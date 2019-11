Especial Draft NFL 2015 - NFC Sul

Com os quatro times da divisão combinados para 22-41, a Divisão Sul da Conferência Nacional (NFC) foi a mais fraca da NFL na última temporada.

Mesmo o campeão Carolina Panthers não tem motivo de ser orgulhar, pois a equipe chegou aos playoffs mais por demérito de seus concorrentes de divisão, Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints do que por seu próprio mérito.

As quatro franquias terminaram com mais derrotas do que vitórias, e a franquia de Tampa foi a pior da liga em geral.

Confira o que cada uma das equipes deve buscar no Draft para que retomem os bons anos que a divisão já viveu:

Tampa Bay Buccaneers

Duas vitórias e quatorze derrotas. Esse foi o retrospecto dos Bucs na última temporada. Apesar de alguns talentos individuais, a equipe não encontrou o caminho e mais uma vez, não teve um bom ano.

O ataque simplesmente não funcionou e a defesa que muito prometia decepcionou. A secundária, muito exposta à big plays, ofuscou o sólido trabalho da defesa em relação ao jogo corrido dos adversários.

Os maiores problemas desta equipe se encontram no setor ofensivo. Doug Martin teve mais um ano fraco, refletindo nos péssimos números da equipe correndo com a bola. Devido a isso, Mike Glennon e Josh McCown, quarterbacks da franquia, recebiam toda a pressão, e falhavam.

Com a primeira escolha geral no recrutamento, a equipe se vê em uma situação complicada, pois a pressão para draftar um QB acaba sendo enorme, e com todas as difculdades na parte ofensiva essa decisão faz sentido.

Jameis Winston, de Florida State, é o cotado para reforçar o ataque dos Bucs nas próximas temporadas, se tornando o franchise quarterback.

Com 65 touchdowns e 28 interceptações, Winston levou os Seminoles a duas temporadas invictas consecutivas. Dono de um braço potente, o vencedor do troféu Heisman em 2013 impressiona pela sua maturidade em campo porém preocupa pela falta dela fora dele, o que pode prejudicar o atleta na liga.

Jameis tem o estilo de um jogador da NFL e pode ser importante para anos mais iluminados para os torcedores de Tampa Bay.

Altanta Falcons

Anteriormente considerada uma das maiores forças da conferência com cinco temporadas positivas consecutivas, os Falcons vêem os seus dias de glória cada vez mais distantes. O principal motivo: a falta de um bom pass rush. Isso explica as seis vitórias e dez derrotas na última temporada.

Desde a ida de John Abraham para Arizona em 2013, sem alguém bom o suficiente para substituí-lo, a equipe da Georgia vem sofrendo de maneira abusrda para conseguir aplicar qualquer tipo de pressão aos quarterbacks adversários.

Ao contrário do antigo coordenador defensivo Mike Nolan, o novo treinador Dan Quinn busca simplificar as coisas em Atlanta, adotando um esquema mais tradicional de 3-4.

Com ótimos pass rushers disponíveis nas primeiras dez escolhas, os Falcons devem secolher Vic Beasley, linebacker de Clemson com sua primeira pick.

O jogador, que no começo do ano estava cotado para ser uma escolha de final de primeira rodada, agora pode nem sequer estar disponível para a franquia.

Com muita explosão, Beasley poderá ter um impacto imediato nesta defesa em situações claras de passe, ainda possui seus defeitos no jogo corrido, mas seu potencial é simplesmente enorme para ser ignorado.

New Orleans Saints

Os Saints em 2014 apostaram bem alto no mercado, assinando um contrato de cinco anos com Jarius Byrd, considerado por muito um dos melhores safetys de toda a liga junto com Keenan Lewis e Kenny Vaccaro.

A franquia estava montando uma das melhores secundárias da NFL. Junto com um grande front seven e um ataque liderado por Drew Brees, nada poderia dar errado. Os torcedores do estado de Louisiana confiavam em uma ida ao Super Bowl, mas não foi isso que aconteceu.

Com diversas baixas no elenco, com um front seven que decepcionou e com um ataque apático, a franquia teve apenas sete vitórias e nove derrotas.

A defesa falhou diversas vezes durante a temporada e, devido a isso, fica óbvio que o setor será priorizado no recrutamento, e o fato de a franquia possuir duas escolhas ainda na primeira rodada pode ser importante para a melhoria.

No último mercado de transferências, os Saints fizeram uma troca com o Seattle Seahawks, onde o tight end Jimmy Graham iria para Seattle e New Orleans ficaria com a pick da franquia de Washington.

A primeira escolha da equipe é a 13ª, e Bud Dupree, linebacker de Kentucky, pode ser o escolhido. Em seu último ano na universidade, Dupree foi o capitão da equipe e terminou com sete sacks e meio e 23,5 em toda sua carreira, melhor número entre jogadores ativos da SEC.

Teve 74 tackles sendo 12,5 para perda de jardas e teve sua primeira interceptação da carreira contra South Carolina e retornou seis jardas para o touchdown da vitória. Números expressivos chamam a atenção do jogador, que deve reforçar a linha defensiva dos Saints.

Já com a segunda escolha da primeira rodada, a 31ª em geral, a equipe segue em dúvida se reforça ainda mais seu setor defensivo ou escolhe um recebedor para auxiliar o trabalho de Drew Brees.

Levando isso em conta, Phillip Dorsett, wide receiver de Miami pode ser o reforço necessário para o corpo de recebedores da franquia.

Se não fossem as lesões, Dorsett poderia ser uma das primeiras escolhas gerais no recrutamento. Apesar disso, deve sair ainda na primeira rodada para New Orleans, que tem necessidade de ficar com um recebedor com potencial.

Carolina Panthers

A temporada dos Panthers foi literalmente uma montanha russa. A equipe iniciou com duas vitórias nos dois primeiros jogos, porém surgiu o incidente com Greg Hardy, onde o mesmo foi afastado da liga e então o time despencou.

Com apenas uma vitória nas outras nove partidas seguintes, Carolina chegou ao fundo do poço, mas com o despertar de sua defesa - e uma bela ajuda do resto da divisão - a equipe teve um dezembro fantástico e conseguiu chegar a pós temporada mesmo com sete vitórias e nove derrotas.

Assim como o resto da divisão, a franquia tem uma ideia bem clara: melhorar a linha ofensiva.

O problema é que esse ano não é o mais adequado para reorganizar o setor via draft, com uma chance de não ter alguma boa opção nesta posição, os Panthers podem ser ver forçados a tomar diferentes decisões.

Com a 25ª escolha geral, a equipe deverá recrutar, se o atleta ficar para sua pick, Andrus Peat, ex-offensive tackle de Stanford. Peat teve uma grande carreira na universidade, jogando 27 jogos como titular.

Com um grande atleticismo e uma excelente altura, tem tudo para se encaixar perfeitamente no elenco dos Panthers.