Brady e ele erra a bola. Punt da equipe dos Patriots.

Q2 7:55 - Brady acerta mais um passe e fica em uma terceira para duas.

Q2 8:00 - McDaniel consegue desviar o passe de Brady e Patriots tem uma segunda para 10.

Q2 8:05 - Tom Brady volta para a campanha ofensiva dos Patriots na linha de 28 jardas defensivas.

Q2 8:17 - Wilson tenta um lançamento longo mas Kearse não consegue ter controle da bola. Punt para os Seahawks novamente.

Q2 8:57 - Jones consegue um bom avanço terrestre e avançam a campanha ofensiva. Terceira para oito.

Q2 9:30 - SACK! Russell Wilson escorrega e a defesa dos Patriots avança e lhe derruba. Segunda para 13.

Q2 9:47 - E começa a campanha ofensiva dos Seahawks.

Após um bom passe de Brady, LaFell garantiu o touchdown!

Q2 9:47 - Confirmam o ponto extra e abrem 7 a 0 no placar.

Q2 9:57 - TOUCHDOWN NEW ENGLAND PATRIOTS! Eles abrem o placar no Super Bowl XLIX!

Q2 10:33 - Os Pats tentam uma jogada terrestre na linha de 11 jardas ofensivas mas não conseguem um bom avanço. Segunda para nove.

Q2 11:05 - A equipe dos Seahawks não estão conseguindo fazer uma boa marcação nos passes curtos e Brady acerta mais um. Novamente first down para os Patriots.

Q2 11:44 - Os Patriots tentam uma jogada terrestre mas avançam somente uma jarda. Terceira para nove.

Q2 11:59 - Brady arrisca um lançamento longo e por pouco o recptor não consegue pegar a bola. Segunda para dez.

Q2 12:50 - Em uma terceira para três, Brady consegue um bom passe e o receptor consegue controlar a bola facilmente. Conseguem o first down novamente.

Q2 13:20 - QUASE! O quarterback dos Patriots tentou um lançamento rápido e a desefa dos Seahawks quase tiveram controle da bola. Segunda para 10.

Q2 13:50 - Tom Brady faz um passe curto e os Patriots conseguem um bom avanço de 15 jardas. Primeira para dez na linha de 45 jardas ofensivas.

Q2 13:55 - Após receber a bola, a equipe dos Patriots irão para o ataque.

Q2 14:00 - Novamente os Patriots conseguem um ótimo posicionamento defensivo e Wilson é pressionado. Não consegue lançar a bola. Punt.

Q1 00:00 - Fim do primeiro período! A equipe dos Seahawks terminam no ataque após uma boa interceptação realizada por J. Lane. Por enquanto o placar continua 0 x 0 no Super Bowl XLIX.

Q1 0:14 - A defesa dos Patriots conseguem um bom posicionamento defensivo e forçam a corrida do Wilson, que perde duas jardas.

Q1 0:45 - Lynch garante o firstdown após uma ótima campanha terrestre.

Q1 1:30 - R. Wilson consegue um bom avanço. Segunda para três.

J. Lane consegue a interceptar dentro da endzone e consegue o avanço de 14 jardas. Seattle começa sua campanha ofensiva na linha de 14 jardas defensivas.

Q1 1:39 - INTERCEPTADO! Tom Brady tenta lançamento profundo dentro da endzone mas os Seahawks conseguem o turnover!

Q1 2:38 - O ataque terrestre não teve sucesso e parou na defesa dos Seahawks. Terceira para seis.

Q1 3:00 - Apesar de boa atuação da defesa dos Seahawks, os Patriots avançam 4 jardas. Segunda para seis.

Q1 03:40 - Tom Brady consegue um bom lançamento em uma segunda para oito e conseguem novamente o first down! Menos de 20 jardas para o primeiro touchdown do Super Bowl XLIX!

Q1 4:40 - Pats optam novamente pela jogada terrestre e conseguem o first down novamente!

Q1 05:00 - Terceira para uma para os Patriots.

Q1 05:40 - Brady consegue bom passe e os patriots avançam 3 jardas. Chegam na linha de 40 jardas de ataque.

Q1 06:34 - Tom Brady faz um passe curto e os Patriots conseguem novamente um first down.

Q1 07:00 - Equipe dos Seahawks conseguem uma boa defesa em jogada ofensiva terrestre e forçam uma terceira para três.

Q1 07:50 - Em uma jogada terrestre, os Patriots conseguem um bom avanço. Segunda para 5.

