Frank Mir surpreende e vence Antônio Pezão no UFC Porto Alegre

Uma semana depois, o UFC realiza mais um evento. Porto Alegre recebe pela primeira vez um card da organização, o primeiro no Brasil em 2015. O Ginásio Gigantinho foi casa para onze lutas, onde Antônio Pezão e Frank Mir fizeram o duelo de pesados e o principal da noite. Edson Barboza e Michael Johnson fizeram, porém, a co luta principal da noite. De acordo com a bolsa de apostas, nove das onze lutas tiveram zebras como vencedores.

No evento principal, Frank Mir teve menos de dois minutos para derrubar Antônio Pezão com um gancho de esquerda, que desmontou o brasileiro. O ex-campeão do UFC voltou a vencer desde dezembro de 2011 e almeja ainda uma nova disputa de cinturão. Já Pezão acumula a terceira derrota nos quatro confrontos anteriores.

Edson Barboza não é páreo e sai derrotado

Na penúltima luta do evento, o brasileiro Edson Barboza enfrentou Michael Johnson, pelo peso-leve. O americano, mais potente que em outros combates, não deu espaço para Edson Júnior e venceu por decisão unânime dos juízes, chegando ao quarto triunfo nas últimas quatro lutas.

Johnson começou colocando mais pressão e usando seu boxe, enquanto Edson fugia dos golpes para poder estudar mais o seu oponente. Barboza tentou quedas, porém todas foram telegrafadas. Os golpes no vazio foram constantes, com Menace tentando mais. A trocação ficou mais franca no fim, mas os dois resistiram a potência dos socos.

O ritmo prosseguiu no segundo round, porém com Edson soltando aos poucos mais chutes, um deles explodiu na cabeça de Michael Johnson, mas o golpe foi bem absorvido. Enquanto o fluminense tentou aplicar uma derrubada no solo, o americano foi mais esperto e evitou a queda, que encurtou e acertou bons socos na guarda de Edson Barboza.

O terceiro assalto teve Edson com mais iniciativa, fazendo combinações típicas do muay thai e mexendo-se para não ficar plantado na frente de Johnson. Michael continuou surpreendendo com os cruzados de esquerda, chegando a abrir ferimentos no rosto de Edson, garantindo a vitória por decisão dos juízes.

Brasileiros vacilam e não rendem como esperado

Em mais um duelo entre Brasil e Estados Unidos, o campeão do TUF Brasil 1, Cézar Mutante, recebeu Sam Alvey, no peso-médio. Com favoritismo nas bolsas de apostas, o brasileiro não correspondeu dentro do octógono. Depois de controlar a luta, Alvey aplicou um overhand e um cruzado de esquerda, nocauteando o mineiro no primeiro round e chegando à segunda vitória em três embates no UFC.

Na categoria dos leves, a terceira luta do card principal. O russo Rustam Khabilov enfrentou o anfitrião Adriano Martins. Em combate aquém do esperado e com vaias da torcida que lotou o Gigantinho, o brasileiro foi mais efetivo no jogo de quedas e venceu por decisão dividida dos juízes. Adriano tem seu segundo resultado positivo seguido, enquanto Khabilov acumula a segunda derrota consecutiva.

Iury Marajó, atleta TOP 10 peso-galo do UFC, enfrentou o norte-americano Frankie Saenz. Mais apático que em combates anteriores e entrando na estratégia do estrangeiro, Marajó não teve o sucesso de antes e foi derrotado por decisão unânime dos juízes, interrompendo sua sequência de três vitórias. Saenz agora marca duas vitórias em duas lutas no UFC.

Abrindo o card principal, o argentino “xente boa” Santiago Ponzinibbio enfrentou Sean Strickland, na categoria dos meio-médios. Com os dois atletas abdicando da luta no solo, o argentino foi mais contundente e derrotou o rival por decisão unânime, num triplo 30-27.

Resultados do card preliminar:

Peso-galo-feminino: Marion Reneau venceu Jéssica Andrade por finalização (triângulo) a 1:54 minutos do primeiro round;

Peso-meio-médio: Matt Dwyer venceu William Patolino por nocaute aos 3:14 minutos do primeiro round;

Peso-pena: Mike De La Torre venceu Tiago Trator por nocaute técnico aos 2:59 minutos do primeiro round;

Peso-galo: Douglas D’Silva venceu Cody Gibson por decisão unânime dos juízes (29-28, 30-27, 29-28)

Peso-leve: Ivan Batman venceu Josh Shockley por decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 29-28)