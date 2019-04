Voltando de grave lesão, Anderson Silva vence Nick Diaz no UFC 183

Após quase 400 dias de hiato, o Spider voltou. O UFC 183 não reservou nenhuma disputa de título para a noite de Las Vegas – tradicional em card de pay per view da organização, mas marcou a volta do ex-campeão peso-médio, o brasileiro Anderson Silva, que estava sem lutar desde 28 de dezembro de 2013, após uma fratura na perna contra Chris Weidman. O adversário: Nick Diaz, também ex-campeão, só que do Strikeforce e que está a mais tempo sem lutar, desde fevereiro de 2013. A MGM Grand Garden Arena foi palco para mais sete brasileiros e combates entre TOPs da categoria dos pesos meio-médios e galo-feminino.

Anderson Silva venceu por decisão unânime dos juízes

A luta começou bem diferente do protocolo. Nick Diaz abdicou de lutar em alguns momentos e começou a brincar no octógono, como se deitar e ficar de costas para Spider. Aos poucos, os dois começaram a trocar técnicas de boxe. No fim do round, Anderson sentiu menos a pressão e conectou mais socos na guarda do californiano.

No assalto seguinte, mais provocação de Diaz, que chegou a cruzar os braços e dar um tempo para tirar ajeitar o calção. Nick Diaz teve mais espaços para alinhar seu jogo de isometria nos socos, enquanto Anderson começou a soltar chutes com a perna esquerda, a que estava machucada. No fim, Spider tentou controlar a distância mas tomou socos na cabeça, porém sem nenhum perigo

O terceiro round mostrou o brasileiro acertando mais suas combinações, chutando na parte interna na perna de Diaz e conseguiu machucar o olho esquerdo do ex-campeão do Strikeforce. Nick apostou mais no soco na linha de cintura seguido de cruzado de direita. Mais trocação ainda no quarto round. Spider colocou em seu jogo as joelhadas, que chegaram a abalar Diaz, mas que absorveu bem os golpes desferidos. Nick Diaz tentou encurtar a distância, mas se via pequeno dentro da envergadura de Anderson Silva. O combate franco voltou a acontecer, mas nenhum com contundência.

Os dois movimentaram-se com habilidade, mesmo no quinto round, onde os atletas se sentem mais desgastados. Nick Diaz tentou cruzado e chutes alto, mas Anderson mostrou qualidade na defesa dos contra ataques do atleta dos Estados Unidos. Spider variou quando arriscou uma joelhada voadora e um chute rodado, mas nenhum acertou o seu oponente, que já não contra atacava com a potência dos rounds iniciais. A torcida foi ao delírio no fim da luta, que consagrou o brasileiro com uma vitória em sua volta ao UFC após a lesão.

“Obrigado a Deus, aos meus filhos, a minha família, aos meus amigos. Muito obrigado. Esse momento é importante pra mim e para todos os brasileiros. Agradeço aos que vieram aqui, sofri dentro desse um ano, achei que não voltaria, mas estou aqui e agradeço a tudo o que fizeram por mim”, declarou Anderson após a vitória.

Woodley derrota Gastelum em decisão apertada

No co main event do UFC 183, dois meio-médios que almejam a disputa de cinturão. Tyron Woodley e Kelvin Gastelum fizeram uma luta aquém do esperado e, por derradeiro, Tyron venceu por decisão dividida dos árbitros.

Woodley começou conectando um direto no rosto do campeão do TUF 17, mas foi bem absorvido. Gastelum passou mais tempo andando pra frente, e mesmo enquanto girava mais no Cage, Woodley deixava mais golpes dentro da guarda do oponente, porém não evitou o marasmo no primeiro round.

Os estudos permanecem por ambos, mas Woodley acerta uma dedada no olho de Gastelum. Logo após voltarem, Gastelum conecta um golpe na cintura de “Choose One”. Tyron passou a ficar mais contundente, forçando mais diretos e cruzados de direita. Kelvin tentava responder, mas fracassava em não alcançar o corpo de Woodley. No fim, Gsastelum levou a melhor no round mas na decisão dos juízes, deu Woodley.

No terceiro duelo do card principal, duelo esperado pelos fãs de MMA, na categoria dos leves. Joe Lauzon e Al Iaquinta fizeram um combate dinâmico, mas o parceiro de treinos de Chris Weidman, Iaquinta, não deu chances para J-Lau aos 3:24 minutos do segundo round, vencendo por nocaute técnico e enfileirando o terceiro resultado positivo.

Thales promove virada e vence Boetsch e Pitbull vence a segunda consecutiva

Tentando firmar-se no TOP 10 dos pesos-médio, Thales Leites e Tim Boetsch fizeram um combate de altos e baixos, onde o americano dominava, até Thales achar um katagatame efinalizar o combate no segundo assalto, chegando a quinta vitória em cinco lutas após a volta ao UFC.

Já abrindo o card principal, Thiago Alves , o “Pitbull”, combateu contra o prodígio canadense, Jordan Mein. Depois de sofrer no início, Thiago virou a luta com um nocaute técnico, no segundo round. Pitbull leva a segunda vitória seguida e Mein perde após dois resultados positivos em 2014.

No primeiro round, o canadense manteve a distância e complicou a vida do brasileiro, aproveitando de maior tamanho. Já no segundo assalto, Thiago acertou um chute no abdômem do oponente, que se curvou e ficou no chão. O cearnse só teve o trabalho de finalizar a luta e chegar a segunda vitória consecutiva.

Brasieiros vão bem no card preliminar

Dos cinco brasileiros que lutaram no card preliminar, quatro saíram vencedores. No combate que deveria acontecer em Uberlândia, em novembro do ano passado, John Lineker e Ian McCall se degladiaram após provocações do americano e mais uma derrota do brasileiro para a balança, não conseguindo bater o peso. Depois de dominar o primeiro round, McCall foi sucumbido pelo paranaense, que foi superior nos outros dois e faturou a segunda peleja consecutiva.

Buscando a segunda vitória seguida, Rafael Natal enfrentou o inglês Tom Watson, também na categoria dos médios. Mais dinâmico e inteligente, Sapo bateu Watson por decisão unânime dos juízes e volta a respirar mais aliviado dentro do UFC.

No duelo de brasileiros. O paraense Ildemar Marajó enfrentou Rick Monstro, pelo peso-médio do UFC. Em uma luta pouco empolgante, chegando a arrancar vaias dos expectadores em Las Vegas, Ildemar Marajó vence por decisão dividida dos juízes, chegando a sua quarta vitória em seis lutas na organização.

Outros resultados do card preliminar:

Peso-galo-feminino: Miesha Tate venceu Sara McMann por decisão majoritária dos juízes (29-28, 29-27, 28-28).

Peso-médio: Derek Brunson venceu Ed Herman por nocaute técnico aos 36 segundos do primeiro round.