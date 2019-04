Steelers renova com Big Ben e Percy Harvin acerta com Bills no quarto dia de mercado da NFL

Esta sexta-feira (13) foi bem movimentada no mercado de transferências da NFL. Após ser especulado no New England Patriots, o Buffalo Bills acertou contrato de um ano com Percy Harvin. O wide receiver foi draftado em 2009 pelo Minnesota Vikings e atuou pela equipe até 2012, foi campeão do Super Bowl XLVIII pelo Seattle Seahawks e jogou pelo New York Jets na última temporada. Harvin tem 332 recepções para 3.802 jardas e 21 touchdowns em sua carreira.

Ben Roethlisberger continuará em Pittsburgh

Duas vezes campeão do Super Bowl e três vezes selecionado para o Pro Bowl, o quarterback renovou seu contrato na franquia por mais cinco anos, praticamente até o fim de sua carreira, já que o jogador terá 37 anos quando o contrato chegar ao fim. Big Ben foi o primeiro jogador da história da NFL a acumular mais de quinhentas jardas sem nenhuma interceptação e com três touchdowns no mínimo.

Além da renovação do QB, o Pittsburgh Steelers também contratou o DeAngelo Williams, ex-jogador do Carolina Panthers. O contrato é de dois anos no valor de 4 milhões. O RB correu para 219 jardas na temporada passada, mas não anotou nenhum touchdown. Em toda sua carreira são 6.846 jardas corridas e 46 touchdowns.

Miami Dolphins troca Mike Wallace para Minnesota Vikings

Por uma escolha de 5º round, a equipe de Miami trocou o Mike Wallace e uma escolha de 7º round para o Minnesota Vikings. Draftado em 2009 pelo Pittsburgh Steelers, o WR tem em toda sua carreira 308 recepções para 4.279 jardas e 37 touchdowns.

Dallas Cowboys contrata Darren McFadden

Após a saída de DeMarco Murray, um grande espaço para ser preenchido ficou na franquia de Dallas e a equipe optou por Darren McFadden. O running back ex-jogador do Oakland Raiders assinou um contrato de dois anos no valor de 5,85 milhões de dólares. Assim como Murray, McFadden também tem um histórico de lesões e isso acabou prejudicando seus números, lembrando que a última temporada foi a primeira vez em que o jogador conseguiu atuar em todos os dezesseis jogos. O RB tem 4.247 jardas corridas e 25 touchdowns.