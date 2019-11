Em apenas 14 segundos, Ronda Rousey finaliza Cat Zingano e permanece campeã no UFC 184

Menos de uma semana e o UFC novamente em ação, desta vez em Los Angeles na Califórnia. O Staples Center, casa dos Los Angeles Lakers e Clippers na NBA, recebeu o UFC 184, terceiro evento de pay per view em 2015. Na luta principal, a disputa de cinturão do peso-galo-feminino. Ronda Rousey e Cat Zingano estiveram no combate principal da noite. A ex-campeão mundial de boxe, a norte-americana Holly Holm tem Raquel Pennington como adversária em sua estreia no UFC. Quatro brasileiros representaram o Brasil na noite.

Foram necessários 14 segundos de combate para a campeão defender com sucesso o cinturão mais uma vez. Rousey aproveitou afboação de "Alpha Cat" e teve técnica suficiente para a sua famosa chave-de-braço. "Rowdy" agora tem seis vitórias e nenhuma derrota no UFC e permanece invicta na carreira. Zingano tem sua primeira derrota na carreira.

Holly Holm fatura por decisão dividida

No co evento principal da noite, a estreante Holly Holm enfrentou e venceu a ex-participante do TUF 18, Raquel Pennington, na categoria dos galos-feminino. Com mais esperiência no boxe, Holly soube controlar a rival por mais tempo e levou por decisão dos juízes.

O primeiro round foi abaixo do esperado, com as duas buscando efetivar suas estratégias iniciais. Holm não acertou a distância dos golpes e Raquel não obtia sucesso nas tentativas de queda. Os estudos prosseguiram no assalto seguinte, porém Holm mais efetiva nas combinações de soco usando de pisões laterais. No final, as duas trocaram mais francamente, com Holly demosntrando mais técnica e inteligência e Pennington com potência em dia.

Dois combates no peso-meio-médio agitaram o card principal. Representando a cidade de Los Angeles, Alan Jouban enfrentou o ex-TUF Nations Richard Walsh. Ainda no round inicial, Jouban se recuperou de um início lento, e depois de uma cotovelada de esquerda, nocauteou o australiano ainda em pé. Americano recupera-se de derrota para Warley Alves, em novembro do ano passado.

Em seguida foi a vez de Jake Ellenberger e Josh Koscheck. Quase dois anos sem vencer, Jake finalizou ainda no segundo round o ex-desafiante ao cinturão com uma chave-norte-sul e deixa Josh com quatro derrotas consecutivas, perto de sua aposentadoria no MMA.

Gleison Tibau é finalizado no primeiro assalto

Abrindo o card principal, o quarto brasileiro a atuar, Gleison Tibau bateu de frente contra o campeão do The Ultimate Fighter 13, Tony Ferguson, na categoria dos leves. O norte-americano não teve dificuldades e ainda no primeiro round venceu o brasileiro por finalização no primeiro round. Com a vitória, Ferguson alcança o quinto resultado positivo seguido, enquanto Tibau viu sua sequência de três vitórias serem interrompidas.

O combate foi menos ameno que o esperado. Tibau arriscou um chute Aldo de esquerda, porém escorregou. Ferguson em seguida aplicou chute na parte inferior, sendo respondido com cruzado de esquerda bem absorvido.

Após uma troca de golpes, Ferguson abalou Tibau com um soco de direita. O potiguar ficou lento e não aguentoua pressão no solo de “El Cucuy”, que teve paciência para montar e ajustar o mata-leão, ainda no primeiro round.

Jucão reestreia no UFC com vitória

Fechando o card preliminar, o brasileiro Roan Jucão voltou ao UFC para degladiar-se com Mark Muñoz, atleta TOP 15 da categoria. O tupiniquim não deu chances a Muñoz, que depois de tomar as costas, teve capacidade e frieza para aplicar o mata-leão e faturar o combate ainda no primeiro round. Com o resultado negativo, Mark chega a sua terceira derrota seguida no UFC.

Dhiego não se apresenta bem e é nocauteado

Nos meio-medios, outro brasileiro deu as caras no evento. Dhiego Lima enfrentou Tim Means, e ainda no primeiro round foi nocauteado por “Dirty Bird” após sofrer três knockdowns. Means soma três vitórias consecutivas, todas elas por brasileiros. Além de Lima, Hernani Perpétuo e Márcio Lyoto tiveram reveses para o americano.

Bidú se recupera com vitória por decisão unânime

Valmir Bidú fez sua segunda luta no UFC contra o norte-americano James Krasue. Com ambos vindo de derrota, era essencial uma vitória para qualquer um deles nesta noite. E o brasileiro sagrou-se vencedor na decisão dividida dos juízes, onde o brasileiro livrou-se das quedas e ajustou seu boxe, aprimorado na Nova União. James acumula segunda derrota nos últimos três combates.

Outros resultados do card preliminar:

Peso-galo: Roman Salazar e Kid Yamamoto tem a luta declarada sem resultado aos 2:17 minutos do segundo round devido a uma dedada no olho acidental de Yamamoto em Salazar.

Peso-pesado: Derrick Lewis venceu Ruan Potts por nocaute técnico aos 3:18minutos do segundo round;

Peso-pena: Masio Fullen venceu Alex Torres por decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 29-28).