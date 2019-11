Especial Draft NFL 2015 - AFC Sul

Teoricamente uma das divisões mais desequilibradas da NFL, a divisão Sul da Conferência Americana (AFC) possue as franquias que buscarão diversas mudanças no próximo Draft, no dia 30.

Enquanto o Indianapolis Colts de Andrew Luck se consolida entre as potências atuais da liga, Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans estão entre as equipes mais fracas.

O Houston Texans postula a condição de segunda principal força da divisão, mas, se reestruturando, passa longe de ser um time capaz de alçar vôos mais altos do que uma singela vaga nos playoffs via wild card.

Na edição 2015 do recrutamento, a divisão vem sendo personagem frequente das análises de especialistas, tudo porque Titans e Jaguars contam com a segunda e terceira escolha da primeira rodada, respectivamente.

Confira o que cada franquia deve priorizar no draft, para que enfim, restaurem o equilíbrio dentro da divisão:

Houston Texans

Com uma campanha de nove vitórias e sete derrotas em 2015, os Texans aproveitaram a última free agency para buscar alguns nomes disponíveis no mercado.

A equipe contratou o QB Brian Hoyer, ex-Cleveland Browns, o wide receiver Cecil Shorts, ex-Jaguars, e o defensive tackle Vince Wilfork, ex-New England Patriots.

Porém, a equipe ainda sofre com um corpo fraco de recebedores, além das constantes trocas na posição de quarterback.

Dono da 16ª escolha da primeira rodada, a franquia de Houston deve reforçar sua secundária, já que conta com um front seven de respeito.

A escolha deve ficar entre os cornerbacks Marcus Peters, de Washington e Jalens Collins, de LSU.

Se a equipe for buscar algum reforço para o setor ofensivo, o mais especulado é o running back Todd Gurley, de Georgia, que viria para revezar com Arian Foster, tornando o jogo corrido ainda mais constante.

Jacksonville Jaguars

Vindo de apenas três vitórias e treze derrotas na última temporada, a equipe de Flórida reforçou bem seu ataque durante a offseason. Em destaque, a chegada do tight end Julius Thomas, ex-Denver Broncos.

Os Jaguars ainda contam com Blake Bortles mais maduro para o próximo ano. O jogador é capaz de, ao menos, conduzir a equipe a uma campanha mais digna do que o terceiro pior retrospecto entre as 32 franquias na última temporada.

Com a terceira escolha geral, a equipe deve aproveitar para reforçar um dos setores mais carentes de seu elenco: a defesa. Detendo uma das primeiras escolhas, abre-se o precedente para escolher o ótimo Vic Beasley de Clemson.

Linebacker que pode atuar também como defensive end, Beasley deve acrescentar bastante à pressão aos quarterbacks adversários.

Indianapolis Colts

Depois de um bom 2014 com onze vitórias e cinco derrotas na temporada regular, a equipe conquistou a divisão sem maiores sustos e parou nos playoffs para o campeão New England Patriots.

Os Colts entram em 2015 ainda mais fortes dado que aproveitaram o mercado para realizar ótimas contratações, dentre elas o RB Frank Gore, ex-San Francisco 49ers, além do importante reforço que foi a permanência do safety Mike Adams.

Com a 29ª geral, a franquia de Indianapolis diverge os especialistas quanto a uma aposta de sua escolha. Com uma linha ofensiva que trouxe dor de cabeça a Andrew Luck em 2014 e a falta de um companheiro para Adams na posição de safety, alguns acreditam que a escolha não fugirá deste panorama e uma das duas posições devem ganhar um reforço.

Para a linha ofensiva, o nome mais cotado é o de DJ Humphries de Florida, enquanto para safety, especula-se Landon Collins de Alabama, dois nomes que agregam muito a equipe e trazem uma imediata melhora a pontos deficientes específicos.

Tennessee Titans (Campanha: 2-14)

A segunda pior equipe da última temporada com duas vitórias e quatorze derrotas aproveitou o mercado e reforçou bem sua defesa com o LB Brian Orakpo, ex-Washington Redskins, além de contar com a manutenção do DE Karl Klug e do também LB Derrick Morgan.

Contudo, o ataque da equipe segue bastante carente de boas opções e o quarterback Zach Mettenberger ainda não convenceu ao que veio na NFL.

Embora conte com a segunda escolha geral e tenha a possibilidade de escolher um dos dois principais nomes da classe de QBs, os Titans demonstram que apostam na recuperação de Mettenberger pra 2015 e confiam no potencial do ex-LSU.

Diante deste panorama, mesmo necessitando de um running back, Tennessee deve acabar draftando um dos principais jogadores de defesa desta classe de 2015: Leonard Williams, defensive tackle de Southern California, nome este que já deve chegar a NFL dando muita dor de cabeça aos quarterbacks adversários.