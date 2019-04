Abertura do mercado da NFL tem Jimmy Graham nos Seahawks e Darrelle Revis de volta aos Jets

O mercado de transferências da NFL teve início na tarde desta terça-feira (10) e trocas e contratações não faltaram. Mesmo antes do horário de abertura das negociações, muitos jogadores ja estavam “apalavrados” com as franquias. Darrelle Revis finalmente decidiu o seu destino. O cornerback assinou contrato com o New York Jets por cinco anos no valor de 70 milhões e retorna a franquia depois de três anos.

Quem também irá atuar pelo lado verde da Big Apple é o ex-guard do Seattle Seahawks, James Carpenter. O jogador será uma das peças importantes na reestruturação da linha ofensiva dos Jets.

Nesse primeiro dia de free agency, os destaques vão para o Philadelphia Eagles, que contratou o CB Byron Maxwell por cinco anos no valor de 53 milhões de dólares. Além de Maxwell, quem também chegou aos Eagles foi o quarterback Sam Bradford, ex-St. Louis Rams. O atleta foi envolvido em uma troca onde Nick Foles foi enviado à franquia do Missouri.

Quem também foi bem foi o Jacksonville Jaguars, que fechou contrato com o tight end Julius Thomas, que disputou a temporada passada pelo Denver Broncos.

Ndamukong Suh acerta com o Miami Dolphins

O defensive tackle está de casa e contrato novo. O ex-Detroit Lions acertou com os Dolphins e ficará em Miami por seis temporadas e receberá 114 milhões de dólares durante esse período.

Aposta grande da franquia da Flórida devido à fama negativa que Suh tem. O jogador já se envolveu em múltiplas confusões e teve de pagar diversas multas por seu comportamento dentro de campo.

Jimmy Graham é trocado pelos Saints e será jogador do Seattle Seahawks

A maior troca do dia envolveu o New Orleans Saints e os atuais vice-campeões Seattle Seahawks. Os Saints enviaram o excelente tight end Jimmy Graham e uma escolha de quarto round pelo center Max Unger e por uma escolha de primeira rodada dos Seahawks.

Também houve trocas entre os Eagles e os Rams. A franquia Philladelphia enviou o QB Sam Bradford e uma escolha de quinto round em troca do QB Nick Foles mais uma escolha de quarto round no próximo draft e uma escolha de segunda rodada no recrutamento de 2016.

Giants se movimenta bastante no primeiro dia do mercado

O New York Giants foi o time que mais se movimentou nesse primeiro dia. Os quatro principais são eles: o running back Shane Vereen, o linebacker Jonathan Casillas, o wide receiver Dwayne Harris, o offensive tackle Marshall Newhouse.

Haloti Ngata se envolve em troca e jogará pelo Detroit Lions

Os Lions perderam um de seus principais jogadores de linha defensiva, porém conseguiu se movimentar bem neste primeiro dia e se envolveram em uma troca interessante com o Baltimore Ravens.

O DT Haloti Ngata atuará pela franquia de Michigan na próxima temporada. Os Ravens receberam as escolhas de quarto e quinto round dos Lions no próximo draft, que ocorre dia 30 de abril.

Colts se movimenta bem e contrata Frank Gore e Trent Cole

Em apenas um dia de mercado aberto, o Indianapolis Colts conseguiu suprir necessidades no ataque e na defesa. A franquia de Indiana contratou o linebacker ex-Eagles Trent Cole, melhorando seu pass rush.

Além de Cole, quem também chegou foi o running back Frank Gore, ex-49ers. Um dos pontos fracos do ataque dos Colts, o jogo terrestre melhora bastante com a chegada de Gore.

Harry Douglas está de casa nova

O wide receiver ex-Atlanta Falcons Harry Douglas foi para o Tennessee Titans. Douglas não foi muito utilizado pelos Falcons na última temporada e agora buscará novos ares no estado de Nashville.

Harry teve apenas 556 jardas e dois touchdowns em seu último ano atuando pela franquia da Geórgia.