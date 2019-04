Rex Ryan não descarta E.J. Manuel nos Bills e cita início de carreira de Aaron Rodgers nos Packers

Buscando tranquilizar os torcedores do Buffalo Bills, o técnico Rex Ryan falou sobre a situação que a franquia de Nova Iorque se encontra, buscando um franchise quarterback para as próximas temporadas da NFL. O time, que nunca conseguiu superar a aposentadoria de Jim Kelly em 1996, vem sofrendo com frustrantes escolhas para a posição com o passar dos anos.

Matt Cassel e E.J. Manuel são os principais QBs no atual elenco dos Bills, e o treinador demonstra confiança em Cassel e ressalta esperança em E.J..

"Você olha para Matt Cassel e obviamente ele venceu nesta liga. Foi um quarterback de Pro Bowl, portanto tem a experiência que procuramos. E não iremos descartar E.J. após dois anos. Aaron Rodgers não teve nenhum snap por três anos em Green Bay, e olha onde ele está atualmente." - disse Rex em entrevista ao Buffalo News.

Rodgers foi draftado pelos Packers na primeira rodada em 2005, mas ficou os três primeiros anos na reserva do lendário Brett Favre. Assim que o veterano anunciou que iria se aposentar da liga, o camisa 12 logo assumiu a titularidade em 2008. Sete anos depois, A-Rod é considerado como um dos melhores da posição na atualidade.

Mesmo tendo um bom time, os Bills tiveram problemas na principal posição do futebol americano na última temporada. Com o insucesso de E.J. no começo do ano, o ex-técnico Doug Marrone optou pelo veterano Kyle Orton, que se aposentou. A equipe decidiu trazer Matt Cassel junto aos Vikings buscando adicionar experiência ao plantel.

E.J. Manuel foi selecionado na primeira rodada em 2013 mas nunca conseguiu se firmar, apesar de não ter atuações desprezíveis durante o mesmo período. Com 14 jogos como titular em dois anos, completou quase 60% dos passes para 2.810 jardas, 16 touchdowns, 12 interceptações e um rating de 78,5.

No roster, a franquia de Nova Iorque ainda possue, para a posição de quarterback, Tyrod Taylor, ex-reseva do Baltimore Ravens, além de Jeff Tuel.