Especial Draft NFL 2015 - NFC Norte

A busca pela quebra da hegemonia do Green Bay Packers na Divisão Norte da Conferência Nacional pode iniciar-se no Draft, que ocorre no próximo dia 30.

Detroit Lions, Minnesota Vikings e Chicago Bears farão com que a divisão se torne mais equilibrada, e isso passa pelo recrutamento de jogadores universitários.

Confira o que cada uma delas irá buscar no draft para que, enfim, possam restaurar o equilíbrio entre as quatro equipes:

Green Bay Packers

Vindo de uma campanha de 12 vitórias e apenas quatro derrotas no último ano, a franquia de Wisconsin buscará manter sua hegemonia dentro da divisão, que já dura quatro anos.

Conhecido por montar e estabelecer seu elenco no Draft, Green Bay não contratou nenhum jogador na free agency, ressaltando ainda mais a metodologia de que "franquias vencedoras são formadas nos recrutamentos".

O time detém a 30ª escolha da primeira rodada, e deverá buscar um jogador de defesa, tentando repor as saídas dos cornerbacks Tramon Willians e Davon House, além do linebacker AJ Hawk.

Os principais nomes cotados para defender as cores de GB nas próximas temporadas são: os CB Ronald Darby e Kevin Johnson, de Florida State e Wake Forest, respectivamente, além do LB Eric Kendricks, de UCLA.

Os Packers buscarão melhorar seu sistema defensivo no recrutamento e com a ajuda de sua metodologia, farão com que, seja Darby, Johnson ou Kendricks, se transformem em jogadores importantes para o futuro da franquia.

Mesmo com uma boa primeira temporada de Richard Rodgers, o time de Mike McCarthy deverá buscar algum tight end nas rodadas consequentes, a fim de aumentar o tempo no pocket e conseguir mais um alvo para a principal estrela do time e quarterback da franquia, Aaron Rodgers.

Detroit Lions

Com uma ótima campanha de 11 vitórias e cinco derrotas na última temporada, os Lions foram aos playoffs no último ano. A franquia perdeu nomes importantes durante o mercado de transferências da liga, como os defensive tackles Ndamukong Suh e Nick Fairley.

Com isso, a tendência da defesa, que foi uma das melhores em 2014, é cair de rendimento. Porém, devido a ausência de jogadores da posição que valham uma escolha de primeira rodada, a franquia deve buscar um DT apenas a partir do segundo round.

Para a escolha de número 23, a ordem deve ser reforçar o ataque, seja através do jogo corrido, provavelmente com o running back Melvin Gordon de Georgia, ou investindo na linha ofensiva para proteger o quarterback Matthew Stafford, com o offensive tackle D.J. Humphries, que jogou na universidade pelos Florida Gators.

Minnesota Vikings

Mesmo com um recorde negativo de sete vitórias e nove derrotas, os torcedores dos Vikings ficaram animados com a temporada. Depois de aparentemente encontrar seu franchise quarterback, Teddy Bridgewater, o time precisa acertar alguns detalhes para se tornar competitivo.

Com a 11° escolha, a franquia deve optar pelo cornerback Trae Waynes, de Michigan State, podendo pender para um jogador de linha ofensiva ou para um wide receiver, provavelmente o ex-companheiro de Bridgewater em Lousiville, DeVante Parker.

Nas últimas edições do draft, a equipe esteve envolvida em diversas trocas, principalmente nas primeiras rodadas: foram sete escolhas de primeiro round nos últimos três anos, todas elas obras do general manager Rick Spielman.

Chicago Bears

Vindo de uma temporada para ser esquecida, com apenas cinco vitórias e onze derrotas, a franquia de Chicago passou por uma reestruturação em sua comissão técnica e filosofia de jogo.

A prioridade deve ser susbtituir o WR Brandon Marshall, trocado para o New York Jets. Amari Cooper de Alabama e Kevin White de West Virginia são considerados os melhores recebedores da classe, e existem grandes chances de um deles estar disponível para a sétima escolha geral do draft.

Mesmo com a chegada de jogadores na free agency como Antrel Rolle, Pernell McPhee e Ray McDonald, o time ainda precisa reforçar o setor defensivo, e deve ficar atento com os defensive backs e linebackers. O defensive tackle de Washington, Danny Shelton, pode ser o escolhido para melhorar a defesa dos Bears.

Apesar da confirmação de Jay Cutler como quarterback titular para a próxima temporada, a franquia deve investir no futuro e buscar um QB a partir do 3° round. Nesta altura, as melhores opções disponíveis devem ser Brett Hundley, de UCLA e Garrett Grayson, de Colorado State.