Q1 08:20 - Após duas jogadas, os Pats conseguem um firstdown.

Q1 09:20 - Os Patriots começam seu ataque na linha de 32 jardas após Edelman fazer uma fair catch.

Q1 9:50 - Mais uma tentativa de corrida mas não conseguem avançar as duas jardas. A equipe dos Patriots forçam o punt por parte da equipe dos Seahawks.

Q1 10:20 - Após uma boa campanha terrestre, avançando quatro jardas, eles optam novamente pela jogada com Lynch e avançam mais quatro. Terceira para duas.

Q1 11:34 - Após o punt, a equipe dos Seahawks começam sua campanha na linha de 16 jardas do campo de Seattle.

Q1 11:44 - PASSE INCOMPLETO! Os Patriots foram para a jogada aérea mas a equipe de Seattle conseguiu um bom posicionamento defensivo. Tom Brady foi forçado a lançar a bola mas não conseguiram a recepção.

Q1 12:28 - Após duas jogadas terrestres, a equipe dos Seahawks conseguiram boas defesas. Terceira para seis para a equipe dos Patriots.

Q1 13:22 - Conseguem o first down!

Q1 14:09 - E na primeira campanha a equipe dos Patriots estão em uma terceira pra duas.

Q1 14:46 - Tom Brady consegue lançar a bola mas os Patriots avançam somente 2 jardas.

Q1 14:57 - Patriots retornam a bola até a linha de 18 jardas e começa o Super Bowl 2015!

A moeda foi lançada e a equipe dos Seahawks venceu. Eles escolheram manter na defesa. Os Patriots farão a primeira campanha do Super Bowl XLIX!

John Legend cantou "America the Beautiful" na abertura do Super Bowl 2015! Indina Menzel canta agora o "National Anthem".

E A TORCIDA FAZ BARULHO COM A ENTRADA DO SEATTLE SEAHAWKS!

OS TIMES ESTÃO ENTRANDO EM CAMPO! COMEÇANDO PELA EQUIPE DO NEW ENGLAND PATRIOTS!

TUDO PRONTO PARA A ENTRADA DAS EQUIPES!

Estas são algumas das bolas que serão utilizadas no jogo de hoje. Todas estão sendo testadas antes de irem oficialmente para o campo.

Marshawn Lynch no aquecimento em Arizona. Faltam menos de 10 minutos para o começo da cerimônia oficial de abertura do Super Bowl XLIX.

No momento vários jogadores de ambos os times estão aquecendo no gramado. O estádio está cada vez mais cheio. Em breve teremos o kickoff que dará começo ao Super Bowl XLIX!

FALTAM MENOS DE 30 MINUTOS PARA O COMEÇO DA CERIMÔNIA DO SUPER BOWL 2015!

Tom Brady em campo para aquecimento, já uniformizado. Esta é sua sexta aparição em Super Bowl.

Você sabia que o gramado do Estádio da Universidade de Pheonix é removível? Veja o vídeo que explica passo a passo de como é feita a manutenção.

Tom Brady entra no campo para ver o estado do gramado.

Que tal conhecer um pouco mais sobre os quarterbacks do jogo? Confira os dois especiais produzidos pela VAVEL Brasil sobre Russell Wilson, capitão dos Seahawks e Tom Brady, um dos melhores quarterbacks da história da NFL.

Os cantores Katy Perry e Lenny Kravitz farão o show durante o intervalo do Super Bowl. A apresentação terá cerca de 12 minutos entre o segundo e o terceiro quarto de jogo.

Kam Chancellor em campo no aquecimento para ver se terá ou não condições de jogo.

Aos poucos os torcedores vão chegado ao estádio da Universidade de Phoenix para o jogo. Faltam menos de 2 horas para o início do Super Bowl 2015!

A cantora Idina Menzel, famosa pelas suas participações em vários eventos da Broadway e em Glee, cantará o National Anthem, o hino nacional americano.

Está tudo pronto para o começo da partida em Arizona pelo Super Bowl 2015 . New England Patriots x Seattle Seahawks jogodiretamente na VAVEL Brasil.

O quarterback, Tom Brady, afirmou que ninguém da NFL entrou em contato com ele ou o treinador diante do episódio ocorrido. Ele também disse que não sabia de nada relacionado ao uso de bolas murchas durante o final da AFC diante dos Colts. Sobre o jogo de hoje, o jogador comentou: "Sofremos derrotas dolorosas no passar dos anos, como ocorreram em 2007 e 2011. Foram partidas muito duras e perdemos nos detalhes. Contudo, isso nunca me desmotivou em momento algum."

