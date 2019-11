Especial Draft NFL 2015 - AFC Oeste

Seguindo com os especiais para o Draft 2015 da NFL, a equipe VAVEL Brasil disseca as possíveis escolhas e necessidades das franquias da Divisão Oeste da Conferência Americana (AFC).

Com o foco voltado para a divisão que possue Denver Broncos, San Diego Chargers, Kansas City Chiefs e Oakland Raiders, confira o que cada equipe necessita buscar no recrutamento de universitários para retomar o equilíbrio dentro da divisão:

Denver Broncos

Atuais campeões da divisão com um recorde de 12 vitórias e quatro derrotas, o time comandado por Peyton Manning venceu todos os seis confrontos divisionais. Favorito nos playoffs, a franquia foi surpreendida pelo Indianapolis Colts, rendendo críticas diretas ao seu quarterback.

Agora a franquia começa a pagar o preço pelas grandes contratações que fez, e o draft deve dar início a um processo de renovação.

O time sofreu grandes perdas no mercado de transferências da liga, como Orlando Franklin, Terrance Knighton e Will Montgomery, que seguiram novos caminhos, deixando um buraco na linha ofensiva. Com o retorno de Peyton Manning para aquela que deverá ser sua última temporada, o QB de 39 anos e que não possui muita mobilidade, precisará mais do que nunca de uma boa proteção.

Ereck Flowers, offensive tackle de Miami, é tratado como uma boa opção para suprir a necessidade do time, e deve ser o escolhido na primeira rodada do recrutamento.

Flowers começou jogando como right tackle e a partir de 2013 foi movido para left tackle. O jogador sofre algumas críticas por conta da sua falta de agilidade em assumir o posicionamento no combate ao pass rush, mas sua força e capacidade de realizar bloqueios são inquestionáveis.

San Diego Chargers

Com um recorde de nove vitórias e sete derrotas, o time liderado por Philip Rivers ficou de fora da pós temporada. Na free agency, o time se movimentou bem e fortaleceu se ataque.

A chegada de peças importantes como os wide receivers Jacoby Jones e Steve Jones, além do OG Orlando Franklin, que irá formar com D.J Fluker e King Dunlap uma poderosa linha ofensiva, que deverá ser muito bem utilizada no jogo corrido.

A franquia deverá buscar um running back no recrutamento. Melvin Gordon, de Wisconsin, pode ser o escolhido pela equipe, que detém a 17ª escolha. O RB é completo, forte na quebra de tackles, bons reflexos e muita velocidade, além de realizar bons bloqueios na linha ofensiva.

Em quatro anos, foram 631 corridas para 4914 jardas e 45 touchdowns. Também cotado como possível primeira escolha do Detroit Lions, Gordon é tratado como o melhor da posição no draft.

Kansas City Chiefs

Assim como os Chargers, a franquia do Missouri também teve nove vitórias e sete derrotas na temporada. Mesmo vencendo os dois finalistas do Super Bowl, New England Patriots e Seattle Seahawks, a equipe pagou o preço pelas derrotas para Oakland Raiders e Tennessee Titans.

Durante o ano, muito foi falado sobre a falta de efetividade dos recebedores dos Chiefs, quando nenhum TD foi recebido por um WR em toda temporada. Mas a falta de proteção ao quarterback também foi bastante discutida. Mesmo funcionando no jogo terrestre, a linha ofensiva cedeu 49 sacks em cima de Alex Smith.

Vindo de Texas, o defensive tackle Malcom Brown pode chegar para melhorar a linha defensiva dos Chiefs, que também falhou no último ano.

Com sua tremenda força, Brown chegaria para ser titular do setor e sem dúvidas, levaria dor de cabeça aos quarterbacks adversários.

Oakland Raiders

Apesar da péssima campanha com apenas três vitórias e treze derrotas, a temporada mostrou que a seleção do QB Derek Carr em 2014 foi uma escolha certeira, abrindo as portas para um futuro mais própero. Carr se mostrou muito seguro e consistente, porém o jovem sofreu muito com a falta de recebedores confiáveis.

Mesmo com um grande espaço no teto salarial, a franquia não trouxe nenhuma estrela durante o mercado de transferências, e terá de apostar todas as suas fichas no draft.

A principal escolha deverá ser o wide receiver Amari Cooper, de Alabama, considerado por muitos a escolha mais segura da posição. Cooper foi um dos finalistas do Troféu Heisman, terminando em terceiro lugar atrás de Marcus Mariota e Melvin Gordon.

O jogador sofreu com muitas lesões no início de 2013, mas se recuperou com autoridade em 2014, obtendo números expressivos durante seus três anos na universidade: foram 228 recepções, para 3463 jardas, e 31 TD's. Com grande capacidade atlética e habilidade de executar rotas perfeitas, Cooper parece estar pronto para se tornar o principal alvo de Carr para as próximas temporadas.