Em noite de Tom Brady, Patriots vencem Seahawks e conquista o Super Bowl XLIX

Um dos maiores Super Bowls da história. Torna-se difícil traduzir com palavras a magnitude e as emoções do Super Bowl XLIX. Seattle Seahawks e New England Patriots comprovaram ser, de fato, as duas melhores equipes da atualidade. Entre reviravoltas, erros, acertos, heróis improváveis, jogadas de apelo e, óbvio, muita disputa. Em nenhum momento do jogo, alguma das equipes esteve morta e, diante de todo esse panorama, pesou a experiência e genialidade de Tom Brady, que comandou sua equipe a uma épica vitória por 28 a 24, garantindo assim, o quarto título da história da franquia.

Em um jogo do mais alto nível, Brady, mesmo com duas interceptações, foi vital, mostrou o porquê de estar marcado na história da NFL. Tendo igualado seu ídolo Joe Montana em número de Super Bowls conquistados, além de ter batido o recorde do mesmo em número de passes para touchdown, Brady foi responsável pelos 4 TDs marcados pelo New England, tendo completado 37 de 50 passes, para um total de 328 jardas. Enquanto, do outro lado, o desempenho dos Seahawks como um todo, não merece ser deixado de lado, algo refletido até mesmo em ótimos números de Russel Wilson: 12 de 21 passes completos, 247 jardas e 1 interceptação, sendo esta a grande responsável por decidir a partida para o lado contrário. No entanto, a partida se consagrou por ir muito além de qualquer desempenho individual.

A grande decisão da NFL, realizada em Greendale, Arizona, começou da maneira que a maior parte dos fãs esperavam. Um jogo truncado, com ambas as equipes sofrendo a avançar pelo campo, não a toa, as duas primeiras campanhas não evoluíram devido a força de ambas as defesas e, na sequência da partida, quando os Pats ameaçavam um avanço mais contundente, Tom Brady realizou um passe no vazio, vindo a ser interceptado por Jermaine Allen.

Embora a interceptação não tenha vindo em uma boa hora, os Patriots vieram a se remontar rapidamente e, na oportunidade subsequente, o ataque apareceu de maneira eficiente. Em pouco mais de 4 minutos, Brady alcançou a end zone com uma passe de 11 jardas para Brandon LaFell, marcando o primeiro touchdown do Super Bowl XLIX.

Bastou um touchdown dos comandados de Bill Bellichick para que o jogo ganhasse um ritmo frenético. Com Marshawn Lynch sendo constantemente acionado, o Seattle Seahawks foi construindo uma ótima campanha ofensiva que veio a se encerrar justamente pelo beast mode. Corrida de 3 jardas do running back e a partida no Arizona estava novamente empatada.

Quando a ansiedade pelo show do intervalo de Katy Perry já começava a ser assunto, os ataques proporcionaram um espetáculo à parte. Primeiro, Tom Brady levou a franquia de New England a end zone acertando um passe de 22 jardas para Rob Gronkowski. Em seguida, Russel Wilson comandou uma brilhante campanha de Seattle e, com um passe de 11 jardas para Chris Mattthews, a primeira metade da partida encerrava-se em 14 a 14.

Passado o show do intervalo com Katy Perry, o terceiro quarto começou a todo vapor. De cara, os Seahawks marcaram um field goal, depois, tornaram a interceptar Tom Brady e, por fim, concluindo o ótimo terceiro quarto do time, Wilson aproveitou-se da interceptação para liderar uma campanha encerrada com Doug Baldwin recebendo passe de 3 jardas para mais um touchdown, colocando os comandados de Pete Carroll em 10 pontos de vantagem no placar.

Pressionado a comandar uma reação, ainda mais depois de duas interceptações, Brady não entrou para o último quarto disposto a tudo por uma virada e a reação iniciou a ser avançada em uma campanha baseada em ótimos passes para Julian Edelman, além de Shane Vereen sendo muito bem acionado, no fim das contas, um passe de 4 jardas para Danny Amendola colocava os Patriots apenas três pontos atrás do placar: 24 a 21.

Empolgado por ter se reaproximado da vantagem no placar, o New England Patriots não deixou de desistir da virada. Com a defesa muito bem em campo e não cedendo muitas jardas aos Seahawks, Tom Brady e cia mantinham-se fantásticos no ataque e o quarterback mostrava que ainda tinha muito a proporcionar ao jogo. Com Gronkowski e Vereen conquistando ótimos avanços, o wide receiver Edelman apareceu na hora certa para receber um passe de 3 jardas, colocando New England novamente em vantagem a poucos minutos do fim.

Quando as coisas já aparentavam estar decididas, os Seahawks ainda dariam um último suspiro. Jermaine Kearse realizou uma recepção espetacular de 33 jardas, depois da bola ameaçar tocar o chão, ele chegou a linha de 5 do campo de New England Patriots e, quando uma nova reviravolta poderia estar por vir, Malcom Butler interceptou Russel Wilson para assegurar o quarto Super Bowl de Bill Bellichick e, nem mesmo, as cenas lamentáveis ao fim da partida tiraram o brilhantismo do jogo.