"É claro que a família deve vir por primeiro e, se Sherman a escolher como prioridade, com certeza vamos apoiá-lo" disse o treinador Pete Carroll sobre a possível ausência do jogador no confronto.

O treinador da equipe, Pete Carroll, também deu uma declaração sobre o cornerback da equipe que acabara de deixar a coletiva dos Seahawks.

"Estou bem concentrado para a partida, já que a princípio meu filho não nascerá neste domingo. Contudo, se algo der errado, espero que ele seja um filho muito disciplinado e fique na barriga de sua mãe até o fim da partida" comentou com risadas o futuro papai, Sherman.

Um dos representantes dos Seahawks na coletiva de imprensa foi Richard Sherman, que terá seu primeiro filho em breve.

"No futuro tomaremos todas as medidas possíveis para assegurarmos que não ocorrará uma situação semelhante", acrescentou o treinador antes de terminar a coletiva.

"Eu não estava ciente desta situação até segunda-feira", comentou Belichick sobre evento ocorrido com as bolas.

Antes de viajarem para Arizona, Tom Brady e o treinador dos Patriots, Bill Belichick, realizaram uma coletiva de imprensa para explicar o episódio das "bolas sem gás", onde supostamente a equipe teria modificado as bolas na partida da final da AFC. Se realmente for confirmada, poderá causar uma grande punição para os Patriots.

Na penúltima jogada durante o treino da tarde, o safety sofreu uma lesão no joelho e teve que sair do treino acompanhado da equipe médica.

Um dos problemas que os Seahawks enfrentam neste domingo são as lesões. Kam Chancellor se juntou ao Sherman (com uma lesão no cotovelo) na lista de jogadores lesionados.

O Seattle, por sua parte, tem a melhor defesa da liga. A equipe pode até mesmo dar-se o luxo de deixar Malcom Smith, MVP do Super Bowl do ano anterior, como substituto.

Mas será que será ela boa o bastante para parar o melhor running back da NFL, Marshawn Lynch? Com um total de 771 jardas corridas depois de ter controle da bola, ele tem sido um grande problema para as equipes rivais. Ele é conhecido por Marshawn Lynch "Beast mode".

A defesa dos Patriots possui uma boa regularidade. Eles foram considerados a 13ªmelhor defesa da liga na temporada regular.

Esta sequência não se repete desde quando os Patriots conquistaram o título em 2004 e 2005.

Seattle disputou seu primeiro Super Bowl em 2006. Foi derrotada pela equipe Pittsburgh Steelers. Com o título do ano passado, os Seahawks tentarão ser a nona equipe à conquistar dois Super Bowls em seguida.

Marshawn Lynch, com 71 touchdowns na sua carreira - sendo um dos maiores running backs em atividade - é a principal aposta do ataque de Pete Carroll.

A equipe de Seattle conta com a sensação do momento, o quarterback Russell Wilson. Capitão dos Seahawks e com importantes participações em momentos chaves, é uma das principais armas dos Seahawks para a vitória neste domingo.

No ataque, Julian Edelman é um dos principais jogadores da equipe de Bill Belichick. A volta do wide receiver para a equipe foi de grande importância na a condução da equipe para a final.

Três vezes campeão do Super Bowl e seis vezes campeão da AFC, o quarterback Tom Brady é um dos principais jogadores dos Patriots e um dos destaques da história da NFL,

Ambas as equipes contam com um grande quarterback assim como um ótimo jogador no ataque. Serão apresentados os destaques de New England e Seattle.

A equipe de Pete Carroll chega ao Super Bowl XLIX com a moral em alta. Após estarem perdendo por 0-16 diante dos Packers, os Seahawks buscaram o jogo e conseguiram uma incrível virada e venceram a final da Conferência por 28 a 22.

Russell Wilson foi um dos principais destaques dos Seahawks na busca pelo sonhado Super Bowl.

A equipe de New England venceu os Colts por um placar elástico de 45 a 7 em foxborough, Massachusetts.

Este será o segundo maior ano com mais propagandas e é tido como o mais caro com anúncios publicitários nos últimos 15 anos.

O jogo decisivo será no estadio da Universidade de Phoenix, localizado em Glendale, Arizona, com a capacidade total de 65.000 espectadores.

Boa noite e sejam bem-vindos a transmissão do jogo entre New England Patriots x Seattle Seahawks, partida decisiva que mostrará o grande campeão do Super Bowl XLIX. Acompanhe aqui lance a lance deste grande jogo!